Палмер признан лучшим молодым игроком сезона АПЛ. Лучший бомбардир «Челси» обошел Холанда, Фодена и Сака

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Коул Палмер получил награду за свои выступления в этом сезоне.

Полузащитник «Челси» признан лучшим молодым игроком АПЛ-2023/24. На награду также претендовали Филип Фоден и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», Александер Исак из «Ньюкасла», Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед», Букайо Сака и Вильям Салиба из «Арсенала» и Дестини Удоджи из «Тоттенхэма».

22-летний англичанин является лучшим бомбардиром «синих» с 22 голами в 33 матчах в чемпионате. Подробно со статистикой Палмера можно ознакомиться здесь.

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47 комментариев
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Ямаль — самый молодой футболист "Барселоны", увидивший как Палмер получает приз самого лучшего молодого игрока АПЛ
+38
-5
+33
Заслуженно
+32
-3
+29
Ответ Жозе Толиачиньо
Откуда ты знаешь, что он увидел это?
Ну если вдруг не увидел, тогда он «самый молодой неувидевший»
+17
0
+17
На кой чёрт Пеп его продал, до сих пор не понимаю
+6
0
+6
Палмер - лучший трансфер АПЛ , сезона 2023/24 по моему мнению (всем по### на это) 🫠😁
+4
0
+4
Коля хорош. Интересно, сможет по гол + пас набрать больше всех в сезоне
+3
0
+3
Ответ Chistian Jadson
Палмер не просто бьет пенальти, он их зарабатывает, и отдать голевые передачи, либо передачи после которых зарабатываются пенальти
Холанд дал более важные асситы топ клубам, а Палмер? Имеет 2 раза больше пенальти, на полном серьёзе забил все голы нн клубам (кроме Сити, но с пенальти)
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Успехов ему в дальнейшем, пусть не станет 2 Лофтусом Чиком для Челси(да он щас в Италии разрывает, я знаю)
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Это максимум на что он мог рассчитывать. МВП не светит
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Для Палмера очень хорошо что он перешёл в Челси. Останься он в Сити, да, выиграл бы титул. Но, Челси мало того что игрок основы ,так ещё индивидуальный приз выиграл. И гарантировал себе место на Евро 2024.
+1
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+1
Ответ Chistian Jadson
Заслуженно, настоящее открытие нынешнего сезона. А лучшего игрока возьмет скорее всего Фоден
Лучший г+а АПЛ,лучший бомбардир АПЛ,больше всех г+а топ 6 командам АПЛ в этом сезоне,лучший бомбардир Кубка Англии,Больше всех хет-триков в АПЛ (4 в этом сезоне) и лучший бомбардир ЛЧ их игроков ЛЧ, а Палмер? Забил 2 раза больше пенальти нн командам
+1
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Успехов ему в дальнейшем, пусть не станет 2 Лофтусом Чиком для Челси(да он щас в Италии разрывает, я знаю)
Совершенно разные по амплуа игроки
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Ответ Sulim Aydamirov
Лучший г+а АПЛ,лучший бомбардир АПЛ,больше всех г+а топ 6 командам АПЛ в этом сезоне,лучший бомбардир Кубка Англии,Больше всех хет-триков в АПЛ (4 в этом сезоне) и лучший бомбардир ЛЧ их игроков ЛЧ. В Палмер? Не лучший бомбардир, ассистент,г+а, забил больше всех пенальти, и не забивал топ командам
От души поржал
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+1
Заслуженно, настоящее открытие нынешнего сезона. А лучшего игрока возьмет скорее всего Фоден
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Ответ Sulim Aydamirov
Что значит однотипные? Забил Ливерпулю, МЮ,Челси и тд великолепные голы, например забивал пушки,прыгал просто до облаков, а Палмер 😂? 2 раз больше пенальти, и практически все голы нн клубам. Он в буквальном смысле забил 1 гол топ клубу с пенальти и всё
Какие пушки?Давай не неси чушь, ты просто хочешь, чтобы награду получали только суперзабивные нападающие(которых ещё и легко закрыть как оказывается), а игроки вроде КДБ всегда по твоему мнению должны быть на вторых ролях.
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Ответ Sulim Aydamirov
Он Лутону забил в АПЛ 2 голов, а Палмер забил эвертонам и тд, у Палмера 2 раза больше пенальти, у Палмера 2 гола за пределы штрафной в этом сезоне, у холанда тоже(но более сильным командам)
