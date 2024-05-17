Рабьо об увольнении Аллегри: «Вы заслуживали, чтобы с вами простились иначе. Вас запомнят как одного из самых успешных тренеров в истории «Ювентуса»

Адриен Рабьо считает, что Массимилиано Аллегри должен был уйти по-другому.

Сегодня « » уволил главного тренера в связи с неподобающим поведением в выигранном финале Кубка Италии.

«Вас запомнят как одного из самых успешных тренеров в истории «Ювентуса». Вы заслуживали, чтобы с вами простились иначе.

Спасибо за все, тренер, и удачи вам», – написал полузащитник.

Бандитская истерика Аллегри после Кубка – спектакль. Он провоцировал отставку