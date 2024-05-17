Сунесс о величайшем тренере «Ливерпуля»: «Некоторые утверждают, что Клопп добился большего, чем Шенкли, но это чушь. А Пэйсли выиграл 3 Кубка чемпионов и 6 чемпионатов за 9 лет»

Грэм Сунесс не считает Юргена Клоппа величайшим тренером «Ливерпуля».

«Некоторые утверждают, что Юрген добился больших успехов, чем Билл Шенкли, потому что он противостоял богатству целого государства из Персидского залива в лице « », финансируемого Абу-Даби. Нет. Я со всем уважением заявляю, что любое подобное предположение – чушь.

Юрген в «Ливерпуле» поработал действительно выдающимся образом, учитывая, что за его девять лет чистые расходы «красных» составили 254 млн фунтов, « » – 888 млн, « » – 835, « » – 696, «Ман Сити» – 692.

Но сегодня клубы покупают футболистов со всего света. В «Ливерпуле» есть бразилец, японец, египтянин, венгр. Билл Шенкли и Боб Пэйсли работали в пределах Великобритании и Ирландии – за исключением Гроббелара из Зимбабве и Джонстона из Австралии.

После ухода Юргена разговор пойдет о том, кто из этих тренеров величайший. Я спрошу: а как оценить величие?

Конечно, есть только один показатель. Список завоеванных трофеев. И именно это заставляет меня сказать, что, несмотря на потрясающие достижения Билла и Юргена, пройти мимо Боба нельзя. Он выиграл три Кубка европейских чемпионов и шесть чемпионатов Англии за девять лет, тот же срок, что у Юргена.

Боб возглавил очень хорошую команду и превратил в по-настоящему великую. И его, по моему мнению, следует запомнить как величайшего тренера «Ливерпуля», причем с огромным отрывом. Это просто факт», – заявил бывший полузащитник мерсисайдцев.