Челси – Борнмут где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 19 мая

В воскресенье, 19 мая, сыграют Челси и Борнмут в 38 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Челси – Борнмут

Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Челси – Борнмут

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