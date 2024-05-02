Ротенберг о «Зените»: «Работа Семака – образец для многих наставников. Верю, что и СКА будет привозить трофеи в Петербург несколько сезонов подряд»
Роман Ротенберг высказался о «Зените» и Сергее Семаке.
«Отличная новость из Петербурга о продлении контакта «Зенита» с Сергеем Семаком [до 2030 года]! Я много раз говорил, что мы внимательно следим за «Зенитом», лично стараюсь смотреть все матчи.
Даже сегодня, после победы нашей сборной в Казахстане, мы всей командой успели посмотреть концовку матча «Зенита» за Кубок [с ЦСКА – 1:1]. Сильная команда, проявили характер и сравняли на последнем отрезке. Желаю удачи в ответной встрече в Петербурге!
Работа Сергея Семака – это образец для многих наставников.
Именно так и нужно строить системные команды – идут годы, меняются поколения футболистов, а Семак раз за разом приводит команду к чемпионству.
Могу напомнить, что до прихода Сергея в «Зенит» в качестве главного тренера, в РПЛ чемпион менялся каждый год. Это высочайшая конкуренция! И вот в таких условиях Семак с первого раза взял золото, а потом выигрывал его еще четыре года подряд, и сегодня, несмотря на все трудности, петербургский клуб все равно идет первым. Потрясающий результат!
Мы сейчас работаем в том же направлении. Верю, что и СКА скоро выйдет на такой же уровень и будет привозить трофеи в Петербург несколько сезонов подряд», – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.
Это я еще Википедию не открывал.
Ни в какое сравнение с какими-то двумя недочашками, разгромом Баварии в полуфинале, победой над МЮ Фергюсона))
Уйди, бес!
Даже при Манчини провальном в Чемпионате,Зенит в Еврокубках играл лучше чем с Семаком,а про Спаллетти Боаша я вообще молчу.Хоть из группы в ЛЧ выходили.
Поэтому Семак хорош,в своем болоте.
Вы по какой системе живёте?)))
Финской или албанской?)))
Семак- Легенда ЦСКА, чемпион России, насколько помню, едва ли не единственный, кто остался после прихода Гинера. А ушли тогда Кулик, Хомуха, Соломатин, до по сути все, а их уже сменили новые звезды типа Гусева, а сам Семак остался капитаном и уехал позже в ПСЖ.
Думаю, в ЦСКА его любят.
Семак- двукратный чемпион в составе Рубина, и думаю, многие в Казани его любят.
Семак тренер вывел Уфу в еврокубки, и, думаю, в Уфе его любят.
Семак- капитан той сборной Хиддинка на Евро, и именно с его голевого паса через себя у лицевой в игре с греками началось восхождение той сборной на том турнире.
И в России, думаю, его очень любят.
Он, конечно, выиграл как игрок и тренер семь или сколько там уже чемпионств с Зенитом, но любят его не только в Петербурге. И есть за что.