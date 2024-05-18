Гаджи Гаджиев: «Мы бывали в полнейшей изоляции куда дольше, десятилетия. Вернувшись, мы становились чемпионами Европы, наш игрок получал «Золотой мяч»

Гаджи Гаджиев считает, что чемпионат России стал сильнее.

«Битва за золотые медали в продолжается до последних туров, в отличие от прошлых лет, потому, что чемпионат стал сильнее. И в этом нет ничего удивительного в нынешней ситуации.

Можно вспомнить, что в прошлом мы были в полнейшей изоляции куда дольше. Целые десятилетия. Но когда мы вернулись, то обыгрывали чемпионов мира, сборную Германии, становились чемпионами Европы, завоевывали бронзовые медали на чемпионате мира, наш игрок получал «Золотой мяч».

Мы двигались вперед независимо от мирового футбольного сообщества», – отметил президент махачкалинского « ».