«Анжер» вернулся в Лигу 1 спустя год после вылета. «Сент-Этьен», «Париж» и «Родез» сыграют в переходных матчах

Теги Осер Сент-Этьен лига 1 Франция Анжер Д2 Франция Париж Родез Футбол

«Анжер» стал второй командой, вернувшейся в Лигу 1.

Ранее место в высшей лиге Франции себе обеспечил «Осер».

«Сент-Этьен», «Родез» и «Париж» примут участие в переходных матчах. Также к ним присоединится либо «Лорьян», либо «Метц», либо «Гавр» – это станет известно после завершения текущего розыгрыша Лиги 1.

«Родез» и «Париж» встретятся уже 21 мая.

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3 комментария
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За Сент-Этьен. Значимая команда
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Ответ Владимир Владимирович
ФК Париж ни катарский проект интересно, а то будут как в своё время Зенит с Сочи дружить в сфере обмена игроками для практики
Нет
Это как раз антипод
Созданный в противовес ПСЖ
Настоящий Париж в общем :))
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