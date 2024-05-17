Брайтон – Манчестер Юнайтед где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 19 мая

В воскресенье, 19 мая, сыграют Брайтон и Манчестер Юнайтед в 38 туре АПЛ.

💰 Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽

Игра пройдет на стадионе «Фалмер Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Брайтон – Манчестер Юнайтед

Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

Брайтон: все новости

Манчестер Юнайтед: все новости

АПЛ: все новости

Последние матчи Брайтон

Последние матчи Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед

💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