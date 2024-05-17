Постекоглу о том, что фанаты «Тоттенхэма» праздновали гол «Сити»: «Худший опыт, который я пережил как тренер. Меня бросило в пот от мысли, что мы проиграем 0:5 и мою честность поставят под сомнение»
Эндж Постекоглу высказался о праздновании фанатами «Тоттенхэма» гола в ворота команды.
«Шпоры» на своем поле уступили «Манчестер Сити» (0:2) в 34-м туре АПЛ. Часть фанатов «Тоттенхэма» праздновала 1-й гол Эрлинга Холанда, повернувшись спиной к полю и прыгая, на стадионе звучала кричалка: «Встань, если ненавидишь «Арсенал»!» Победа «Тоттенхэма» выводила «Арсенал» на 1-е место в турнирной таблице.
«Это, наверное, худший опыт, который я когда-либо переживал как тренер во время игры…
Как только я понял, что ошибся в оценке того, какой будет атмосфера и как люди будут это воспринимать, у меня возникла настоящая тревога о том, что произойдет, если «Манчестер Сити», лучшая команда в мире, которая легко расправлялась с командами до этого… что если мы сыграем так хорошо, как можем, но они все равно победят нас 0:5…
Меня бросило в холодный пот из-за мысли, что люди будут ставить под сомнение мою честность. Мы знаем, что в социальных сетях это бы произошло, и мне пришлось бы стоять здесь и пытаться защищаться», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
Хотя нет, есть же идиот Пирс Морган...
Уйти со стадиона за несколько минут дл конца матча абсолютно нормальная практика, особенно когда нет острой борьбы, а ее не было, Арсенал по делу проиграл.
Ну и на тебе немного "этодругина" :
https://www.reddit.com/r/soccer/comments/17idqu0/chelsea_fans_leaving_before_the_end_of_the_match/
Я могу понять отсутствия прям убитого настроения после этого поражения, но радость?
Благо таких действительно было немного.