«Анжер» вернулся в Лигу 1 спустя год после вылета. «Сент-Этьен», «Париж» и «Родез» сыграют в переходных матчах

«Анжер» стал второй командой, вернувшейся в Лигу 1.

Ранее место в высшей лиге Франции себе обеспечил « ».

« », «Родез» и « » примут участие в переходных матчах. Также к ним присоединится либо «Лорьян», либо «Метц», либо «Гавр» – это станет известно после завершения текущего розыгрыша Лиги 1.

« » и «Париж» встретятся уже 21 мая.