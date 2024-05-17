Латышонок близок к переходу в «Зенит». ЦСКА вратарь «Балтики» тоже интересен (Иван Карпов)
Евгений Латышонок может перейти в «Зенит».
По сведениям инсайдера Ивана Карпова, петербуржцы активно работают над трансфером голкипера «Балтики». Хотя сделка еще до конца не согласована, «в Питере уже считают Евгения своим».
Также на вратаря претендуют другие клубы из первой восьмерки Мир РПЛ, в том числе ЦСКА.
В текущем сезоне 25-летний футболист провел 24 игры в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Спасибо ему конечно за игру за клуб, за чемпионство СССР, но совести у него нет, столько сидеть в клубе без успехов на рабочем месте
По сей день на скамейке сидит
Коваленко, когда играет, выглядит хуже, прости господи, Ахметова.
Все невпопад, из игры выпадает, процент брака бешеный.
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Акинфеев с рецидивом выбитого пальца. Да и время бежит.
Торопу здоровья.
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и все