Килиан Мбаппе: «Звезды хотят играть в особенных клубах, и «ПСЖ» – особенный. Если он привлек меня, то и других сможет»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе уверен, что «ПСЖ» останется одним из сильнейших клубов Европы.

«ПСЖ» – за этим многое стоит. Факт того, что я играл за такой большой клуб, любовь фанатов, требовательная фан-база, которая хочет тебя любить, титулы. В Париже я немало трофеев выиграл!

Моя карьера пошла по другому пути в «ПСЖ». И я обязан этим клубу.

«ПСЖ» и дальше будет большим клубом. Если он привлек меня, то и других сможет. Звезды хотят играть в особенных клубах, и «ПСЖ» – особенный клуб», – сказал лучший бомбардир в истории парижской команды в эфире TF1.

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7 комментариев
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Ответ QWertY
За риалку ведь из еду играют, поэтому Алаба самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги после перехода)
И именно поэтому Беллингем отклонил жирное предложение от «Сити» и выбрал реально клуб с историей?!
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Интересно, какие у него критерии особенного клуба. Например, Батистута играл в Фиорентине, а Ларссон - в Селтике…
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“ Если он привлёк меня, то и других сможет“. Нет бы сказал ради приличия или уважения, если он привлёк Месси то и других сможет. В Килиане есть некая схожесть с Роналду( не в обиду Рону) мания величия, я я я…. Разбаловали дитя, упрашивая продлить контракт вплоть до президента государства
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