Семак о «Зените»: «Есть главный турнир — чемпионат. Есть второй турнир — Кубок. Играть на два фронта сложно, и все это понимают» 

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

Сергей Семак высказался об игре «Зенита» на два фронта.

В четверг петербуржцы сыграли вничью с ЦСКА (1:1) в 1-м матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— «Балтика» сегодня прошла «Ростов». Вы бы не хотели встретиться с Сергеем Игнашевичем в финале?

— Для начала нужно пройти ЦСКА. Второй матч будет определяющим. А кто пройдет с нижней сетки в финал, придется выяснять уже другим командам. Поэтому кто бы ни прошел, все команды туда доходят заслуженно. Это Кубок, здесь возможно абсолютно все. 

Учитывая, что мы пока единственная команда из тех, кто реально претендует на победу в чемпионате, играть на два фронта очень непросто и сложно, и все это понимают.

Думаю, есть главный турнир — чемпионат. Есть второй турнир — Кубок. Никто их не называет по-другому, но вопросы почему-то всегда задают все. Никто не говорит, что у нас первый турнир — это Кубок, а второй — чемпионат. Все прекрасно понимают, но тем не менее вопросы всегда возникают на этот счет.

Те команды, которые имеют маленькие или незначительные шансы на победу в чемпионате, конечно, бросают все силы на Кубок. Команды, у которых есть выбор, где важнее и нет возможности полноценно подготовиться, естественно, будут выбирать борьбу за первое место в чемпионате. Думаю, это понятно», – сказал главный тренер «Зенита».

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5 комментариев
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Ответ zrada prada
Серёже уже сложно на два турнира играть, с таким то составом
Намёк Миллеру что ещё 20 бразильцев нужно купить?
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Соломку стелет
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Вот только раньше Семаку игра на два, а то и три фронта местами не мешала уверенно чемпионат выигрывать, а в этом сезоне ощутимые проблемы пошли. Слишком много потерь очков на финише - так и упустить золото можно.
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Теперь представьте, как сложно было Богданычу раньше, когда приходилось отвлекаться на противостояния со всякими Брюгге. А его ещё и критиковали тогда..
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