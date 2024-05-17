Клопп о титулах «Ливерпуля»: «Попасть в три финала ЛЧ – выдающееся достижение, проиграть АПЛ из-за одного очка – не очень хороший, но опыт. Могли бы выиграть больше или меньше, не могу это изменить»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Юрген Клопп высказался о завоеванных с «Ливерпулем» титулах.

«Мы знаем, что могли бы выиграть больше, но я не могу этого изменить. Мы могли бы выиграть и меньше. Не стать чемпионом, отставая на одно очко, – не самый хороший опыт, но это опыт. Я не смог бы сделать что-то иначе в те моменты.

Мы могли бы больше раз выиграть Лигу чемпионов. Попасть в три финала – выдающееся достижение. Есть большая вероятность, что ты проиграешь финал, это данность. «Реал Мадрид» всегда находит способ выиграть его, и мы попробовали снова.

Я не был бы счастлив, если бы думал, что мог бы сделать больше. Я не смог бы сделать больше. Мог ли кто-то другой? Возможно. Но я нет, и меня это устраивает. Обо мне будут судить люди, и большинство относится к этому нормально», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

В воскресенье мерсисайдцы примут «Вулверхэмптон» в 38-м туре АПЛ. Этот матч станет последним для Юргена Клоппа во главе клуба.

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот за что реально жаль Клоппа, так это за огромное количество вторых мест. А ведь это самое обидное место. Проигранные ЛЧ, АПЛ. Да и ЛЕ можно вспомнить. И такое изматывает
+27
-2
+25
Работа Клоппа в Ливерпуле была выдающейся. Взял команду типа нынешнего МЮ, трансферный баланс кратно лучше, чем у Челси, МЮ, Арсенала, лучше Сити, ряда других команд АПЛ, а достижения прекрасные.
+16
-4
+12
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Оказывается слово шапито под жёстким запретом на спортсру
Просто оно напрямую ассоциируется с барсой, а так как сайт пробарселонский, сам понимаешь, приходится подчищать)
+10
-6
+4
Оказывается слово шапито под жёстким запретом на спортсру
+5
-3
+2
Везде вторые.
+3
-2
+1
Кто-то подсчитал, не уверен, что точно, но всё же:
Если поменять всего 4 результата в 487 матчах Ливерпуля с Клоппом, было бы 3 АПЛ и 3 лч.
+2
-1
+1
Клопп великолепный тренер! Футбол будет по нему скучать.

Юрген, отдохни хорошенько и возвращайся поскорее... Ждемс!
+1
0
+1
Пеп добился в разы большего чем Юрген. И не важно что тратил больше. Кто Юргену мешал тоже пойти в Реал/ПСЖ/Баварию например и там строить 2ой Сити? Пеп на уровень выше, хотя Юрген тоже хорош.
+1
0
+1
Ответ Ювентиниус
Юрген был достойным соперником горажан. ( респект) Но соперником был никто иной а Пеп!
И Папа Карло
0
0
0
Ответ Tun
2 финала лч и по матчу в сезонах апл, когда отстал на 1 очко. Проблема в том, что футбол не терпит сослагательного наклонения
Всё верно, просто интерный факт.
0
0
0
Ответ Red Line
Кто-то подсчитал, не уверен, что точно, но всё же: Если поменять всего 4 результата в 487 матчах Ливерпуля с Клоппом, было бы 3 АПЛ и 3 лч.
2 финала лч и по матчу в сезонах апл, когда отстал на 1 очко. Проблема в том, что футбол не терпит сослагательного наклонения
0
0
0
Ответ Иван Баланар
Просто оно напрямую ассоциируется с барсой, а так как сайт пробарселонский, сам понимаешь, приходится подчищать)
9
0
0
0
Не досчитался Юрген одной лч из-за отскока сливочных
0
0
0
Не досчитался Юрген одной лч из-за отскока сливочных
0
0
0
Добро пожаловать на дно
0
0
0
Где-то сам Клопп виноват
Средних игроков не скинул которые косячили
0
0
0
Юрген великий тренер спасибо ему за все YNWA
0
0
0
Лихая кавалерийская тройка в лице Мане Фирмино Салах тоже навсегда в сердцах болельщиков останется
0
0
0
Юрген был достойным соперником горажан. ( респект)
Но соперником был никто иной а Пеп!
0
0
0
Клоп был единственный кто смог победить Пепа и добыть для Ливерпуля титулы..
МЮ тоже когда то проиграл титул по разнице мячей и болельщикам обиднее было не меньше ))
0
0
0
Ты сделал Ливерпуль крутым) Запоминаются матчи, не только титулы. Матч с Норвичем, когда Бентеке сломал очки, битва с Боруссией, и гол Доверена. И ничья вымученная с Вест бромом пулиса, но Юрген вывел команду к трибуне и праздновали , репетировали.
0
0
0
Клоппу реально не повезло))))))Очень хорошую команду создал,но по факту его всегда ограничивали в бюджете.Будь у него такие же возможности как у Пепа,то наверное последнего уже давно бы уволили,так как это была бы лига Клоппа а не Пепа,но владельцы к сожалению очень позорные и жадные попались..

Спасибо Юрген,что смог сделать максимум)))За все эмоции)))Величайший тренер современности.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий