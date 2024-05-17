Де Дзерби – единственный вариант «Баварии», Эберль с ним уже встречался. От Флика отказались

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Ханс-Дитер Флик Роберто Де Дзерби Брайтон Макс Эберль Футбол

У «Баварии» остается один кандидат на замену Томасу Тухелю.

По данным Bild, спортивный директор Макс Эберль продвигает вариант с назначением Роберто Де Дзерби. Менеджер уже встречался с главным тренером «Брайтона».

Кандидатуру итальянца обсуждали и на встрече наблюдательного совета мюнхенцев в понедельник. Альтернатив названо не было.

Отмечается, что на этом заседании также было решено не рассматривать возможность возвращения Ханси Флика.

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25 комментариев
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Ответ Юрий Балышев
Что не так с Фликом?
С ним всё так, это не так с руководством Баварии.
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Этим летом нас балуют невероятными франшизами
Тренер Баварии, тренер Барселоны и вот тренер Ювентуса сегодня выпустили в прокат
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Что не так с Фликом?
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Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Пусть будет уже хоть кто-нибудь, они превратились в посмешище, по второму кругу пошли.
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Ответ Ностальгическое
Этим летом нас балуют невероятными франшизами Тренер Баварии, тренер Барселоны и вот тренер Ювентуса сегодня выпустили в прокат
Еще и Рашида Рахимова из Рубина увольняют.
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Пусть лучше уже Мюллер с Нойером тренируют напару в следующем сезоне, хуже не будет, а тренеров для тренировок думаю и так найти можно без главного тренера.
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ФК Голливуда вернулся.
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Ответ Кирилл Голивец
Комментарий удален пользователем
А стиль игры Хаби Алонсо для какой лиги? А Пепа? Давай ты лучше посредственностями будешь называть своих рпловских мастеров магии и мяча. А Зерби идейный чувак и в Баварии получит материал для воплощения этих идей, а не будет играть от обороны позорно, как Тухели всякие
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Ответ Ностальгическое
Этим летом нас балуют невероятными франшизами Тренер Баварии, тренер Барселоны и вот тренер Ювентуса сегодня выпустили в прокат
Тренер Юве короткометражка скорее всего. Мотту быстро назначат.
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непонятно почему Хенесса из Штутгарта не рассматривают. Старший Хенесс не хочет, чтобы его обвинили в кумовстве?
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По моему Де Дзерби это обманка.
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Пора бы разувечить миф о Де Дзерби...
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МакКенну только из Ипсвича в Брайтон не забирайте
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ничего не скажу о тренерских качествах Де Дзерби, возможно, это бог футбола, гений тактики и т.п. Но потянет ли он баварскую раздевалку?
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На фоне Рангника уже не так плохо, но все ещё не уровень Баварии. Тухель выше классом был, чем они оба.
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Тухель останется в конце этой сказки, скриньте
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Там ещё остался, великий и ужасный Мостовой🤣
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с Де Дзерби Бавария даже будет ниже Лейпцига условного на момент его отставки. Его футбол не для Бундеслиги, а до этого человек работал ТОЛЬКО в комфортных условиях - в Сассуоло на багаже Ди Франческо, в Шахтере и в Брайтоне, где гениальный владелец, что можно проследить по игрокам, которые через его же Юнион проходят.
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Фрики отказались от Флика.
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Никогда ещё Бавария не была так близко к провалу...
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Учитывая то, что творится с тренерскими делами во многих топ-клубах,любой комментарий уже завтра может быть курам на смех.)
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Комментарий удален пользователем
И зачем так Бавария спешит ?
Скоро Тен Хаг освободится :)
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шутка про индейца "зоркий глаз" уже не кажется смешной
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