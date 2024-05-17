⚡«Ювентус» уволил Аллегри. Тренер проработал 3 года и выиграл Кубок Италии

Теги Ювентус серия А Италия отставки Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри покидает пост главного тренера «Ювентуса».

Как сообщает Сorriere dello Sport, руководство туринцев уведомило 56-летнего специалиста о прекращении сотрудничества. Это произошло по итогам его встречи с менеджерами команды.

Чуть позже туринский клуб на своем официальном сайте подтвердил, что тренер уволен.

Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2021 года и за это время привел команду к победе в Кубке Италии.

Ранее сообщалось, что в клубе недовольны его поведением в конце игры с «Аталантой».

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92 комментария
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А вот и тренер для Баварии освободился.
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Прощай, Макс, спасибо за все!
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Ответ Отец Абду
А когда то его хотели назначить тренером Реала, но сам Макс передумал и спас Реала своим решением... Думаю, каждый фанат Реала благодарен за это:)
Просто когда-то он был тренером уровня Реала, который дважды выводил Юве в финал ЛЧ
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Автобусный физрук
+44
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Ответ Усатый КозлоБык
Автобусный физрук
Ветер северный...
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-3
+28
Ответ Усатый КозлоБык
Автобусный физрук
Удивительно, что даже у такого говнофутбола были свои поклонники.
+26
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Ответ 2RIN
Очень жаль, что все так вышло в этот раз, спасибо Максу, что удержал команду на плаву в прошлом году, надеюсь увидеть в Юве кого-нибудь с фамилией начинающейся на М и заканчивающейся на отта
Маротта обратно к нам не пойдёт
+16
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+15
Ответ Антон Ковальчук
Прощай, Макс, спасибо за все!
А когда то его хотели назначить тренером Реала, но сам Макс передумал и спас Реала своим решением...

Думаю, каждый фанат Реала благодарен за это:)
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Ура, товарищи. Надежды на светлое будущее появились.
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Этот день настал как и ровно 4 года назад! Спасибо Макс за всё, особенно за первый заход. К сожалению твой футбол устарел а ты не обновил знания. Это и отличает легендарных тренеров таких как Анчи и Фергюссон от хороших специалистов таких как ты.
Прощай.
Forza Juve!
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Счас на Аллегри всех собак спустят, но хотя он отсталый коуч по нынешним меркам, в хреновом положении Ювентуса вина в наибольшей степени менеджмента, который развалил гегемонскую команду Маротты, переплачивал средним игрокам, назначал нетренера Пирло, манипулировал с плюс валенцей ради ФФП, получил дисквал из еврокубков. Работать в таком гадюшнике сложно, Аллегри хотя бы их держал в зоне ЛЧ.
Без перестройки состава Юве фаны через год могут вспомнить, что при Аллегри было не так плохо. Строить в Ювентусе Болонью, покупая оттуда средних игроков типа Калафиори, не факт, что хороший вариант)
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Поздравляю всех ювентини в этом чате
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Ответ Клименко
Счас на Аллегри всех собак спустят, но хотя он отсталый коуч по нынешним меркам, в хреновом положении Ювентуса вина в наибольшей степени менеджмента, который развалил гегемонскую команду Маротты, переплачивал средним игрокам, назначал нетренера Пирло, манипулировал с плюс валенцей ради ФФП, получил дисквал из еврокубков. Работать в таком гадюшнике сложно, Аллегри хотя бы их держал в зоне ЛЧ. Без перестройки состава Юве фаны через год могут вспомнить, что при Аллегри было не так плохо. Строить в Ювентусе Болонью, покупая оттуда средних игроков типа Калафиори, не факт, что хороший вариант)
может там такой состав? пока у него была сильная команда, он держал их на 1 месте,выводил в финал ЛЧ. После Сарри и Пирло вернулся,а тут уже команда не та,долги...
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Придётся нажраться (с)
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Дождались!
Давно пора.
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Спасибо за всё Макс, мы никогда не забудем все что ты сделал для Ювентуса!
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Хоть и последнее впечатление о нем так себе, но до этого делал Ювентус чемпионом. Но все же, поздравляю всех, кто этого ждал. Спасибо за все!
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"Бавария": привет, спишь?
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Ответ Николай Довыденко
по поводу Фергюсона ротик можно включить в положение Off. Давно такого не слышал.
да @@@ твой фергЮсон распиаренный
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Насыщенная концовка сезона по увольнениям ГД
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Дотренировался,что и Болонья обогнала,причем Ювентус был без ЛЧ или ЛЕ,то есть играл на один фронт,игра позорная,нудятина.
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Ответ Aleks Del Piero
Маротта обратно к нам не пойдёт
Еще и тренером =))
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Да, последние три года футбол был отвратительный, но какие же неблагодарные болелы у Ювэ. Человек выводил их в финал ЛЧ, 5 раз брал Серию А в уже конкурентной лиге и даже сейчас взял кубок пусть и сорвался в финале. В руководстве бардак, состав посредственный, куча не футбольных проблем типа допинговых скандалов и ставок, а от Ювэ ждали хрен пойми чего!
Аллегри еще вернется и сделает еще одну крутую команду! Возможно в Неаполе!
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Гуляем!
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Аллегри о «Ливерпуле»: «Могу подтвердить, что стану его тренером в следующем сезоне»
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Ответ Е.Р.
Комментарий скрыт
по поводу Фергюсона ротик можно включить в положение Off. Давно такого не слышал.
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Ну были и хорошие моменты. Спасибо и удачи, надеюсь еще покажет себя.
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пятница началась прекрасно!
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Ответ Captain Jack Harkness
А вот и тренер для Баварии освободился.
лучше в барсу ))
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Ответ Пугливый Кот
Ветер северный...
Этапом из Торино зла немеряно
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