⚡«Ювентус» уволил Аллегри. Тренер проработал 3 года и выиграл Кубок Италии

Массимилиано Аллегри покидает пост главного тренера «Ювентуса».

Как сообщает Сorriere dello Sport, руководство туринцев уведомило 56-летнего специалиста о прекращении сотрудничества. Это произошло по итогам его встречи с менеджерами команды.

Чуть позже туринский клуб на своем официальном сайте подтвердил, что тренер уволен.

возглавлял « » с 2021 года и за это время привел команду к победе в Кубке Италии.

Ранее сообщалось, что в клубе недовольны его поведением в конце игры с «Аталантой».

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