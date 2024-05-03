Ломбертс о Семаке до 2030-го: «Я бы назвал его Фергюсоном «Зенита». Надеюсь, он принесет еще больше звезд на эмблему клуба»

Николас Ломбертс отреагировал на продление контракта Сергея Семака с «Зенитом».

Ранее стало известно, что главный тренер петербуржцев продлит соглашение с клубом до 2030 года.

«Продление контракта с Семаком – это отличные новости как для него, так и для «Зенита».

Можно сказать, что это сотрудничество было предопределено судьбой! Я бы назвал его Фергюсоном «Зенита».

Надеюсь, он сможет принести еще больше звезд на эмблему сине-бело-голубых. « » – чемпион!» – заявил бывший капитан петербургского клуба.

Широков о продлении Семака до 2030-го: «Зачем убирать? Пять лет приводит «Зенит» к чемпионству. Можно и Гвардиолу убрать, и Фергюсона не держать 20 лет»