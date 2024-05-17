И.о. тренера «Ювентуса» станет Монтеро. Экс-защитник туринцев работает с их командой U19

Теги Ювентус серия А Италия Паоло Монтеро Массимилиано Аллегри Ювентус U-19 Футбол

В «Ювентусе» определились с тем, кто будет руководить командой в ближайшее время.

По данным Corriere dello Sport, исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Массимилиано Аллегри станет Паоло Монтеро.

Бывший защитник туринцев возглавляет команду U19 с 2022 года. О его переходе на новую должность должны объявить завтра.

В текущем сезоне «Ювентусу» осталось провести два матча: с «Болоньей» и «Монцей».

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18 комментариев
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Легенда и любимейший защитник из детства!
+12
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+12
Ответ Инсаф Галиуллинн
Жёсткий костолом
За то выкладывался на полную
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+4
Ответ Alexej Lasarew
Будет интересно...
Ничего интересно, Монтеро полностью проваливает сезон с молодежкой. 2 матча и обратно))
+3
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Уж лучше Де Дзерби условного назначить наверное
Тренером будет Мотта, а Монтеро и.о. до конца сезона
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Ответ Zidane 21
За то выкладывался на полную
И не был провокатором как условный Матерацци
+1
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Ответ Азатполат Новуров
автобус уходит защитник приходит, в чем разница? Ювентусу нужен тренер который был нападающим
В футболе иногда происходят парадоксальные вещи. ОИР был защитником, а Газзаев техничным нападающим, любившим импровизацию. А на сколько противоположный футбол ставили они.
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Ответ Zidane 21
Вроде нет, только устная договорённость
Ну если так, то ещё есть небольшая надежда на то что он останется в Болонье и будет продолжать развивать этот проект
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А с Тьяго официально уже контракт подписали разве?
Вроде нет, только устная договорённость
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Ответ Zidane 21
Тренером будет Мотта, а Монтеро и.о. до конца сезона
А с Тьяго официально уже контракт подписали разве?
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Ответ JuVero
Ничего интересно, Монтеро полностью проваливает сезон с молодежкой. 2 матча и обратно))
Ну да, 13 место это конечно ппц просто
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Ответ JuVero
Ничего интересно, Монтеро полностью проваливает сезон с молодежкой. 2 матча и обратно))
В каком это смысле проваливает?
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Ответ JuVero
Ничего интересно, Монтеро полностью проваливает сезон с молодежкой. 2 матча и обратно))
Ну это всем очевидно, если бы не были решены задачи, назначения не было
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А может Моуриньо назначат?
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автобус уходит защитник приходит, в чем разница? Ювентусу нужен тренер который был нападающим
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А почему нету Зидана
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Уж лучше Де Дзерби условного назначить наверное
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Будет интересно...
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