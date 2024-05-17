Непомнящий о Станковиче: «Для «Зенита», ЦСКА и «Динамо» был бы хорошим тренером. Для «Спартака» нужна более крупная фигура»
Валерий Непомнящий не уверен, что Деян Станкович подходит «Спартаку».
«Я очень хорошо помню Станковича как футболиста, но не знаю его уровень в качестве тренера.
Знаю, что он возглавлял «Ференцварош» после Черчесова и стал чемпионом, а также был чемпионом в Сербии. Но мне кажется, что «Ференцварош» – это команда как у нас «Зенит» по уровню возможностей, финансам и подбору игроков.
Я не знаю, какие были критерии отбора тренеров в «Спартак». Но команде очень важно, чтобы была имиджевая составляющая тренера, чтобы он был авторитетом для игроков, болельщиков, журналистов и руководства клуба. Поэтому не знаю, должен ли быть в «Спартаке» отечественный специалист или же иностранец. Я всегда за отечественного тренера, тем более если у него была бы история, связанная со «Спартаком».
Если бы Станкович возглавил другой российский клуб, как условные ЦСКА, «Динамо» или «Зенит», то он был бы хорошим тренером для таких команд. Но для «Спартака», мне кажется, нужна более крупная фигура.
Я не отвергаю сербских специалистов, я только за то, чтобы они приезжали работать в Россию. Сербия – это страна игровиков. Это маленькая страна, где много выдающихся и сильных футболистов и тренеров. Поэтому сербы к нам очень сильно близки», – сказал бывший советник президента ЦСКА.
«Он близок к правящей партии Сербии. Его ждали во главе сборной». Неизвестный Деян Станкович
Проще говоря, для нормального клуба нужен нормальный тренер, который будет тренировать команду и делать это хорошо. Для "Спартака", помимо этого, нужна еще и медийная фигура такого уровня, чтобы на нее не смели вякать всякие рабинеры, мостовые и прочие "ветераны", иначе работать там будет невозможно.
Правда, в нынешних условиях этот идеал попросту невозможно реализовать, но это уже другая история.
Нормально так.
Лучше Абаскаля не будет!