Постекоглу о том, что фанаты «Тоттенхэма» праздновали гол «Сити»: «Худший опыт, который я пережил как тренер. Меня бросило в пот от мысли, что мы проиграем 0:5 и мою честность поставят под сомнение»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал болельщики Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу высказался о праздновании фанатами «Тоттенхэма» гола в ворота команды.

«Шпоры» на своем поле уступили «Манчестер Сити» (0:2) в 34-м туре АПЛ. Часть фанатов «Тоттенхэма» праздновала 1-й гол Эрлинга Холанда, повернувшись спиной к полю и прыгая, на стадионе звучала кричалка: «Встань, если ненавидишь «Арсенал»!» Победа «Тоттенхэма» выводила «Арсенал» на 1-е место в турнирной таблице. 

«Это, наверное, худший опыт, который я когда-либо переживал как тренер во время игры…

Как только я понял, что ошибся в оценке того, какой будет атмосфера и как люди будут это воспринимать, у меня возникла настоящая тревога о том, что произойдет, если «Манчестер Сити», лучшая команда в мире, которая легко расправлялась с командами до этого… что если мы сыграем так хорошо, как можем, но они все равно победят нас 0:5…

Меня бросило в холодный пот из-за мысли, что люди будут ставить под сомнение мою честность. Мы знаем, что в социальных сетях это бы произошло, и мне пришлось бы стоять здесь и пытаться защищаться», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

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25 комментариев
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Хороший дядька. А та кучка фанатов Шпор (уверен, из мало) - просто позорище
+28
-1
+27
Ну учитывая как игра складывалась и какие моменты были у шпор, то я не думаю что хоть один человек усомнится в честности слов Энджа и того что игроки шпор бились, а не отбывали номер.
Хотя нет, есть же идиот Пирс Морган...
+11
0
+11
Лучше бы фаны Арсенала за собой следили, помним мы прошлый сезон, когда они бросив команду уходили со стадиона из за того что их команда проиграла и теряла шансы выиграть АПЛ. Тоже самое мы видели в этом сезоне с Астон Виллой. Какое моральное право имеют фаны Арсенала гундеть на других
+18
-8
+10
Ответ Astella Guccio
Тебя кто то спрашивал? Или уже не на кого обиду выплеснуть по упущенной чашке?
Даже нейтральным болелам смотреть это было дико, какими надо быть ... чтобы праздновать гол против своей команды, и насколько надо быть желчным и токсичным, чтобы радоваться подобному
+7
-2
+5
Ответ Роман
Кто детально смотрит АПЛ сможет сказать почему Тоттенхэм болел за Сити?
Из ненависти к Арсеналу, странно такое не знать.
+4
0
+4
Ответ Акер
Не думаю, что есть что-то смешное в предательстве фанатами команды. 88 минута лол. Ты наверное сам бы ушёл к тому моменту, хотя в этом сезоне кучу матчей перевернули вообще на 100 минутах. ( Тоттенхэм Шеффилд; Челси МЮ). Такие они фанаты Арсенала, не верят в своих сами. 😆
А, понятно, решил надеть клоунский парик и "затраллеть в каментах".

Уйти со стадиона за несколько минут дл конца матча абсолютно нормальная практика, особенно когда нет острой борьбы, а ее не было, Арсенал по делу проиграл.

Ну и на тебе немного "этодругина" :
https://www.reddit.com/r/soccer/comments/17idqu0/chelsea_fans_leaving_before_the_end_of_the_match/
+5
-1
+4
Ответ Акер
Так они и в этом так уходили на матче с Виллой при счёте 0 - 2, что должно было стать худшим опытом для Артеты как тренера.
Счет 0-2 с виллой стал на 88 минуте. Самому не смешно?
+4
-1
+3
Команда и сами фанаты, позорище
+8
-5
+3
Это и правда было мерзко. Да и в группе Тоттенхэма находились идиоты, которые сразу надеялись на поражение. В идеале таким бы вход на стадик запретить на сезон, но черт с ними.
Я могу понять отсутствия прям убитого настроения после этого поражения, но радость?
Благо таких действительно было немного.
+2
0
+2
Кто детально смотрит АПЛ сможет сказать почему Тоттенхэм болел за Сити?
+1
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+1
Ответ Роман
Кто детально смотрит АПЛ сможет сказать почему Тоттенхэм болел за Сити?
ну это давно, наподобие Ливерпуля и Эвертона, Сити и Юнайтед, живут рядом и ненавидят друг друга. У каждой из команд куча теорий про заговор соседей и вот это все.
+1
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+1
Ответ Роман
👍
И причем это мерзко с обеих сторон. У гунеров есть "День святого Тоттерингема", это когда они финишируют в АПЛ выше Тотенхема, они это серьезно отмечают как великий праздник.
+1
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Подумал о карьере.
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Ответ Axs Men
Лучше бы фаны Арсенала за собой следили, помним мы прошлый сезон, когда они бросив команду уходили со стадиона из за того что их команда проиграла и теряла шансы выиграть АПЛ. Тоже самое мы видели в этом сезоне с Астон Виллой. Какое моральное право имеют фаны Арсенала гундеть на других
Потому что теряют шанс выиграть АПЛ. За столько-то лет. Вот и надо на кого-то выплеснуть негативные эмоции.
+1
-1
0
фаны шпор это позор
+2
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Ответ Макс Саид
Даже нейтральным болелам смотреть это было дико, какими надо быть ... чтобы праздновать гол против своей команды, и насколько надо быть желчным и токсичным, чтобы радоваться подобному
Я про это ничего не говорю, для меня тоже это Дико. Но приплетать сюда КОМАНДУ - слишком!!
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0
Ответ Jlaw
ну это давно, наподобие Ливерпуля и Эвертона, Сити и Юнайтед, живут рядом и ненавидят друг друга. У каждой из команд куча теорий про заговор соседей и вот это все.
👍
0
0
0
Ответ Jlaw
И причем это мерзко с обеих сторон. У гунеров есть "День святого Тоттерингема", это когда они финишируют в АПЛ выше Тотенхема, они это серьезно отмечают как великий праздник.
Но это ещё нормально
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