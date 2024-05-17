Палмер признан лучшим молодым игроком сезона АПЛ. Лучший бомбардир «Челси» обошел Холанда, Фодена и Сака
Коул Палмер получил награду за свои выступления в этом сезоне.
Полузащитник «Челси» признан лучшим молодым игроком АПЛ-2023/24. На награду также претендовали Филип Фоден и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», Александер Исак из «Ньюкасла», Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед», Букайо Сака и Вильям Салиба из «Арсенала» и Дестини Удоджи из «Тоттенхэма».
22-летний англичанин является лучшим бомбардиром «синих» с 22 голами в 33 матчах в чемпионате. Подробно со статистикой Палмера можно ознакомиться здесь.
А холанд я уже говорил