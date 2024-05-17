Клопп о титулах «Ливерпуля»: «Попасть в три финала ЛЧ – выдающееся достижение, проиграть АПЛ из-за одного очка – не очень хороший, но опыт. Могли бы выиграть больше или меньше, не могу это изменить»
Юрген Клопп высказался о завоеванных с «Ливерпулем» титулах.
«Мы знаем, что могли бы выиграть больше, но я не могу этого изменить. Мы могли бы выиграть и меньше. Не стать чемпионом, отставая на одно очко, – не самый хороший опыт, но это опыт. Я не смог бы сделать что-то иначе в те моменты.
Мы могли бы больше раз выиграть Лигу чемпионов. Попасть в три финала – выдающееся достижение. Есть большая вероятность, что ты проиграешь финал, это данность. «Реал Мадрид» всегда находит способ выиграть его, и мы попробовали снова.
Я не был бы счастлив, если бы думал, что мог бы сделать больше. Я не смог бы сделать больше. Мог ли кто-то другой? Возможно. Но я нет, и меня это устраивает. Обо мне будут судить люди, и большинство относится к этому нормально», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
В воскресенье мерсисайдцы примут «Вулверхэмптон» в 38-м туре АПЛ. Этот матч станет последним для Юргена Клоппа во главе клуба.
Если поменять всего 4 результата в 487 матчах Ливерпуля с Клоппом, было бы 3 АПЛ и 3 лч.
Юрген, отдохни хорошенько и возвращайся поскорее... Ждемс!
Средних игроков не скинул которые косячили
Но соперником был никто иной а Пеп!
МЮ тоже когда то проиграл титул по разнице мячей и болельщикам обиднее было не меньше ))
Спасибо Юрген,что смог сделать максимум)))За все эмоции)))Величайший тренер современности.