Евгений Латышонок может перейти в «Зенит».

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, петербуржцы активно работают над трансфером голкипера «Балтики». Хотя сделка еще до конца не согласована, «в Питере уже считают Евгения своим».

Также на вратаря претендуют другие клубы из первой восьмерки Мир , в том числе .

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 24 игры в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Теперь Латышонок – «Человек-паук» и «Евгений Яшин». Все в восторге от того, как остановил «Спартак»!