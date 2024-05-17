Килиан Мбаппе: «То, что меня ждет, будет волшебным. Я многое потеряю, покинув Францию, но приобрету многое другое»
Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от нового этапа в карьере.
Нападающий объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона. Вероятно, он присоединится к «Реалу».
«Я многое потеряю [покинув Францию], но приобрету многое другое. Я смотрю вперед с огромным интересом.
То, что меня ждет, будет волшебным», – сказал Мбаппе в эфире TF1.
А глорики из подзапопинска тут всегда оправдают)
Это и есть суть кабинета - секта мадридиста)))