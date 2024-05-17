Де Дзерби – единственный вариант «Баварии», Эберль с ним уже встречался. От Флика отказались
У «Баварии» остается один кандидат на замену Томасу Тухелю.
По данным Bild, спортивный директор Макс Эберль продвигает вариант с назначением Роберто Де Дзерби. Менеджер уже встречался с главным тренером «Брайтона».
Кандидатуру итальянца обсуждали и на встрече наблюдательного совета мюнхенцев в понедельник. Альтернатив названо не было.
Отмечается, что на этом заседании также было решено не рассматривать возможность возвращения Ханси Флика.
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