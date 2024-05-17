У «Зенита» нет переговоров ни с Латышонком, ни с Луневым, но переход Андрея возможен («СЭ»)

«Зенит» не контактирует с Евгением Латышонком.

« » опровергает информацию инсайдера Ивана Карпина касательно переговоров петербуржцев с вратарем «Балтики». Кандидатура 25-летнего футболиста даже не рассматривается.

При этом нет переговоров и с (« »). Однако существует вероятность того, что действующие чемпионы России все же рассмотрят возможность его возвращения. Работа может начаться уже в ближайшее время.