Ломбертс о Семаке до 2030-го: «Я бы назвал его Фергюсоном «Зенита». Надеюсь, он принесет еще больше звезд на эмблему клуба»
Николас Ломбертс отреагировал на продление контракта Сергея Семака с «Зенитом».
Ранее стало известно, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак продлит соглашение с клубом до 2030 года.
«Продление контракта с Семаком – это отличные новости как для него, так и для «Зенита».
Можно сказать, что это сотрудничество было предопределено судьбой! Я бы назвал его Фергюсоном «Зенита».
Надеюсь, он сможет принести еще больше звезд на эмблему сине-бело-голубых. «Зенит» – чемпион!» – заявил бывший капитан петербургского клуба.
Широков о продлении Семака до 2030-го: «Зачем убирать? Пять лет приводит «Зенит» к чемпионству. Можно и Гвардиолу убрать, и Фергюсона не держать 20 лет»
Советую зайти на архивные ветки матчей Зенита в ЛЧ и почитать мнение про этого "фергюсона" самих же болельщиков Зенита.