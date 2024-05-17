И.о. тренера «Ювентуса» станет Монтеро. Экс-защитник туринцев работает с их командой U19
В «Ювентусе» определились с тем, кто будет руководить командой в ближайшее время.
По данным Corriere dello Sport, исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Массимилиано Аллегри станет Паоло Монтеро.
Бывший защитник туринцев возглавляет команду U19 с 2022 года. О его переходе на новую должность должны объявить завтра.
В текущем сезоне «Ювентусу» осталось провести два матча: с «Болоньей» и «Монцей».