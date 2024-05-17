С ВАР процент верных судейских решений в АПЛ вырос с 82 до 96. В лиге уверены, что ошибок станет еще меньше при полуавтоматическом определении офсайдов

АПЛ выступает против отказа от системы видеоповторов.

Представители лиги собираются продемонстрировать участникам общего заседания, назначенного на июнь, что с момента внедрения ВАР качество судейства улучшилось.

По данным Премьер-лиги, процент верных решений вырос за пять лет с 82 до 96. В АПЛ убеждены, что ошибок станет еще меньше после интеграции системы полуавтоматического определения офсайдов со следующего сезона.

Ранее стало известно, что 6 июня клубы определят, следует ли оставлять видеоповторы.

«Вулверхэмптон» лидирует в АПЛ по решениям ВАР, принятым не в его пользу. «Брайтону» везет чаще других, «Вилла» и «Ливерпуль» – в топ-3