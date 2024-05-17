Килиан Мбаппе: «То, что меня ждет, будет волшебным. Я многое потеряю, покинув Францию, но приобрету многое другое»

Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от нового этапа в карьере.

Нападающий объявил об уходе из « » по окончании сезона. Вероятно, он присоединится к « ».

«Я многое потеряю [покинув Францию], но приобрету многое другое. Я смотрю вперед с огромным интересом.

То, что меня ждет, будет волшебным», – сказал в эфире TF1.