Джеррард о «Ливерпуле»: «Клоппу поставят памятник, надеюсь. Помню, думал, что заплатил бы любые деньги, чтобы год поиграть за этого парня»

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Стивен Джеррард призвал «Ливерпуль» установить памятник Юргену Клоппу.

«Возбуждение появилось уже после первой пресс-конференции. После того интервью ты чуть ли не боксировал с тенью у зеркала, думая: «Ну давай, вперед, игра началась».

Нас с Джейми [Каррагером] пригласили представить основную команду «Ливерпуля» в Австралии в рамках товарищеского матча. Мы получили небольшое представление о том, каково это – когда он стоит перед тобой и дает тактические указания.

Помню, сидел и думал: «Я бы любые деньги отдал и сделал что угодно ради того, чтобы год поиграть за этого парня». Это был товарищеский матч, но я влетел в эту игру так, будто это кубковый финал.

Ради всего святого, я надеюсь, что ему поставят памятник. Надеюсь, что он уже почти готов. Считаю, что он заслуживает, чтобы в клубе была его статуя.

Если говорить о всех тренерах, которые добились огромных успехов в «Ливерпуле», он окажется в числе лучших», – сказал бывший капитан мерсисайдцев в ролике-послании, записанном совместно со Sky Sports.

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6 комментариев
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Ливерпулю и его болелам повезло с Юргеном ,это была славная охота.
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Если бы Джеррард в прайме играл у Клоппа, оба выиграли бы в два раза больше трофеев, чем имеют сейчас. И Джеррард точно был бы с медалью АПЛ. Но анлаки
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Стиви как раз ушёл за несколько месяцев до прихода Клоппа...
+3
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клоп неприятный
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Надо играть за клуб и за страну а не за конкретного человека
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