«Уткин спросил о самочувствии: «Может, тебе девочку вызвать?» Я отказался. Как бы я провел ее на базу?» Вратарь «Эгриси» Клюкин о советах Василия
Голкипер «Эгриси» Алексей Клюкин поделился воспоминаниями о Василии Уткине.
«Я очень трепетно относился к Василию. Этот человек поверил в меня. После четвертого сезона Медиалиги устроил просмотр в «Ростове». Василий видел во мне перспективу и жалел, что я не попал к Кафанову раньше.
Когда я был в Ростове, мы постоянно общались: он советовал, куда сходить, что посмотреть. И вот, на второй день я лежу, отдыхаю, переписываюсь с Васей. Он спрашивает о самочувствии. «Все с кайфом» – «Может, тебе девочку вызвать для разнообразия?» Он еще использовал старомодное выражение – «фирма платит».
Конечно, я отказался. Как бы я провел ее на базу?
Мы с ним много вспоминали матч против 2Drots и то, как я проехался по газону после отбитого пенальти. Он сказал: «Я думал, ты бежишь ко мне». А я ответил, что понимал: в таком случае его снесет толпа. Мы смеялись над этим, и я пообещал, что в новом сезоне обязательно побегу к нему. Знал бы я, что уже этого не произойдет, побежал бы в тот раз», – рассказал голкипер «Эгриси» Клюкин.
«Вася сказал: «Ты неправ. Но я впрягусь». Люди «Эгриси» вспоминают жизнь с Уткиным