Брайтон – Манчестер Юнайтед где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 19 мая
В воскресенье, 19 мая, сыграют Брайтон и Манчестер Юнайтед в 38 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Фалмер Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Брайтон – Манчестер Юнайтед
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
Манчестер Юнайтед: все новости
Последние матчи Брайтон
- Брайтон – Челси : 1 – 2
- Ньюкасл – Брайтон : 1 – 1
- Брайтон – Астон Вилла : 1 – 0
- Борнмут – Брайтон : 3 – 0
- Брайтон – Манчестер Сити : 0 – 4
Последние матчи Манчестер Юнайтед
- Манчестер Юнайтед – Ньюкасл : 3 – 2
- Манчестер Юнайтед – Арсенал : 0 – 1
- Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед : 4 – 0
- Манчестер Юнайтед – Бернли : 1 – 1
- Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед : 4 – 2
Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед
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