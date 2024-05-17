С ВАР процент верных судейских решений в АПЛ вырос с 82 до 96. В лиге уверены, что ошибок станет еще меньше при полуавтоматическом определении офсайдов

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АПЛ выступает против отказа от системы видеоповторов.

Представители лиги собираются продемонстрировать участникам общего заседания, назначенного на июнь, что с момента внедрения ВАР качество судейства улучшилось.

По данным Премьер-лиги, процент верных решений вырос за пять лет с 82 до 96. В АПЛ убеждены, что ошибок станет еще меньше после интеграции системы полуавтоматического определения офсайдов со следующего сезона.

Ранее стало известно, что 6 июня клубы определят, следует ли оставлять видеоповторы.

«Вулверхэмптон» лидирует в АПЛ по решениям ВАР, принятым не в его пользу. «Брайтону» везет чаще других, «Вилла» и «Ливерпуль» – в топ-3

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20 комментариев
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В чей дефектный разум вообще могла прийти мысль отменить вар? Да, полностью ошибки искоренить из футбола нельзя, но нам хотя бы уже не приходится смотреть как в решающих стадиях лч судьи выписывают левые удаления, а голы забиваются с метровых офсайдов. Всякие стерлинги не зарабатывают пенки, спотыкаясь об мяч. Вар - это лучшее, что происходило с футболом за последние годы. Жаль другой революционный проект забраковали в апреле 21 года...
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Оффсайды давно уже надо было поставить на автоматику

Человек, увы, не обладает реакцией и зрением, чтобы усматривать 1-2 см оффсайды
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Неужели только 4% ошибок? Они такие явные просто в АПЛ, что кажется, что судейство вообще некомпетентно.
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Ответ <Inter>
так до сих пор нет автоматической системы способной на это
А линии кто вам рисует на стоп кадрах?
Речь о том, чтобы эта система в идеале работала непрерывно, а не только по запросу оператора на проверку после гола.
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Есть к чему стремиться, ЭСК считает, что в России 99% верных судейских решений
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А скоро ещё и правило офсайдов вроде должны упростить(руки и ноги могут находиться хоть в километровом офсайде, судья на них внимание не обратит)
Не совсем. Если нога атакующего, наклонившегося вперёд, будет ещё цеплять проекцию игровой части тела защитника, то офсайд не зафиксируют. Офсайдом будет считаться только фактическое расхождение проекций двух игроков.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Может и так, но мне лично больше нравится старое правило офсайдов, с новым будет полнейшая неразбериха с кучей забитых мячей, которых во многих случаях даже и не должно быть.
Почему неразбериха
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Ответ Adamdfdgds
В чей дефектный разум вообще могла прийти мысль отменить вар? Да, полностью ошибки искоренить из футбола нельзя, но нам хотя бы уже не приходится смотреть как в решающих стадиях лч судьи выписывают левые удаления, а голы забиваются с метровых офсайдов. Всякие стерлинги не зарабатывают пенки, спотыкаясь об мяч. Вар - это лучшее, что происходило с футболом за последние годы. Жаль другой революционный проект забраковали в апреле 21 года...
Кажется, это является скорее толчком к мысли о том, что вар, в своей текущей формации, сильно уступает ожиданиям от него, потому как судьи продолжают косячить, и в следствии протоколов – вар уже не помощник, либо же просто судьи на вар исполняют цирк в прямом эфире.
Подобную мысль совсем недавно и Юрген Клопп высказал.
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Ответ Adamdfdgds
В чей дефектный разум вообще могла прийти мысль отменить вар? Да, полностью ошибки искоренить из футбола нельзя, но нам хотя бы уже не приходится смотреть как в решающих стадиях лч судьи выписывают левые удаления, а голы забиваются с метровых офсайдов. Всякие стерлинги не зарабатывают пенки, спотыкаясь об мяч. Вар - это лучшее, что происходило с футболом за последние годы. Жаль другой революционный проект забраковали в апреле 21 года...
Ты про чипирование ?
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Ответ Adamdfdgds
В чей дефектный разум вообще могла прийти мысль отменить вар? Да, полностью ошибки искоренить из футбола нельзя, но нам хотя бы уже не приходится смотреть как в решающих стадиях лч судьи выписывают левые удаления, а голы забиваются с метровых офсайдов. Всякие стерлинги не зарабатывают пенки, спотыкаясь об мяч. Вар - это лучшее, что происходило с футболом за последние годы. Жаль другой революционный проект забраковали в апреле 21 года...
это какой такой проект?
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Ответ ne4sp
Кажется, это является скорее толчком к мысли о том, что вар, в своей текущей формации, сильно уступает ожиданиям от него, потому как судьи продолжают косячить, и в следствии протоколов – вар уже не помощник, либо же просто судьи на вар исполняют цирк в прямом эфире. Подобную мысль совсем недавно и Юрген Клопп высказал.
какой-то софизм
ВАР в своей текущей формации сильно уступает ожиданиям от него - скорее да, можно было гораздо эффективнее использовать его
судьи продолжают косячить - определённо да
ВАР уже не помощник - почему?!
он всё ещё приносит очень много пользы, хоть и может в разы лучше
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Ответ yariSk
Есть к чему стремиться, ЭСК считает, что в России 99% верных судейских решений
прямо как ЦИК
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Ответ Роман
Кто сказал, что правила принятые в АПЛ не могут перейти на другие лиги? Уже давно известный факт, что правила принятые на сильнейших турнирах, например ЧМ и ЧЕ, далее на все турниры распространяются. Пора уже уловить взаимосвязь.
Господи чел, пост про АПЛ, какое отношение он имеет к Барсе и её скандалам 15 летней давности?
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