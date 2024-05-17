Непомнящий о Станковиче: «Для «Зенита», ЦСКА и «Динамо» был бы хорошим тренером. Для «Спартака» нужна более крупная фигура»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Непомнящий Чемпионат.com Футбол

Валерий Непомнящий не уверен, что Деян Станкович подходит «Спартаку».

«Я очень хорошо помню Станковича как футболиста, но не знаю его уровень в качестве тренера.

Знаю, что он возглавлял «Ференцварош» после Черчесова и стал чемпионом, а также был чемпионом в Сербии. Но мне кажется, что «Ференцварош» – это команда как у нас «Зенит» по уровню возможностей, финансам и подбору игроков.

Я не знаю, какие были критерии отбора тренеров в «Спартак». Но команде очень важно, чтобы была имиджевая составляющая тренера, чтобы он был авторитетом для игроков, болельщиков, журналистов и руководства клуба. Поэтому не знаю, должен ли быть в «Спартаке» отечественный специалист или же иностранец. Я всегда за отечественного тренера, тем более если у него была бы история, связанная со «Спартаком».

Если бы Станкович возглавил другой российский клуб, как условные ЦСКА, «Динамо» или «Зенит», то он был бы хорошим тренером для таких команд. Но для «Спартака», мне кажется, нужна более крупная фигура.

Я не отвергаю сербских специалистов, я только за то, чтобы они приезжали работать в Россию. Сербия – это страна игровиков. Это маленькая страна, где много выдающихся и сильных футболистов и тренеров. Поэтому сербы к нам очень сильно близки», – сказал бывший советник президента ЦСКА.

«Он близок к правящей партии Сербии. Его ждали во главе сборной». Неизвестный Деян Станкович

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вы Станковича видели? Куда уж крупнее. Он им газмяз в раздевалке устроит
+27
-2
+25
Ответ Давид Agabekyan
Как же ЧСВ у сектантов. Минимум Моуринью или Гвардиолу им подавай
Давидик, ты бы на имя смотрел. Это 80-летний тренер, которому в Спартаке ничего не нравится, а топит он за коней))
+12
0
+12
Как же ЧСВ у сектантов. Минимум Моуринью или Гвардиолу им подавай
+26
-15
+11
Чего?) у Зенита были Луческу, Манчини, Адвокат, Спалетти
+13
-6
+7
Станкович вполне нормально откормлен.
+6
-2
+4
Дедушка условно заболтался.
+4
-2
+2
Непомнящего покусали спартаковские ветераны, и теперь он стал одним из них
+7
-5
+2
Капелло считает, что норм, но Непомнящий со своей гигантоманией решил, что маловато.
+3
-1
+2
Ответ Давид Agabekyan
Как же ЧСВ у сектантов. Минимум Моуринью или Гвардиолу им подавай
Этот комментарий очень наглядно показывает уровень тех, кто говорит про "сектантов". Хотя бы читать научитесь ...
+2
0
+2
Ответ Prise
Чего?) у Зенита были Луческу, Манчини, Адвокат, Спалетти
Адвокат просто ТОП.
+4
-2
+2
Ответ igls54
Станкович вполне нормально откормлен.
Чем-то с Гаттузо похож.
+2
0
+2
Ответ Coongur
В легкой прострации от комментаторов втаптывающих в грязь Немомнящего. Во-первых, это реально Фигура; во-вторых, достаточно прочесть его вью, которые и на спортсе были, чтобы понять, насколько это умнейший и глубокий человек. Таких просто сейчас не делают( И да, я понял, что он имел в виду, несмотря на то, что как болельщику Динамо на первый взгляд должно быть несколько что-ли обидно.
Да какая фигура? после ЧМ 1990 года где он внезапно прославился ничего толком не было у него
+1
0
+1
Очевидно, Станкович - временный вариант. Вероятно, через год нацеливаются подписать или Хаби Алонсо, или Клоппа.
+4
-3
+1
Ответ <Inter>
Мне кажется их даже Клопп с Гвардиолой не подойдут. Даже с ними найдут к чему придраться
Клопп не играл в футбол на высшем уровне) а Пеп не знает русский менталитет )
+1
0
+1
Ответ Miller83
Кукуха у деда того уже. Динамо, ЦСКА, Зенит - типа сойдёт, а вот Спартак... При этом в таблицу мы не смотрим. Что у этих сектантов в башках...
Да нет, с ним вполне можно согласиться. Именно потому, что там есть сектанты, у которых в бошках невесть что.

