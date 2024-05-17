Килиан Мбаппе: «То, что меня ждет, будет волшебным. Я многое потеряю, покинув Францию, но приобрету многое другое»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от нового этапа в карьере.

Нападающий объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона. Вероятно, он присоединится к «Реалу».

«Я многое потеряю [покинув Францию], но приобрету многое другое. Я смотрю вперед с огромным интересом.

То, что меня ждет, будет волшебным», – сказал Мбаппе в эфире TF1.

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33 комментария
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Потеряет разве что в зарплате, а в игровом плане станет даже сильнее
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Чупи-Пупи_Гивитруппер как побитая собака скулит на ветках Реала))
Написал тот кто делает это на ветках Барсы 🤣
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Чупи-Пупи_Гивитруппер как побитая собака скулит на ветках Реала))
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Ответ Крушение баварского драндулета
Кидай свои инсайды. Он только за первый сезон в реале заработает столько же, если не больше, чем за весь последний контракт в ПСЖ. Исходя из тех цифр, которые писали мадридские газетки.
Какие газетки такое писали интересно? Никогда такой информации не видел, кинь свои инсайды.
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Ответ BLADER
он понял,что в этой шейх - игрушке,ловить нечего,ЛЧ там только на приставке можно взять)
Да и на приставке врядли
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он понял,что в этой шейх - игрушке,ловить нечего,ЛЧ там только на приставке можно взять)
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Ответ green-white-blue
Хотел что-то подобное написать, но боюсь привлечения за оскорбление чувств верующих)
ну когда я писал, спорц меня переспросил, все ли нормально с моим комментарием, так что наверное шанс такой имеется(
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Ответ Mister999
Да и на приставке врядли
Почему?Я в 19 фифе брал ЛЧ за Париж 😁😁😁
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Ответ meringue
Пришел бы ты два года назад, было бы волшебным, а теперь ты идёшь в команду, где, как минимум две такие же звёзды как и ты.
Точно. Пару лет назад, если вынести за скобки уважение к возрастным легендам, то пришел бы как главная прима. А теперь....там есть двое более молодых, но уже более реальные претенденты на ЗМ.
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Потерял арабскую ночь
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Ответ krealpmoney
будешь с иконами ходить, и не такое провернешь
Хотел что-то подобное написать, но боюсь привлечения за оскорбление чувств верующих)
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Ответ green-white-blue
Ещё никогда Шинник так не удивлял трансфером)
будешь с иконами ходить, и не такое провернешь
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Ответ Mister999
Да и на приставке врядли
ну возможно)
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Ответ Крушение баварского драндулета
Кидай свои инсайды. Он только за первый сезон в реале заработает столько же, если не больше, чем за весь последний контракт в ПСЖ. Исходя из тех цифр, которые писали мадридские газетки.
Романо говорил он будет зарабатывать на уровне Вини и Джуда. Это около 10млн чистыми.
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Ответ Крушение баварского драндулета
Даже по самым скромным инсайдам он в зарплате только выиграет как минимум раза в два.
Довольно неодназначное суждение
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Арабская сказка ждёт! И запрыгнул в ковер-самолет.
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у Вини появится конкурент в плане нытья
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Неужчто Узбекистан? А то волшебное, что ждёт - это ханский плов?
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Там ждет старый Джон Сильвер, то бишь фло перес...он законы уже начал под кабинет затачивать, и всегда найдет слова, чтоб опровдать...
А глорики из подзапопинска тут всегда оправдают)
Это и есть суть кабинета - секта мадридиста)))
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Пришел бы ты два года назад, было бы волшебным, а теперь ты идёшь в команду, где, как минимум две такие же звёзды как и ты.
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Кто то теряет кто то находит....
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Ну значит точно в Гавр к Кузяеву не переходит)
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Ещё никогда Шинник так не удивлял трансфером)
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Комментарий удален пользователем
#####ц секрет куда перейдет )
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Питер, Зенит)
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