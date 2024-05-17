Аллегри – лишь 3-й за 50 лет тренер, уволенный «Ювентусом» до завершения сезона

Теги Ювентус серия А Италия Клаудио Раньери Чиро Феррара Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» в 3-й раз за полвека уволил тренера по ходу сезона.

Сегодня туринцы объявили о прекращении сотрудничества с Массимилиано Аллегри на фоне его скандального поведения в выигранном финале Кубка Италии.

По данным Opta Sports, 56-летний специалист стал всего третьим за последние 50 лет тренером, которого «бьянконери» уволили до завершения сезона. В этой категории он присоединился к Клаудио Раньери (2009 год) и Чиро Ферраре (2010 год).

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6 комментариев
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Просто довёл клуб и фанатов
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Безумный Макс всё же уникален. Быть уволенным сразу после победы в Кубке и за два тура до конца чемпионата - такое не каждому под силу.
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Бавария:
Ювентус: "Подержи моё пиво!"
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Ответ Unknown Noname
Безумный Макс всё же уникален. Быть уволенным сразу после победы в Кубке и за два тура до конца чемпионата - такое не каждому под силу.
Аллегрова просто захотела напоследок еще и неустойку и выдала концерт всей своей жизни.
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Ответ Eziiko
Просто довёл клуб и фанатов
Так болельщики счастливы, что теперь не будет этого недотренера, с его омерзительным недофутболом.
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