С ВАР процент верных судейских решений в АПЛ вырос с 82 до 96. В лиге уверены, что ошибок станет еще меньше при полуавтоматическом определении офсайдов
АПЛ выступает против отказа от системы видеоповторов.
Представители лиги собираются продемонстрировать участникам общего заседания, назначенного на июнь, что с момента внедрения ВАР качество судейства улучшилось.
По данным Премьер-лиги, процент верных решений вырос за пять лет с 82 до 96. В АПЛ убеждены, что ошибок станет еще меньше после интеграции системы полуавтоматического определения офсайдов со следующего сезона.
Ранее стало известно, что 6 июня клубы определят, следует ли оставлять видеоповторы.
«Вулверхэмптон» лидирует в АПЛ по решениям ВАР, принятым не в его пользу. «Брайтону» везет чаще других, «Вилла» и «Ливерпуль» – в топ-3
Человек, увы, не обладает реакцией и зрением, чтобы усматривать 1-2 см оффсайды
Речь о том, чтобы эта система в идеале работала непрерывно, а не только по запросу оператора на проверку после гола.
Подобную мысль совсем недавно и Юрген Клопп высказал.
ВАР в своей текущей формации сильно уступает ожиданиям от него - скорее да, можно было гораздо эффективнее использовать его
судьи продолжают косячить - определённо да
ВАР уже не помощник - почему?!
он всё ещё приносит очень много пользы, хоть и может в разы лучше