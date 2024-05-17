Аллегри – лишь 3-й за 50 лет тренер, уволенный «Ювентусом» до завершения сезона
«Ювентус» в 3-й раз за полвека уволил тренера по ходу сезона.
Сегодня туринцы объявили о прекращении сотрудничества с Массимилиано Аллегри на фоне его скандального поведения в выигранном финале Кубка Италии.
По данным Opta Sports, 56-летний специалист стал всего третьим за последние 50 лет тренером, которого «бьянконери» уволили до завершения сезона. В этой категории он присоединился к Клаудио Раньери (2009 год) и Чиро Ферраре (2010 год).
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