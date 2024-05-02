Ротенберг о «Зените»: «Работа Семака – образец для многих наставников. Верю, что и СКА будет привозить трофеи в Петербург несколько сезонов подряд»

Теги Зенит Сергей Семак СКА премьер-лига Россия КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о «Зените» и Сергее Семаке.

«Отличная новость из Петербурга о продлении контакта «Зенита» с Сергеем Семаком [до 2030 года]! Я много раз говорил, что мы внимательно следим за «Зенитом», лично стараюсь смотреть все матчи.

Даже сегодня, после победы нашей сборной в Казахстане, мы всей командой успели посмотреть концовку матча «Зенита» за Кубок [с ЦСКА – 1:1]. Сильная команда, проявили характер и сравняли на последнем отрезке. Желаю удачи в ответной встрече в Петербурге! 

Работа Сергея Семака – это образец для многих наставников.

Именно так и нужно строить системные команды – идут годы, меняются поколения футболистов, а Семак раз за разом приводит команду к чемпионству.  

Могу напомнить, что до прихода Сергея в «Зенит» в качестве главного тренера, в РПЛ чемпион менялся каждый год. Это высочайшая конкуренция! И вот в таких условиях Семак с первого раза взял золото, а потом выигрывал его еще четыре года подряд, и сегодня, несмотря на все трудности, петербургский клуб все равно идет первым. Потрясающий результат! 

Мы сейчас работаем в том же направлении. Верю, что и СКА скоро выйдет на такой же уровень и будет привозить трофеи в Петербург несколько сезонов подряд», – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.

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53 комментария
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Надо в СКА купить бразильцев
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Образец))))хаххааа пример с него нужно брать в Еврокубковых матчах.Так где денег уже не больше чем у соперника,ничего не может это гений тренерской мысли.
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Надо в СКА взять десяток бразильцев. Не благодари, Рома. Ну, а лимит знаешь как обойти.
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Ответ KOT_B_yHTAX
Комментарий скрыт
Копа дель Соль, Матч Премьер, Пари Матч, Та Лига Европы с Наполи и Лестером.
Это я еще Википедию не открывал.
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Ротен проплатил, чтобы каждый его бред, публиковали на спортсе?
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Ответ Сергей Кондратьев
Мне вообще похер на Спартак, но справедливости ради, у них в еврокубках есть хоть какие-то локальные успехи и выход с 1 места с Наполи и Лестером и 3 место в ЛЧ с победой Севильи 5-1. Зенит в ЛЧ только Малёме обыграл
на очки хотя бы посмотрите сколько принес "Народный Клуб Страны" и сколько Зенит...
+8
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Если ты будешь смотреть СКА по телеку, то возможно
+6
-1
+5
Рекомендую Семаку возглавить какой-нибудь французский или испанский клуб..посмотрим на этот образец
+7
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+4
Ответ Oleg Olegov
3 место в ЛЧ😅😅😅
Выход с 1 места с Лестером в ЛЕ 🤣
Ни в какое сравнение с какими-то двумя недочашками, разгромом Баварии в полуфинале, победой над МЮ Фергюсона))
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Для этого, может, тренера, хоть чего-то в хоккее понимающего, поискать?
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Ответ Алексей Мишин
Надо в СКА купить бразильцев
Они и так все сливки снимают
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Ответ Алексей Мишин
Надо в СКА купить бразильцев
И Ерохина 😀
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В КХЛ нет Краснодаров или Спартаков, которые тебе чемпионство отдадут, Рома. Ты и твой клуб может любое количество игроков скупить, но в плей-офф до финала не дойдёшь. Наверняка после больших проблем и провала ЦСКА, в Питере радовались думая, что вот уж теперь то в финал точно пройдём-с. Ну а совершенно некубковый Автомобилист, в составе у которого вообще есть леги которые постоянно проваливают плей-офф, просто взял и выбил.
+2
0
+2
Ответ Сергей Кондратьев
Мне вообще похер на Спартак, но справедливости ради, у них в еврокубках есть хоть какие-то локальные успехи и выход с 1 места с Наполи и Лестером и 3 место в ЛЧ с победой Севильи 5-1. Зенит в ЛЧ только Малёме обыграл
3 место в ЛЧ😅😅😅
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СКА обязательно привезет кубок если сменит тренера
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Может и будет. Но без тебя и твоей системы.
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Ротенберг что-то часто стал о Зените говорить... Богданыч никогда не был так близок к увольнению...
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Посмотрел все матчи , которые существуют.

