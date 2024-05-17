Рабьо об увольнении Аллегри: «Вы заслуживали, чтобы с вами простились иначе. Вас запомнят как одного из самых успешных тренеров в истории «Ювентуса»

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Адриен Рабьо Футбол

Адриен Рабьо считает, что Массимилиано Аллегри должен был уйти по-другому.

Сегодня «Ювентус» уволил главного тренера в связи с неподобающим поведением в выигранном финале Кубка Италии.

«Вас запомнят как одного из самых успешных тренеров в истории «Ювентуса». Вы заслуживали, чтобы с вами простились иначе.

Спасибо за все, тренер, и удачи вам», – написал полузащитник.

Бандитская истерика Аллегри после Кубка – спектакль. Он провоцировал отставку

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну Аллегри действительно один из самых успешных тренеров в истории Ювентуса
+14
-2
+12
Неподобающее поведение было лишь у временщиков - коллаборантов - руководства клуба, приспустивших штаны и продавшегося федеративному беззаконию.
Игроки знают ПОЧЕМУ все посыпалось и не боятся говорить.
+9
-2
+7
отправляйся вслед за ним
+2
0
+2
согласен. Два года назад надо было ещё отправить на заслуженный отпуск
+7
-6
+1
В точку, все верно
0
0
0
самых успешных?
0
0
0
Мне очень жаль, что так всё получилось в конце с Аллегри, спасибо за всё Мистер👍🏻🙏
0
0
0
Ответ Клименко
И кого бы назначил гениальный ваш Аньелли на замену? Монтеро или Тудора? Тюрама или Юлиано?)
да хз кого, но убирать точно надо было. Тудор норм вариант кстати
+3
-3
0
Ответ Заяцволк
Роналду - один из самых успешных нападающих в истории Ювентуса. Аллегри - один из самых успешных тренеров в истории Ювентуса. Оба выпнуты без сожалений. Вывод: футбол намного сложнее, чем циферки в статистике, нужно что-то ещё
Когда он побеждал в сериале 6 или 7 раз подряд никто ничего не говорил про него, быстренько забыли заслуги Макса
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий