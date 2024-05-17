Жерар Пике: «Многие считают Лапорту лучшим президентом «Барселоны». Результаты – это еще не все. Я бы дал ему время до конца срока»

Жерар Пике не хочет, чтобы Жоан Лапорта досрочно покидал пост главы «Барселоны».

«Многие считают лучшим президентом в истории клуба. Результаты – это еще не все.

Нам повезло, что мы можем выбирать президента. Я бы дал ему время до конца его срока (до 2026 года – Sports). Нам нужно нести ответственность за свой выбор», – сказал бывший защитник «блауграны» Jijantes FC.

Росель о президентах «Барсы»: «Я первый по титулам в среднем за год. Бартомеу – 2-й, Лапорта – 3-й»