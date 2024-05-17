Латышонок близок к переходу в «Зенит». ЦСКА вратарь «Балтики» тоже интересен (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Балтика Евгений Латышонок Футбол

Евгений Латышонок может перейти в «Зенит».

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, петербуржцы активно работают над трансфером голкипера «Балтики». Хотя сделка еще до конца не согласована, «в Питере уже считают Евгения своим».

Также на вратаря претендуют другие клубы из первой восьмерки Мир РПЛ, в том числе ЦСКА.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 24 игры в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Теперь Латышонок – «Человек-паук» и «Евгений Яшин». Все в восторге от того, как остановил «Спартак»!

Материалы по теме

124 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хотя сделка еще до конца не согласована, «в Питере уже считают Евгения своим».

Перед финалом кубка звучит особенно зловеще
+100
-11
+89
Новый падаван для конвейера Бирюкова, через пол года от хорошего вратаря останутся только воспоминания...
+36
-5
+31
Ответ Кирилл Демченко
Если Зенит купит ещё вратаря это просто позорище. Надо гнать в шею всю бригаду кто отвечает за вратарей
У Зенита там по блату главный тренер вратарей, хрен уберут, хотя уже какой сезон проблемная позиция, и кто не приходит все деградируют под руководством этого не до тренера.
Спасибо ему конечно за игру за клуб, за чемпионство СССР, но совести у него нет, столько сидеть в клубе без успехов на рабочем месте
+30
-2
+28
Латышонку лучше, конечно, в одной команде с Алипом играть. Так думаю
+21
-5
+16
Ответ box2box2
Ага, мы им Кубок, а они нам вратаря, потом отменяют бан, и если Балтика вылетает, то впервые в истории участник ФНЛ поедет играть в ЛЕ)
Терек ездил уже ведь
+16
-1
+15
Предлагаю купить Латышонка ещё раньше, во время матча на кубок))). Шутка (болельщик Зенита)
+16
-5
+11
Если новость не фейк, то здорово! Явное усиление.
+11
-4
+7
Ответ xoms
У Зенита там по блату главный тренер вратарей, хрен уберут, хотя уже какой сезон проблемная позиция, и кто не приходит все деградируют под руководством этого не до тренера. Спасибо ему конечно за игру за клуб, за чемпионство СССР, но совести у него нет, столько сидеть в клубе без успехов на рабочем месте
Полностью согласен
+8
-1
+7
Ответ mean machine/
Латышонку лучше, конечно, в одной команде с Алипом играть. Так думаю
Угловые бывают и у своих ворот, знаете ли.
+6
0
+6
Ответ mean machine/
Латышонку лучше, конечно, в одной команде с Алипом играть. Так думаю
На всякий случай, да.
+8
-3
+5
Ответ Ебздрогыч
Хотя сделка еще до конца не согласована, «в Питере уже считают Евгения своим». Перед финалом кубка звучит особенно зловеще
Ага, мы им Кубок, а они нам вратаря, потом отменяют бан, и если Балтика вылетает, то впервые в истории участник ФНЛ поедет играть в ЛЕ)
+11
-6
+5
Ответ Jovanni
Предлагаю купить Латышонка ещё раньше, во время матча на кубок))). Шутка (болельщик Зенита)
Комитет по этике рассмотрит вашу шутку. Ждите приглашение в офис РФС
+5
0
+5
Если Зенит купит ещё вратаря это просто позорище. Надо гнать в шею всю бригаду кто отвечает за вратарей
+20
-15
+5
Адамов + доплата было бы идеально
+8
-4
+4
Ответ Олег Носов
Зенит всех подряд скупает чтоб только другим клубам не достались. Совести нет совсем, Торопа сломали нам вратарь нужен а они себе все хапают и не по давятся. Семак долгое время за ЦСКА играл а теперь просто ненавидит наш клуб. Ведет себя как контрацептив по отношению к ЦСКА.
Завидовать плохо 🐱😁
+10
-6
+4
Ответ Eugn_eugn
Адамов + доплата было бы идеально
Зачем Латышонку Адамов (+доплата)?? Он ведь, вроде, свободным агентом может перейти куда угодно (в том числе в Зенит) уже этим летом ;)
+3
-1
+2
Такой вратарь всем нужен.
+7
-5
+2
Ответ Олег Носов
Зенит всех подряд скупает чтоб только другим клубам не достались. Совести нет совсем, Торопа сломали нам вратарь нужен а они себе все хапают и не по давятся. Семак долгое время за ЦСКА играл а теперь просто ненавидит наш клуб. Ведет себя как контрацептив по отношению к ЦСКА.
Коваленко забрали у КС
По сей день на скамейке сидит
+5
-3
+2
Латышонок это такой второй Рыжиков или Лунев. На кураже может потащить, но настоящего класса нет. Адамов как минимум не хуже.
+2
-1
+1
Ответ box2box2
Ага, мы им Кубок, а они нам вратаря, потом отменяют бан, и если Балтика вылетает, то впервые в истории участник ФНЛ поедет играть в ЛЕ)
Молодо выглядишь
+1
0
+1
Ответ box2box2
Ага, мы им Кубок, а они нам вратаря, потом отменяют бан, и если Балтика вылетает, то впервые в истории участник ФНЛ поедет играть в ЛЕ)
Чем не идея, выиграл кубок, если вылетаешь из рпл, всё равно остаёшься.
+1
0
+1
Ответ Crenk
Коваленко забрали у КС По сей день на скамейке сидит
Ты матчи "Зенита", похоже, совсем не смотришь.
Коваленко, когда играет, выглядит хуже, прости господи, Ахметова.
Все невпопад, из игры выпадает, процент брака бешеный.

Либо звезду поймал, либо не вывозит давления, я хз. Но дело явно не в том, что его сознательно держат на лавке, шансы ему давали, но он их убедительно профукивал.
+2
-1
+1
Одна и та же ошибка больших команд - брать голкипера, блистающего в аутсайдере. Одно дело играть в аутсайдере, по воротам которого наносят по 20 ударов за матч и есть много шансов для эффектных сэйвов и прыжков для газеты "пионерская правда", и совсем другое - играть в лидирующей команде, по воротам которой наносят 5 ударов за матч и 1 удар в створ.
+1
0
+1
Хехе 😁🐒
+2
-1
+1
Балтика ещё в РПЛ, а аукцион уже идёт?
Скорее обычный вброс для повышения трансферной стоимости
+1
0
+1
Ответ Juninho P.
с такой фамилией в Спартак бы
Там же Свинов!
+1
0
+1
В нынешней ситуации лучше ЦСКА забрать себе его.
Акинфеев с рецидивом выбитого пальца. Да и время бежит.
Торопу здоровья.
Шайхутдинову 19 лет без опыта.
и все
+1
0
+1
В том числе ЦСКА🤣, в отличии от некоторых, в ЦСКА есть кому играть в воротах, спекулянты дешевые
+4
-3
+1
Латышонок сейчас нарасхват. Хочется верить, что это не вскружит ему голову.
+2
-1
+1
Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
А три миллиона в месяц это мало ? На жизнь не хватает ?
Знаешь правило - от каждого по способности, каждому по его труду.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий