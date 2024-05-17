Сунесс о «Ливерпуле» Пэйсли: «Таких высот больше не достигнуть, они доминировали и дома, и в Кубке чемпионов. Да, «Ман Сити» очень хорош, но выиграл только одну ЛЧ»
Грэм Сунесс рассказал, чем Юрген Клопп отличается от Билла Шенкли и Боба Пэйсли.
«Вполне понятно, что на этих выходных люди будут делать сравнения с Биллом Шенкли, еще одним страстным тренером, у которого была такая же связь с болельщиками. Но Юрген пришел в совершенно другой «Ливерпуль» в сравнении с тем, в который в 1959 году попал Шенкли.
Шенкли строил все с нуля. Он пришел в клуб, который пять лет дрейфовал во второй лиге. Именно он – в большей степени, чем кто-либо еще, – превратил «Ливерпуль» в монстра, которым он сегодня является.
И Шенкли заложил основы для моего тренера в «Ливерпуле», Боба Пэйсли, позволив поднять его на невероятные высоты, которых, как мне кажется, больше не достигнуть. «Ливерпуль» одновременно доминировал и в чемпионате, и в Кубке чемпионов.
Да, «Манчестер Сити» – очень хорошая команда, доминирующая в Англии сила этой эпохи, но она выиграла только одну Лигу чемпионов», – написал бывший полузащитник «Ливерпуля».
Для примера Ливерпуль 84-85 (финалист, финал недоигран) Лех из Польши, Бенфика (серьезный соперник, но в октябре), Аустрия Вена в 1/4, Панатинаикос из Греции в полуфинале. И так примерно каждый год – много проходных соперников и размазано на весь год немного матчей
Великая была команда, великий капитан, великий тренер
открываем, смотрим, первый сезон Пейсли у руля Ливерпуля
чемпион - Дерби, в 42 матчах 21 победа, 11 ничьих и 10 поражений, забили больше всех из лидеров (еще больше только Бернли которые играли в дыр-дыр видимо) - 67 мячей
процент побед Дерби в том сезоне - 0.500, мячи - 1.59 за игру, сейчас в Англии имея такие цифры и в ЛЧ не попадешь
последний сезон Пейсли в Ливерпуле - они чемпионы, вторые - Уотфорд с 15 (!!!) поражениями в 42 матчах, Ливерпуль же выиграл с огромным отрывом набрав 82 очка в 42 матчах (Англия перешла на 3 очка за победу в 1981-м)
сейчас у Арсенала 86 в 37 и этого мало, а Клопп оставался без титула имея 97 в 38
извините, но, при всем уважении к тогдашнему Ливерпулю, уровень конкуренции вверху несопоставим