И.о. тренера «Ювентуса» станет Монтеро. Экс-защитник туринцев работает с их командой U19

В «Ювентусе» определились с тем, кто будет руководить командой в ближайшее время.

По данным Corriere dello Sport, исполняющим обязанности главного тренера после увольнения станет .

Бывший защитник туринцев возглавляет команду U19 с 2022 года. О его переходе на новую должность должны объявить завтра.

В текущем сезоне « » осталось провести два матча: с «Болоньей» и «Монцей».