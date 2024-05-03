Семак о «Зените»: «Есть главный турнир — чемпионат. Есть второй турнир — Кубок. Играть на два фронта сложно, и все это понимают» 

Сергей Семак высказался об игре «Зенита» на два фронта.

В четверг петербуржцы сыграли вничью с ЦСКА (1:1) в 1-м матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— «Балтика» сегодня прошла «Ростов». Вы бы не хотели встретиться с Сергеем Игнашевичем в финале?

— Для начала нужно пройти ЦСКА. Второй матч будет определяющим. А кто пройдет с нижней сетки в финал, придется выяснять уже другим командам. Поэтому кто бы ни прошел, все команды туда доходят заслуженно. Это Кубок, здесь возможно абсолютно все.

Учитывая, что мы пока единственная команда из тех, кто реально претендует на победу в чемпионате, играть на два фронта очень непросто и сложно, и все это понимают.

Думаю, есть главный турнир — чемпионат. Есть второй турнир — Кубок. Никто их не называет по-другому, но вопросы почему-то всегда задают все. Никто не говорит, что у нас первый турнир — это Кубок, а второй — чемпионат. Все прекрасно понимают, но тем не менее вопросы всегда возникают на этот счет.

Те команды, которые имеют маленькие или незначительные шансы на победу в чемпионате, конечно, бросают все силы на Кубок. Команды, у которых есть выбор, где важнее и нет возможности полноценно подготовиться, естественно, будут выбирать борьбу за первое место в чемпионате. Думаю, это понятно», – сказал главный тренер « ».