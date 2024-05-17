Сунесс о «Ливерпуле» Пэйсли: «Таких высот больше не достигнуть, они доминировали и дома, и в Кубке чемпионов. Да, «Ман Сити» очень хорош, но выиграл только одну ЛЧ»

Грэм Сунесс рассказал, чем Юрген Клопп отличается от Билла Шенкли и Боба Пэйсли.

«Вполне понятно, что на этих выходных люди будут делать сравнения с , еще одним страстным тренером, у которого была такая же связь с болельщиками. Но Юрген пришел в совершенно другой «Ливерпуль» в сравнении с тем, в который в 1959 году попал Шенкли.

Шенкли строил все с нуля. Он пришел в клуб, который пять лет дрейфовал во второй лиге. Именно он – в большей степени, чем кто-либо еще, – превратил «Ливерпуль» в монстра, которым он сегодня является.

И Шенкли заложил основы для моего тренера в « », , позволив поднять его на невероятные высоты, которых, как мне кажется, больше не достигнуть. «Ливерпуль» одновременно доминировал и в чемпионате, и в Кубке чемпионов.

Да, « » – очень хорошая команда, доминирующая в Англии сила этой эпохи, но она выиграла только одну Лигу чемпионов», – написал бывший полузащитник «Ливерпуля».