«Эвертон» объявил об уходе Андре Гомеша и Данджумы. Янгу предложен новый контракт

Теги Эвертон Эшли Янг премьер-лига Англия Вильярреал Ла Лига трансферы Лидс чемпионшип Шеймус Коулмэн Идрисса Гуйе Энди Лонерган Андре Гомеш Деле Алли Арно Данджума Джек Харрисон Футбол

Андре Гомеш покинет «Эвертон» как свободный агент.

Клуб из Ливерпуля объявил, что контракт с полузащитником продлен не будет. То же касается вратаря Энди Лонергана.

Вернется в «Вильярреал» арендованный вингер Арно Данджума. Хавбек Джек Харрисон тоже уедет обратно в «Лидс», но «Эвертон» собирается обсудить новую сделку по завершении сезона в Чемпионшипе.

Защитникам Шеймусу Коулмэну и Эшли Янгу предложены контракты на год. Также активирована опция продления договора с полузащитником Идрисса Гуйе до лета 2025 года.

Хавбек Деле Алли, контракт которого истекает в июне, останется в команде на время восстановления от травмы паха.

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10 комментариев
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Деле Алли, конечно полный пах
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Андре Гомеша сломал Сон к сожалению
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Коулман просто легендище, эх Коулман, Бейнс, Я
Джагелка, как они мне нравились в десятых. Пиара им не хватало, но абсолютно топовые защитники
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Ну да, пара суперветеранов не помешает Дайчу в его прямолинейном прагматичном футболе
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Янгу уже лет 60, а ему новый контракт предлагают. Дайте старику нормально пожить
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Янг до сих пор играет...Шок!) Я думал он давно закончил)
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Чё с этим чуваком не так, я так и не понял. У чела было все, чтобы стать звездой АПЛ, пусть и не мировой.
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Барса конечно знатно развела ирисок с гомешом
Афера века
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Андре Гомеша сломал Сон к сожалению
Его по моему жизнь сломала, до прихода в Барсу какие-то проблески неплохого футболиста были, с приходом потеря всего на свете!!!
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Ответ Усатый КозлоБык
Барса конечно знатно развела ирисок с гомешом Афера века
Ну там как бы до этого саму Барсу развели с этим Гомешем🙃
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