Паршивлюк сравнил сезон «Динамо» с сериалом «Бумажный дом»: «Много моментов, когда героя должны схватить, но оказывается, что он все так и подстроил, а в конце вышел победителем»

Сергей Паршивлюк сравнил сезон «Динамо» с испанским сериалом про ограбления.

– Динамовские болельщики всю весну находятся на эмоциональных качелях. С каким бы фильмом или сериалом сравнили бы этот сезон « »?

– С сериалом «Бумажный дом», где много моментов, когда главного героя должны схватить, но потом оказывается, что он все так и подстроил, а в конце вышел победителем.

У нас получилась волнообразная весна. Сначала были в гонке, потом вроде бы из нее выпали, но соперники подарили нам шанс в нее вернуться, и мы им воспользовались.

– Вы много чего повидали на футбольном поле. Есть ли что-то такое, что вы бы хотели увидеть до того, как закончите карьеру?

– Я не видел чемпионства «Динамо», вот его хотел бы увидеть и испытать эти чувства вместе с клубом. Было бы неплохо повесить золотую медаль у себя дома, – сказал защитник.