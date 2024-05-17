Клопп о титулах «Ливерпуля»: «Попасть в три финала ЛЧ – выдающееся достижение, проиграть АПЛ из-за одного очка – не очень хороший, но опыт. Могли бы выиграть больше или меньше, не могу это изменить»

Юрген Клопп высказался о завоеванных с «Ливерпулем» титулах.

«Мы знаем, что могли бы выиграть больше, но я не могу этого изменить. Мы могли бы выиграть и меньше. Не стать чемпионом, отставая на одно очко, – не самый хороший опыт, но это опыт. Я не смог бы сделать что-то иначе в те моменты.

Мы могли бы больше раз выиграть чемпионов. Попасть в три финала – выдающееся достижение. Есть большая вероятность, что ты проиграешь финал, это данность. «Реал Мадрид» всегда находит способ выиграть его, и мы попробовали снова.

Я не был бы счастлив, если бы думал, что мог бы сделать больше. Я не смог бы сделать больше. Мог ли кто-то другой? Возможно. Но я нет, и меня это устраивает. Обо мне будут судить люди, и большинство относится к этому нормально», – сказал главный тренер « ».

В воскресенье мерсисайдцы примут «Вулверхэмптон» в 38-м туре . Этот матч станет последним для во главе клуба.