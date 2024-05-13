Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Хилаль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Саудовской Аравии 17 мая
В пятницу, 17 мая, сыграют Аль-Наср Эр-Рияд и Аль-Хилаль в 32 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
💰 Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 🎁🎁🎁
- Игра пройдет на стадионе «Al Awal Park at King Saud University».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Хилаль
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: все новости
Последние матчи Аль-Наср Эр-Рияд
- Аль-Охдуд – Аль-Наср Эр-Рияд : 2 – 3
- Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Вахда Мекка : 6 – 0
- Аль-Халидж – Аль-Наср Эр-Рияд : 0 – 1
- Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Фейха : 3 – 1
- Дамак – Аль-Наср Эр-Рияд : 0 – 1
Последние матчи Аль-Хилаль
- Аль-Хилаль – Аль-Хазем : 4 – 1
- Аль-Ахли Джидда – Аль-Хилаль : 1 – 2
- Аль-Таавун – Аль-Хилаль : 0 – 3
- Аль-Хилаль – Аль-Фатех : 3 – 1
- Аль-Хилаль – Аль-Айн : 2 – 1
Прогноз на матч Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Хилаль
💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