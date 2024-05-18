«Анжер» вернулся в Лигу 1 спустя год после вылета. «Сент-Этьен», «Париж» и «Родез» сыграют в переходных матчах
«Анжер» стал второй командой, вернувшейся в Лигу 1.
Ранее место в высшей лиге Франции себе обеспечил «Осер».
«Сент-Этьен», «Родез» и «Париж» примут участие в переходных матчах. Также к ним присоединится либо «Лорьян», либо «Метц», либо «Гавр» – это станет известно после завершения текущего розыгрыша Лиги 1.
«Родез» и «Париж» встретятся уже 21 мая.
Это как раз антипод
Созданный в противовес ПСЖ
Настоящий Париж в общем :))