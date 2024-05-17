«Эвертон» объявил об уходе Андре Гомеша и Данджумы. Янгу предложен новый контракт

Андре Гомеш покинет «Эвертон» как свободный агент.

Клуб из Ливерпуля объявил, что контракт с полузащитником продлен не будет. То же касается вратаря .

Вернется в « » арендованный вингер . Хавбек Джек Харрисон тоже уедет обратно в « », но « » собирается обсудить новую сделку по завершении сезона в Чемпионшипе.

Защитникам Шеймусу Коулмэну и Эшли Янгу предложены контракты на год. Также активирована опция продления договора с полузащитником Идрисса Гуйе до лета 2025 года.

Хавбек Деле Алли, контракт которого истекает в июне, останется в команде на время восстановления от травмы паха.