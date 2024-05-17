«Ювентус» подтвердил увольнение Аллегри: «Поведение во время финала Кубка Италии несовместимо с ценностями клуба»

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия Кубок Италии отставки Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» подтвердил увольнение Массимилиано Аллегри.

В заявлении на сайте клуба отмечается: «Освобождение от обязанностей связано с определенным поведением во время и после финала Кубка Италии, которое клуб посчитал несовместимым с ценностями «Ювентуса» и тем, как должны вести себя представляющие клуб люди».

Итальянский специалист возглавлял «бьянконери» с 2021 года и привел команду к победе в Кубке Италии. Также он работал с туринцами с 2014-го по 2019-й, завоевав 11 трофеев.

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29 комментариев
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Ага, был на первом месте тоже бы уволили наверно.
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+18
Ответ Kapuletti
Ага, был на первом месте тоже бы уволили наверно.
Аллегри не нужны победы, он от счастья светился, когда 0:0 удавалось сгонять с аутсайдером, он как блаженный.
+8
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+7
Победа, тут так не принято, ты меня понял?
+12
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Разорванные пиджаки были и раньше, с тем же Сассуоло если не ошибаюсь. А вот публичные стычки с менеджментом и журналистами... Мог бы спокойно доработать, но нет, черт его дёрнул
+6
0
+6
Первый круг следующего сезона ожидаются осадки в виде комментариев фанов Аллегри после каждого неудачного матча. Возможен град со стороны персофанов Роналду
+4
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+4
Ну поведение здесь конечно не при чем. Просто один кубок за три сезона, для клуба у которого самая дорогая зарплатая ведомость, это позор. Спасибо Максимке за трофей, но скучать не будем.
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+2
Ответ Djibril_cisse
Тен хаг проиграет Ман Сити кубок , переподпишут контракт ещё на 5 лет
Не каркай!
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я никак понять не могу, что он сделал ?
+1
0
+1
уверен, Макс еще вернется в Юве 🙏
+2
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Ответ Виктор Богданов
Первый круг следующего сезона ожидаются осадки в виде комментариев фанов Аллегри после каждого неудачного матча. Возможен град со стороны персофанов Роналду
Да пофигу, это неизбежно)
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Ответ Виктор Богданов
Первый круг следующего сезона ожидаются осадки в виде комментариев фанов Аллегри после каждого неудачного матча. Возможен град со стороны персофанов Роналду
О, да.. Это как пить дать.. ))
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Ну поведение здесь конечно не при чем. Просто один кубок за три сезона, для клуба у которого самая дорогая зарплатая ведомость, это позор. Спасибо Максимке за трофей, но скучать не будем.
Ты же за Лацио
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Ответ Djibril_cisse
Победа, тут так не принято, ты меня понял?
Тен хаг проиграет Ман Сити кубок , переподпишут контракт ещё на 5 лет
+3
-3
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Аллегри не нужны победы, он от счастья светился, когда 0:0 удавалось сгонять с аутсайдером, он как блаженный.
По стопам Евсеева шёл
Суть футбол ведь не только в голах заключается
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было бы интересно посмотреть на Зидана в своем очередном бывшем клубе
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дело не в этом
смешно
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я два последних года ждал эту новость епт
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Интересно, озвученая причина может послужить предлогом не платить неустойку за последний год контракта?
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Через неделю Юве: Приветствуем Чапи на посту главного тренера
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Снял бы штаны вместе с пиджаком, оставили бы.
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Хахахахаах повод
Петушиные танцы лишь добили физрука
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Выиграть кубок и вылететь из клуба за поведение после этого же выигранного матча, ну такое.
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