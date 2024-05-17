Челси – Борнмут где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 19 мая
В воскресенье, 19 мая, сыграют Челси и Борнмут в 38 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Челси – Борнмут
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
Последние матчи Челси
- Брайтон – Челси : 1 – 2
- Ноттингем Форест – Челси : 2 – 3
- Челси – Вест Хэм : 5 – 0
- Челси – Тоттенхэм : 2 – 0
- Астон Вилла – Челси : 2 – 2
Последние матчи Борнмут
- Борнмут – Брентфорд : 1 – 2
- Арсенал – Борнмут : 3 – 0
- Борнмут – Брайтон : 3 – 0
- Вулверхэмптон – Борнмут : 0 – 1
- Астон Вилла – Борнмут : 3 – 1
Прогноз на матч Челси – Борнмут
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