Сунесс о величайшем тренере «Ливерпуля»: «Некоторые утверждают, что Клопп добился большего, чем Шенкли, но это чушь. А Пэйсли выиграл 3 Кубка чемпионов и 6 чемпионатов за 9 лет»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Грэм Сунесс Билл Шенкли Боб Пэйсли Брюс Гроббелар Сэм Джонстон Футбол

Грэм Сунесс не считает Юргена Клоппа величайшим тренером «Ливерпуля».

«Некоторые утверждают, что Юрген добился больших успехов, чем Билл Шенкли, потому что он противостоял богатству целого государства из Персидского залива в лице «Манчестер Сити», финансируемого Абу-Даби. Нет. Я со всем уважением заявляю, что любое подобное предположение – чушь.

Юрген в «Ливерпуле» поработал действительно выдающимся образом, учитывая, что за его девять лет чистые расходы «красных» составили 254 млн фунтов, «Манчестер Юнайтед» – 888 млн, «Челси» – 835, «Арсенала» – 696, «Ман Сити» – 692.

Но сегодня клубы АПЛ покупают футболистов со всего света. В «Ливерпуле» есть бразилец, японец, египтянин, венгр. Билл Шенкли и Боб Пэйсли работали в пределах Великобритании и Ирландии – за исключением Гроббелара из Зимбабве и Джонстона из Австралии.

После ухода Юргена разговор пойдет о том, кто из этих тренеров величайший. Я спрошу: а как оценить величие?

Конечно, есть только один показатель. Список завоеванных трофеев. И именно это заставляет меня сказать, что, несмотря на потрясающие достижения Билла и Юргена, пройти мимо Боба нельзя. Он выиграл три Кубка европейских чемпионов и шесть чемпионатов Англии за девять лет, тот же срок, что у Юргена.

Боб возглавил очень хорошую команду и превратил в по-настоящему великую. И его, по моему мнению, следует запомнить как величайшего тренера «Ливерпуля», причем с огромным отрывом. Это просто факт», – заявил бывший полузащитник мерсисайдцев.

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19 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
Сунесс выдал базу, тут даже спорить трудно и неуместно. Странно, что вообще кто-то ставит Клоппа, при всем уважении, выше Шенкли
странно что, вообще,из человека ,который за 8,5 лет выиграл лч и апл по разу,делают великого тренера.
да,отличный тренер,без вопросов. но за эти же 8,5 лет тот же Челси с тремя разными тренерами выиграли те же трофеи+ ле.
+22
-4
+18
Ответ Sans Skeleton
странно что, вообще,из человека ,который за 8,5 лет выиграл лч и апл по разу,делают великого тренера. да,отличный тренер,без вопросов. но за эти же 8,5 лет тот же Челси с тремя разными тренерами выиграли те же трофеи+ ле.
4 Европейских финала, 2 раза в одном очке от чемпионства? При 5ом месте по затратам в Апл. Звучит действительно обыденно
+16
-2
+14
Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой… несомненно успехи Пэйсли впечатляют, зачем вообще такие сравнения, оба молодцы
+15
-2
+13
Сунесс выдал базу, тут даже спорить трудно и неуместно. Странно, что вообще кто-то ставит Клоппа, при всем уважении, выше Шенкли
+18
-9
+9
Ответ Sans Skeleton
странно что, вообще,из человека ,который за 8,5 лет выиграл лч и апл по разу,делают великого тренера. да,отличный тренер,без вопросов. но за эти же 8,5 лет тот же Челси с тремя разными тренерами выиграли те же трофеи+ ле.
Тут важен контекст, а не только выигранные трофеи. Три финала ЛЧ, 3 сезона с 90+ очками в АПЛ за 8 сезонов звучит уже гораздо более впечатляюще. Плюс лично для меня главные показатель его величия - разница между тем Ливерпулем, который он принял (с Ламбертами, Балотелли и подобными игроками в составе, без стабильного участия в ЛЧ) и тем, какой оставил (бесспорный топ клуб, претендент на победу во всех турнирах, сильный молодой состав, красивая игра).
Тоже не считаю, что Клопп лучший тренер в истории клуба, но без всяких сравнений считаю, что это великий тренер и великий результат
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+5
Ответ маринованный огурчик
Клоппу повезло с ковидным чемпионством. а так у Бенитеса поинтереснее команда была, и Реал они возили на Энфилде, а не наоборот
вот не первый раз встречаю это "повезло с ковидным сезоном". В чем повезло-то? Чемпионат по сути был выигран еще до остановки на ковид. И серия без поражений тоже была впечатляющая. С ковидом скорее Ливерпулю и Клоппу не повезло в том плане, что первое за 30 лет чемпионство оформлялось без болельщиков на трибунах.
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Ответ маринованный огурчик
Клоппу повезло с ковидным чемпионством. а так у Бенитеса поинтереснее команда была, и Реал они возили на Энфилде, а не наоборот
Мне кстати тоже Ливер при Бенитесе больше нравится. Особенно помню их матчи в ЛЧ с Челси Маура. Симпатизировал Мауру, но проходил Ливер. Дважды вроде встречались. Игра была у Ливера тогда классная.
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Судя по цифрам, за АПЛ борются только самые экономные команды, когда как денежные мешки лишь изредка заскакивают на второе место
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История делиться на эпохи, Клопп лучший тренер Ливерпуля в новой эре
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Ну так, чего вы удивляетесь. Вон Артете тоже великого тренера приписывают, хотя команда без чашек и первый раз в 1/4 ЛЧ.)
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Думаю, великий кэп придумывает и преувеличивает проблему. Таких утвержденцев - 1,5 человека. Шенкли без вопросов ГОАТ
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Тяжело сравнивать разные поколения. Роналду с Месси тоже тяжело сравнивать поэтому со всякими Марадонами и прочими
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Улье выиграл с Ливерпулем 4 трофея за сезон. Причем с тем Ливерпулем, который был склонен не выигрывать. Вот это уровень!

В остальном Сунесс прав, конечно.
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Ответ Sans Skeleton
странно что, вообще,из человека ,который за 8,5 лет выиграл лч и апл по разу,делают великого тренера. да,отличный тренер,без вопросов. но за эти же 8,5 лет тот же Челси с тремя разными тренерами выиграли те же трофеи+ ле.
Финансовая составляющая абсолютно разная. В Челси Абрамович очень много денег вкладывал и откровенно провальными можно всего пару трансферов назвать(Торрес-Шевченко). В то время как Клопп все время работал в жестко ограниченных ресурсах.
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Ответ маринованный огурчик
Клоппу повезло с ковидным чемпионством. а так у Бенитеса поинтереснее команда была, и Реал они возили на Энфилде, а не наоборот
почему повезло?
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