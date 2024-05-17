У «Зенита» нет переговоров ни с Латышонком, ни с Луневым, но переход Андрея возможен («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Балтика высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Евгений Латышонок Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» не контактирует с Евгением Латышонком.

«Спорт-Экспресс» опровергает информацию инсайдера Ивана Карпина касательно переговоров петербуржцев с вратарем «Балтики». Кандидатура 25-летнего футболиста даже не рассматривается.

При этом нет переговоров и с Андреем ЛуневымКарабах»). Однако существует вероятность того, что действующие чемпионы России все же рассмотрят возможность его возвращения. Работа может начаться уже в ближайшее время.

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9 комментариев
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Хах, классика, Карп дал инсайд, и в тот же день его опровергли)
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После ухода Писи, Эстошонок хочет подписать Латышонка
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Карпов фейкомет,а не инсайдер
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Опять Ваня Карпов в лужу пукнул. Что ж такое.. 😄
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Нет ничего, но все
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В погоне за сегсацией: за Латышонка уже отдан залог клубом АПЛ Манчестер Юнайтед. Чуть раньше был выкуплен Пиняев у Локомотива
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У этого аутсайдера что-нибудь сбывалось?
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