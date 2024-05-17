«Ювентус» подтвердил увольнение Аллегри: «Поведение во время финала Кубка Италии несовместимо с ценностями клуба»
«Ювентус» подтвердил увольнение Массимилиано Аллегри.
В заявлении на сайте клуба отмечается: «Освобождение от обязанностей связано с определенным поведением во время и после финала Кубка Италии, которое клуб посчитал несовместимым с ценностями «Ювентуса» и тем, как должны вести себя представляющие клуб люди».
Итальянский специалист возглавлял «бьянконери» с 2021 года и привел команду к победе в Кубке Италии. Также он работал с туринцами с 2014-го по 2019-й, завоевав 11 трофеев.
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