Уйди, бес!
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Еврокубки показали,что Семак действительно стоит,а то что 5 Чемпионств,то с каждым годом конкуренции не было.А при Манчини,Семак приехал с Уфой в Питер и получил 5 0.
Даже при Манчини провальном в Чемпионате,Зенит в Еврокубках играл лучше чем с Семаком,а про Спаллетти Боаша я вообще молчу.Хоть из группы в ЛЧ выходили.
Поэтому Семак хорош,в своем болоте.
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С тобой СКА будет только привозить 😜
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Рома, бесплатный совет: учреди премию "####### (долбильщик Боб) года", и этот трофей надолго пропишется в Санкт-Петербурге.
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Ну что копакабанцы))) Уж на Питерских вы точно не похожи)))))))))))))))
Вы по какой системе живёте?)))
Финской или албанской?)))
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Тренировать СКА, Сборную, смотреть все матчи КХЛ/НХЛ, все матчи с Зенитом, бесконечные интервью... Сколько у него часов в сутках?
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Ответ Ozz99
Надо в СКА взять десяток бразильцев. Не благодари, Рома. Ну, а лимит знаешь как обойти.
Лучше 10индусов пусть берет))
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Ответ Михаил Алексеев
Так и зенит брал еврокубок, которого больше не существует, а все остальное время просто брал
Суперкубок УЕФА больше не существует?)
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Ответ Fonbaron
Тут контекст такой что до Семака Зенит был флагманом российского футбола и всегда(!) проходил в евровесну и разбивал многих европейских грандов, но с Семаком постоянные вылеты и обсеры были. Оттого нигде Семака и не любят, кроме Питера. Питер понятно за внутренний чемпионат, который по сути и Рахимов бы выигрывал
"нигде Семака и не любят, кроме Питера"

Семак- Легенда ЦСКА, чемпион России, насколько помню, едва ли не единственный, кто остался после прихода Гинера. А ушли тогда Кулик, Хомуха, Соломатин, до по сути все, а их уже сменили новые звезды типа Гусева, а сам Семак остался капитаном и уехал позже в ПСЖ.
Думаю, в ЦСКА его любят.

Семак- двукратный чемпион в составе Рубина, и думаю, многие в Казани его любят.

Семак тренер вывел Уфу в еврокубки, и, думаю, в Уфе его любят.

Семак- капитан той сборной Хиддинка на Евро, и именно с его голевого паса через себя у лицевой в игре с греками началось восхождение той сборной на том турнире.
И в России, думаю, его очень любят.

Он, конечно, выиграл как игрок и тренер семь или сколько там уже чемпионств с Зенитом, но любят его не только в Петербурге. И есть за что.
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опасно. Р. Ротенберг смотрит все матчи Зенита, а возможно и не только. В хоккее ведь как начиналось? посмотрел 800 матчей, а потом решил стать тренером. Семаку приготовиться.
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Ответ PIT-BUL
Они и так все сливки снимают
В том то и дело, что по финансам и Зенит, и СКА первые, но Семак на вершине, а Роман вот так вот мечтает об этом
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Ответ Khorunzhiy
Рекомендую Семаку возглавить какой-нибудь французский или испанский клуб..посмотрим на этот образец
Да хотя бы Сочи.
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Ответ Khorunzhiy
Рекомендую Семаку возглавить какой-нибудь французский или испанский клуб..посмотрим на этот образец
ему в италию нужно оборону держать
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