«Ювентус» подтвердил увольнение Аллегри: «Поведение во время финала Кубка Италии несовместимо с ценностями клуба»

«Ювентус» подтвердил увольнение Массимилиано Аллегри.

В заявлении на сайте клуба отмечается: «Освобождение от обязанностей связано с определенным поведением во время и после финала Кубка Италии, которое клуб посчитал несовместимым с ценностями « » и тем, как должны вести себя представляющие клуб люди».

Итальянский специалист возглавлял «бьянконери» с 2021 года и привел команду к победе в Кубке Италии. Также он работал с туринцами с 2014-го по 2019-й, завоевав 11 трофеев.

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