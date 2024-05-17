Сунесс о величайшем тренере «Ливерпуля»: «Некоторые утверждают, что Клопп добился большего, чем Шенкли, но это чушь. А Пэйсли выиграл 3 Кубка чемпионов и 6 чемпионатов за 9 лет»
Грэм Сунесс не считает Юргена Клоппа величайшим тренером «Ливерпуля».
«Некоторые утверждают, что Юрген добился больших успехов, чем Билл Шенкли, потому что он противостоял богатству целого государства из Персидского залива в лице «Манчестер Сити», финансируемого Абу-Даби. Нет. Я со всем уважением заявляю, что любое подобное предположение – чушь.
Юрген в «Ливерпуле» поработал действительно выдающимся образом, учитывая, что за его девять лет чистые расходы «красных» составили 254 млн фунтов, «Манчестер Юнайтед» – 888 млн, «Челси» – 835, «Арсенала» – 696, «Ман Сити» – 692.
Но сегодня клубы АПЛ покупают футболистов со всего света. В «Ливерпуле» есть бразилец, японец, египтянин, венгр. Билл Шенкли и Боб Пэйсли работали в пределах Великобритании и Ирландии – за исключением Гроббелара из Зимбабве и Джонстона из Австралии.
После ухода Юргена разговор пойдет о том, кто из этих тренеров величайший. Я спрошу: а как оценить величие?
Конечно, есть только один показатель. Список завоеванных трофеев. И именно это заставляет меня сказать, что, несмотря на потрясающие достижения Билла и Юргена, пройти мимо Боба нельзя. Он выиграл три Кубка европейских чемпионов и шесть чемпионатов Англии за девять лет, тот же срок, что у Юргена.
Боб возглавил очень хорошую команду и превратил в по-настоящему великую. И его, по моему мнению, следует запомнить как величайшего тренера «Ливерпуля», причем с огромным отрывом. Это просто факт», – заявил бывший полузащитник мерсисайдцев.
да,отличный тренер,без вопросов. но за эти же 8,5 лет тот же Челси с тремя разными тренерами выиграли те же трофеи+ ле.
Тоже не считаю, что Клопп лучший тренер в истории клуба, но без всяких сравнений считаю, что это великий тренер и великий результат
В остальном Сунесс прав, конечно.