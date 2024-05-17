Паршивлюк сравнил сезон «Динамо» с сериалом «Бумажный дом»: «Много моментов, когда героя должны схватить, но оказывается, что он все так и подстроил, а в конце вышел победителем»

Теги Сергей Паршивлюк премьер-лига Россия Динамо Москва Бумажный дом Футбол

Сергей Паршивлюк сравнил сезон «Динамо» с испанским сериалом про ограбления.

– Динамовские болельщики всю весну находятся на эмоциональных качелях. С каким бы фильмом или сериалом сравнили бы этот сезон «Динамо»?

– С сериалом «Бумажный дом», где много моментов, когда главного героя должны схватить, но потом оказывается, что он все так и подстроил, а в конце вышел победителем.

У нас получилась волнообразная весна. Сначала были в гонке, потом вроде бы из нее выпали, но соперники подарили нам шанс в нее вернуться, и мы им воспользовались.

– Вы много чего повидали на футбольном поле. Есть ли что-то такое, что вы бы хотели увидеть до того, как закончите карьеру?

– Я не видел чемпионства «Динамо», вот его хотел бы увидеть и испытать эти чувства вместе с клубом. Было бы неплохо повесить золотую медаль у себя дома, – сказал защитник.

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4 комментария
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Но ведь Банамка ещё ничего не выиграла

Могут проиграть Крыльям и всё, конец мечте
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Американские горки 😀
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Мы то же не видели - отдайте все силы для этого
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Там главного героя грохнули в итоге
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