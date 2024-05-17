«Эвертон» объявил об уходе Андре Гомеша и Данджумы. Янгу предложен новый контракт
Андре Гомеш покинет «Эвертон» как свободный агент.
Клуб из Ливерпуля объявил, что контракт с полузащитником продлен не будет. То же касается вратаря Энди Лонергана.
Вернется в «Вильярреал» арендованный вингер Арно Данджума. Хавбек Джек Харрисон тоже уедет обратно в «Лидс», но «Эвертон» собирается обсудить новую сделку по завершении сезона в Чемпионшипе.
Защитникам Шеймусу Коулмэну и Эшли Янгу предложены контракты на год. Также активирована опция продления договора с полузащитником Идрисса Гуйе до лета 2025 года.
Хавбек Деле Алли, контракт которого истекает в июне, останется в команде на время восстановления от травмы паха.
Джагелка, как они мне нравились в десятых. Пиара им не хватало, но абсолютно топовые защитники
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