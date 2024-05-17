⚡«Ювентус» уволил Аллегри. Тренер проработал 3 года и выиграл Кубок Италии
Массимилиано Аллегри покидает пост главного тренера «Ювентуса».
Как сообщает Сorriere dello Sport, руководство туринцев уведомило 56-летнего специалиста о прекращении сотрудничества. Это произошло по итогам его встречи с менеджерами команды.
Чуть позже туринский клуб на своем официальном сайте подтвердил, что тренер уволен.
Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2021 года и за это время привел команду к победе в Кубке Италии.
Ранее сообщалось, что в клубе недовольны его поведением в конце игры с «Аталантой».
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Думаю, каждый фанат Реала благодарен за это:)
Прощай.
Forza Juve!
Без перестройки состава Юве фаны через год могут вспомнить, что при Аллегри было не так плохо. Строить в Ювентусе Болонью, покупая оттуда средних игроков типа Калафиори, не факт, что хороший вариант)
Давно пора.
Аллегри еще вернется и сделает еще одну крутую команду! Возможно в Неаполе!