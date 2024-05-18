Гаджи Гаджиев: «Мы бывали в полнейшей изоляции куда дольше, десятилетия. Вернувшись, мы становились чемпионами Европы, наш игрок получал «Золотой мяч»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев сборная СССР Политика Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев считает, что чемпионат России стал сильнее.

«Битва за золотые медали в РПЛ продолжается до последних туров, в отличие от прошлых лет, потому, что чемпионат стал сильнее. И в этом нет ничего удивительного в нынешней ситуации.

Можно вспомнить, что в прошлом мы были в полнейшей изоляции куда дольше. Целые десятилетия. Но когда мы вернулись, то обыгрывали чемпионов мира, сборную Германии, становились чемпионами Европы, завоевывали бронзовые медали на чемпионате мира, наш игрок получал «Золотой мяч».

Мы двигались вперед независимо от мирового футбольного сообщества», – отметил президент махачкалинского «Динамо».

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как же клева.. Вместо того, чтоб дружить, торговать, путешествовать, пользоваться западными инвестициями в страну, дающими множество рабочих мест - нас убеждают, что ничего плохого в изоляции нет. )

Тем временем "сырьевой придаток запада" стал "сырьевым придатком Китая". Власть просто перенаправила продажу недр страны другому, причем более беспощадному, соседу. (
+46
-8
+38
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
А что народные деньги делали на западе!?
+18
-2
+16
О чем он? Бред? Сон? Галлюцинации? Нет. Методичка.
+16
-5
+11
Проблема все этих страцев-летописцев в том, что они живут в какой-то абстрактной вечности, где не происходит никаких ни социальных, ни культурных, ни экономических, ни общественно-политических изменений.
+5
-3
+2
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
опять на-дууу-лиии? обманули! кинули! и так четверть века уже.
+6
-4
+2
Мерзкий персонаж
+13
-12
+1
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Крадет? Да они даже боятся прибыль с этих «краденных» активов потратить )
+4
-3
+1
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
И в подъездах ещё гадит, не забывай.
Пол-Газпрома украли, дворцов понастроили и постаянно с возвратом НДС мутят. Клятый Запад... а ещё запретили продавать нам санкционные продукты. Лишь бы рядовому россиянину нагадить ((
+4
-3
+1
То, что мы сейчас "в полнейшей..." - это точно подметил
+2
-2
0
Это когда "МЫ" были в изоляции?Что он несёт?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий