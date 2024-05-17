Де Дзерби – единственный вариант «Баварии», Эберль с ним уже встречался. От Флика отказались

У «Баварии» остается один кандидат на замену Томасу Тухелю.

По данным Bild, спортивный директор продвигает вариант с назначением . Менеджер уже встречался с главным тренером « ».

Кандидатуру итальянца обсуждали и на встрече наблюдательного совета мюнхенцев в понедельник. Альтернатив названо не было.

Отмечается, что на этом заседании также было решено не рассматривать возможность возвращения .