Жерар Пике: «Многие считают Лапорту лучшим президентом «Барселоны». Результаты – это еще не все. Я бы дал ему время до конца срока»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жерар Пике не хочет, чтобы Жоан Лапорта досрочно покидал пост главы «Барселоны».

«Многие считают Лапорту лучшим президентом в истории клуба. Результаты – это еще не все.

Нам повезло, что мы можем выбирать президента. Я бы дал ему время до конца его срока (до 2026 года – Sports). Нам нужно нести ответственность за свой выбор», – сказал бывший защитник «блауграны» Jijantes FC.

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5 комментариев
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Пике уже готовится к следующим выборам. Похоже решил, что пора выставлять свою кандидатуру
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Кто то дал бы ему время до конца срока, кто-то срок до конца времен
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Нужно сплотиться вокруг президента, только Лапорта
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Дайте время шапито-клубу. Пусть сами себя развалят.
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он же про уголовный? который ему светит
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