Ротенберг о «Зените»: «Работа Семака – образец для многих наставников. Верю, что и СКА будет привозить трофеи в Петербург несколько сезонов подряд»

Роман Ротенберг высказался о «Зените» и Сергее Семаке.

«Отличная новость из Петербурга о продлении контакта «Зенита» с Сергеем Семаком [до 2030 года]! Я много раз говорил, что мы внимательно следим за « », лично стараюсь смотреть все матчи.

Даже сегодня, после победы нашей сборной в Казахстане, мы всей командой успели посмотреть концовку матча «Зенита» за Кубок [с ЦСКА – 1:1]. Сильная команда, проявили характер и сравняли на последнем отрезке. Желаю удачи в ответной встрече в Петербурге!

Работа Сергея Семака – это образец для многих наставников.

Именно так и нужно строить системные команды – идут годы, меняются поколения футболистов, а Семак раз за разом приводит команду к чемпионству.

Могу напомнить, что до прихода Сергея в «Зенит» в качестве главного тренера, в чемпион менялся каждый год. Это высочайшая конкуренция! И вот в таких условиях Семак с первого раза взял золото, а потом выигрывал его еще четыре года подряд, и сегодня, несмотря на все трудности, петербургский клуб все равно идет первым. Потрясающий результат!

Мы сейчас работаем в том же направлении. Верю, что и СКА скоро выйдет на такой же уровень и будет привозить трофеи в Петербург несколько сезонов подряд», – написал главный тренер в телеграм-канале.