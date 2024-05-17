Джеррард о «Ливерпуле»: «Клоппу поставят памятник, надеюсь. Помню, думал, что заплатил бы любые деньги, чтобы год поиграть за этого парня»

Стивен Джеррард призвал «Ливерпуль» установить памятник Юргену Клоппу.

«Возбуждение появилось уже после первой пресс-конференции. После того интервью ты чуть ли не боксировал с тенью у зеркала, думая: «Ну давай, вперед, игра началась».

Нас с Джейми [Каррагером] пригласили представить основную команду « » в Австралии в рамках товарищеского матча. Мы получили небольшое представление о том, каково это – когда он стоит перед тобой и дает тактические указания.

Помню, сидел и думал: «Я бы любые деньги отдал и сделал что угодно ради того, чтобы год поиграть за этого парня». Это был товарищеский матч, но я влетел в эту игру так, будто это кубковый финал.

Ради всего святого, я надеюсь, что ему поставят памятник. Надеюсь, что он уже почти готов. Считаю, что он заслуживает, чтобы в клубе была его статуя.

Если говорить о всех тренерах, которые добились огромных успехов в «Ливерпуле», он окажется в числе лучших», – сказал бывший капитан мерсисайдцев в ролике-послании, записанном совместно со Sky Sports.