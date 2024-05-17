Непомнящий о Станковиче: «Для «Зенита», ЦСКА и «Динамо» был бы хорошим тренером. Для «Спартака» нужна более крупная фигура»

Валерий Непомнящий не уверен, что Деян Станкович подходит «Спартаку».

«Я очень хорошо помню как футболиста, но не знаю его уровень в качестве тренера.

Знаю, что он возглавлял «Ференцварош» после Черчесова и стал чемпионом, а также был чемпионом в Сербии. Но мне кажется, что «Ференцварош» – это команда как у нас «Зенит» по уровню возможностей, финансам и подбору игроков.

Я не знаю, какие были критерии отбора тренеров в «Спартак». Но команде очень важно, чтобы была имиджевая составляющая тренера, чтобы он был авторитетом для игроков, болельщиков, журналистов и руководства клуба. Поэтому не знаю, должен ли быть в «Спартаке» отечественный специалист или же иностранец. Я всегда за отечественного тренера, тем более если у него была бы история, связанная со «Спартаком».

Если бы Станкович возглавил другой российский клуб, как условные , « » или « », то он был бы хорошим тренером для таких команд. Но для « », мне кажется, нужна более крупная фигура.

Я не отвергаю сербских специалистов, я только за то, чтобы они приезжали работать в Россию. Сербия – это страна игровиков. Это маленькая страна, где много выдающихся и сильных футболистов и тренеров. Поэтому сербы к нам очень сильно близки», – сказал бывший советник президента ЦСКА.

«Он близок к правящей партии Сербии. Его ждали во главе сборной». Неизвестный Деян Станкович