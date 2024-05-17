Манчестер Сити – Вест Хэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 19 мая
В воскресенье, 19 мая, сыграют Манчестер Сити и Вест Хэм в 38 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Сити – Вест Хэм
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
Последние матчи Манчестер Сити
- Тоттенхэм – Манчестер Сити : 0 – 2
- Фулхэм – Манчестер Сити : 0 – 4
- Манчестер Сити – Вулверхэмптон : 5 – 1
- Ноттингем Форест – Манчестер Сити : 0 – 2
- Брайтон – Манчестер Сити : 0 – 4
Последние матчи Вест Хэм
- Вест Хэм – Лутон : 3 – 1
- Челси – Вест Хэм : 5 – 0
- Вест Хэм – Ливерпуль : 2 – 2
- Кристал Пэлас – Вест Хэм : 5 – 2
- Вест Хэм – Байер : 1 – 1
Прогноз на матч Манчестер Сити – Вест Хэм
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