Сунесс о «Ливерпуле» Пэйсли: «Таких высот больше не достигнуть, они доминировали и дома, и в Кубке чемпионов. Да, «Ман Сити» очень хорош, но выиграл только одну ЛЧ»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Грэм Сунесс Билл Шенкли Боб Пэйсли Футбол

Грэм Сунесс рассказал, чем Юрген Клопп отличается от Билла Шенкли и Боба Пэйсли.

«Вполне понятно, что на этих выходных люди будут делать сравнения с Биллом Шенкли, еще одним страстным тренером, у которого была такая же связь с болельщиками. Но Юрген пришел в совершенно другой «Ливерпуль» в сравнении с тем, в который в 1959 году попал Шенкли.

Шенкли строил все с нуля. Он пришел в клуб, который пять лет дрейфовал во второй лиге. Именно он – в большей степени, чем кто-либо еще, – превратил «Ливерпуль» в монстра, которым он сегодня является.

И Шенкли заложил основы для моего тренера в «Ливерпуле», Боба Пэйсли, позволив поднять его на невероятные высоты, которых, как мне кажется, больше не достигнуть. «Ливерпуль» одновременно доминировал и в чемпионате, и в Кубке чемпионов.

Да, «Манчестер Сити» – очень хорошая команда, доминирующая в Англии сила этой эпохи, но она выиграла только одну Лигу чемпионов», – написал бывший полузащитник «Ливерпуля».

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15 комментариев
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Какой смысл сравнивать разные эпохи?
+7
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+5
Ну справедливости ради и формат Кубка Чемпионов другой был, сейчас конкуренция гораздо серьезнее
+7
-3
+4
Ответ ta-tosha
Не было
не было чего? КЧ много клубов выигрывали подряд. В новом формате уже нет
+4
-1
+3
Ну 3 кубка чемпионов за 4 года это правда сильно, в те времен победные серии круче такого были только у Реала и Баварии
+1
0
+1
Ответ ta-tosha
Не было
Реал выиграл первые 5 кубков чемпионов подряд, Бавария три раза подряд с 1974 по 1976
+1
0
+1
Ответ олдовый манк
Какой смысл сравнивать разные эпохи?
А сравнивать надо одну эпоху с ней же ?
+2
-1
+1
Ответ sinkindragon@gmail.com
А сравнивать надо одну эпоху с ней же ?
В кубке чемпионов была настолько рандомная сетка, что невозможно сравнивать. За весь турнир можно было только один матч с командой топ-лиги сыграть, а до этого с чемпионами Исландии, Албании, Дании. С другой стороны стран в Европе было меньше. Совсем несравнимо.
Для примера Ливерпуль 84-85 (финалист, финал недоигран) Лех из Польши, Бенфика (серьезный соперник, но в октябре), Аустрия Вена в 1/4, Панатинаикос из Греции в полуфинале. И так примерно каждый год – много проходных соперников и размазано на весь год немного матчей
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Это не такая уже далекая эпоха. Я например, очень хорошо ее помню, и видел много, в то время иногда этот Ливерпуль проскальзывал и на тв, и на видеокассетах, писанных с эфиров в соцстранах и то, что ловили на границах по тв сигналу на специальную антенну.
Великая была команда, великий капитан, великий тренер
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не понимаю как можно судить об уровне игры команды по месту в таблице

открываем, смотрим, первый сезон Пейсли у руля Ливерпуля

чемпион - Дерби, в 42 матчах 21 победа, 11 ничьих и 10 поражений, забили больше всех из лидеров (еще больше только Бернли которые играли в дыр-дыр видимо) - 67 мячей

процент побед Дерби в том сезоне - 0.500, мячи - 1.59 за игру, сейчас в Англии имея такие цифры и в ЛЧ не попадешь

последний сезон Пейсли в Ливерпуле - они чемпионы, вторые - Уотфорд с 15 (!!!) поражениями в 42 матчах, Ливерпуль же выиграл с огромным отрывом набрав 82 очка в 42 матчах (Англия перешла на 3 очка за победу в 1981-м)

сейчас у Арсенала 86 в 37 и этого мало, а Клопп оставался без титула имея 97 в 38

извините, но, при всем уважении к тогдашнему Ливерпулю, уровень конкуренции вверху несопоставим
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Ответ Николай Бойко
Ну 3 кубка чемпионов за 4 года это правда сильно, в те времен победные серии круче такого были только у Реала и Баварии
Почему за 4 года? За 5 же вроде.
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