Проще говоря, для нормального клуба нужен нормальный тренер, который будет тренировать команду и делать это хорошо. Для "Спартака", помимо этого, нужна еще и медийная фигура такого уровня, чтобы на нее не смели вякать всякие рабинеры, мостовые и прочие "ветераны", иначе работать там будет невозможно.

Правда, в нынешних условиях этот идеал попросту невозможно реализовать, но это уже другая история.
+2
-1
+1
Кукуха у деда того уже. Динамо, ЦСКА, Зенит - типа сойдёт, а вот Спартак... При этом в таблицу мы не смотрим. Что у этих сектантов в башках...
+10
-9
+1
"Не знаю его уровень в качестве тренера" , но Спартаку не подходит.
Нормально так.
+1
0
+1
Мне кажется их даже Клопп с Гвардиолой не подойдут. Даже с ними найдут к чему придраться
+2
-1
+1
Все это условности, десятки факторов есть, может получиться или нет, пригласи топа, он провалится, ноунейм взлетит
+1
0
+1
Ответ Михаил НН
Судя по комментарию, Непомнящий уже на самом деле ничего не помнящий!
Ну за чем же так? сами, если доживëм, можно подумать лучше будем.
+1
-1
0
Кто следующий выскажется?
+1
-1
0
Ответ <Inter>
Мне кажется их даже Клопп с Гвардиолой не подойдут. Даже с ними найдут к чему придраться
+ Но... Что значит "найдут к чему придраться"? Говорите прямо - запишут в "физруки". Ибо тренеры приходят и уходят, а спартаковский цикл неизменен ;)
+1
-1
0
Ответ Miller83
Кукуха у деда того уже. Динамо, ЦСКА, Зенит - типа сойдёт, а вот Спартак... При этом в таблицу мы не смотрим. Что у этих сектантов в башках...
У каких сектантов, Вася?
+1
-1
0
Ответ Михаил НН
Я не имел даже мысли его унизить. Не понравилось то, что всем клубам кто угодно подойдёт. А вот Спартаку нужен тренер супер - пупер! Интересно, почему?
Тогда извините, но здесь все об него вытирают, что за люди.
0
0
0
Ответ Viktor Martunov
Ну за чем же так? сами, если доживëм, можно подумать лучше будем.
Я не имел даже мысли его унизить. Не понравилось то, что всем клубам кто угодно подойдёт. А вот Спартаку нужен тренер супер - пупер! Интересно, почему?
0
0
0
Ответ Михаил НН
Судя по комментарию, Непомнящий уже на самом деле ничего не помнящий!
По-моему никто не сомневается в Адекватности тренера Непомнящего.
+1
-1
0
Все понятно. Расходимся.
Лучше Абаскаля не будет!
+1
-1
0
Ответ Давид Agabekyan
Как же ЧСВ у сектантов. Минимум Моуринью или Гвардиолу им подавай
Каким боком Непомнящий к Спартаку отношение имеет? )))
0
0
0
Странное какое-то заявление именно от него. Ладно сказал бы какой-то явно проспартаковский человек - Ловчев, например. Но этот вроде всегда адекватный был, никогда не слышал, чтоб он считал "Спартак" пупом земли.
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Непомнящего покусали спартаковские ветераны, и теперь он стал одним из них
а кусал видимо Кавазашвили лично
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий