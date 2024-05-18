Килиан Мбаппе: «Звезды хотят играть в особенных клубах, и «ПСЖ» – особенный. Если он привлек меня, то и других сможет»

Килиан Мбаппе уверен, что «ПСЖ» останется одним из сильнейших клубов Европы.

« » – за этим многое стоит. Факт того, что я играл за такой большой клуб, любовь фанатов, требовательная фан-база, которая хочет тебя любить, титулы. В Париже я немало трофеев выиграл!

Моя карьера пошла по другому пути в «ПСЖ». И я обязан этим клубу.

«ПСЖ» и дальше будет большим клубом. Если он привлек меня, то и других сможет. Звезды хотят играть в особенных клубах, и «ПСЖ» – особенный клуб», – сказал лучший бомбардир в истории парижской команды в эфире TF1.