«Моуринью сказал, что я хороший футболист. Круто – меня упомянул Жозе. Я почувствовал себя особенным, как он». Экс-игрок «Ростова» Киреев о матче с «МЮ» на «Олд Траффорд»

Игорь Киреев рассказал о встрече с Жозе Моуринью и Златаном Ибрагимовичем .

Киреев играл против «Манчестер Юнайтед» в составе «Ростова» в 2017 году. Златан тогда выступал за «МЮ», а Моуринью возглавлял команду.

«Перед игрой на «Олд Траффорд» у Моуринью спросили, будет ли для « » плюсом, что не будет Калачева. И Моуринью упомянул, что есть я и что я хороший футболист – в общем, сказал что-то положительное. Это круто – про меня сказал Моуринью. Я его обожал.

В одно время я считал его лучшим тренером. Сейчас все-таки считаю . Моуринью сейчас для меня медийный. Он будто не строит игру, а ломает чью-то, создавая свою.

Я его обожал. И когда он что-то сказал про меня, я почувствовал себя каким-то особенным, как и он.

Перед началом игры подходит Моуринью и со всеми здоровается. Кто-нибудь это снял вообще? Никто не снимал. Это остается в памяти, но я не могу это передать. Мне интересно, какое у меня было лицо, сказал ли я «хеллоу».

« » не привез фотографа с собой. Я не знаю почему. Денег не было? У меня друг фотограф, он не поехал на « ». Все фотографии, которые я могу скачать с матча – это Getty Images. Там фотографируют . И там есть штрафной, где я стою с Ибрагимовичем в стенке. Часто с Ибрагимовичем стоишь? Он не мой кумир, но я тоже его обожал. И такие знаковые моменты не запечатлены.

Единственный футболист, с которым я сфотографировался – Ибрагимович. Это было уже после игры, я попросил его», – рассказал экс-полузащитник «Ростова» и футболист ФК «10».

ФК «10» – медиафутбольный клуб, основанный летом 2022 года. Фронтмены и президенты команды – комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.