То есть Холанд забивающий однотипные голы в сильной команде должен получить приз, а Палмер, сверкавший в проблемной нет?Странные у тебя приоритеты.
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Ответ Sulim Aydamirov
Лучший г+а АПЛ,лучший бомбардир АПЛ,больше всех г+а топ 6 командам АПЛ в этом сезоне,лучший бомбардир Кубка Англии,Больше всех хет-триков в АПЛ (4 в этом сезоне) и лучший бомбардир ЛЧ их игроков ЛЧ, а Палмер? Забил 2 раза больше пенальти нн командам
Палмер не просто бьет пенальти, он их зарабатывает, и отдать голевые передачи, либо передачи после которых зарабатываются пенальти
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Формально да, но Палмер тоже может играть на его основной позиции
Палмеру с его физическими данными нечего делать на позиции Лофтус Чика
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Ответ luu
На кой чёрт Пеп его продал, до сих пор не понимаю
Палмер хотел играть в каждом матче, в основе.
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Ответ Фарид Харисов
Ямаль — самый молодой футболист "Барселоны", увидивший как Палмер получает приз самого лучшего молодого игрока АПЛ
При чем тут Ямаль… И, кстати, Ямалю 16, а Палмеру 22)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Какие пушки?Давай не неси чушь, ты просто хочешь, чтобы награду получали только суперзабивные нападающие(которых ещё и легко закрыть как оказывается), а игроки вроде КДБ всегда по твоему мнению должны быть на вторых ролях.
Палмер забивает все голы с пенальти, добиваний и нн клубам, забил лишь одной топ команде(и то с пенальти) не где не лучший бомбардир или ассистент.
А холанд я уже говорил
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Ответ zzzeeerrrooo
Холланд получит лучшего бомбардира и медальку апл , все остальное не важно
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Ответ Инсаф Галиуллинн
То есть Холанд забивающий однотипные голы в сильной команде должен получить приз, а Палмер, сверкавший в проблемной нет?Странные у тебя приоритеты.
Холланд получит лучшего бомбардира и медальку апл , все остальное не важно
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Ответ Инсаф Галиуллинн
То есть Холанд забивающий однотипные голы в сильной команде должен получить приз, а Палмер, сверкавший в проблемной нет?Странные у тебя приоритеты.
Что значит однотипные? Забил Ливерпулю, МЮ,Челси и тд великолепные голы, например забивал пушки,прыгал просто до облаков, а Палмер 😂? 2 раз больше пенальти, и практически все голы нн клубам. Он в буквальном смысле забил 1 гол топ клубу с пенальти и всё
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Очевидно. Палмер - главное открытие сезона
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Ответ Инсаф Галиуллинн
У Холанда большая часть голов это добивания в ворота Лутонов, неужели ты реально хочешь, чтобы он награду получил?
Он Лутону забил в АПЛ 2 голов, а Палмер забил эвертонам и тд, у Палмера 2 раза больше пенальти, у Палмера 2 гола за пределы штрафной в этом сезоне, у холанда тоже(но более сильным командам)
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Ответ Sulim Aydamirov
Палмер в этом сезоне забил из топ команд лишь Сити (с пенальти) холанд забивал Челси, МЮ, ТТХ, Ньюкаслу, Ливерпулю и тд, холанд сделал покер Вулверхэмптону, а Палмер Эвертону😂
У Холанда большая часть голов это добивания в ворота Лутонов, неужели ты реально хочешь, чтобы он награду получил?
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Ответ Sulim Aydamirov
Что тебе не понравилось? Там всё правда
Не понравилось то что ты хочешь, чтобы Холанду выдали награду за голы Лутонам, вместо Палмера, который на себе тащил почти весь сезон шатающийся Челси.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
От души поржал
Что тебе не понравилось? Там всё правда
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Ответ Лев Бурмистров
скажи что ты не разбираешься в футболе не говоря что ты не разбираешься в футболе
Скажи что он тупой, не говоря что он тупой :)
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