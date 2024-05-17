«Уткин спросил о самочувствии: «Может, тебе девочку вызвать?» Я отказался. Как бы я провел ее на базу?» Вратарь «Эгриси» Клюкин о советах Василия

Теги Ростов Василий Уткин Виталий Кафанов Эгриси Здоровье 2Drots Winline Медиалига Алексей Клюкин Медиафутбол

Голкипер «Эгриси» Алексей Клюкин поделился воспоминаниями о Василии Уткине.

«Я очень трепетно относился к Василию. Этот человек поверил в меня. После четвертого сезона Медиалиги устроил просмотр в «Ростове». Василий видел во мне перспективу и жалел, что я не попал к Кафанову раньше.

Когда я был в Ростове, мы постоянно общались: он советовал, куда сходить, что посмотреть. И вот, на второй день я лежу, отдыхаю, переписываюсь с Васей. Он спрашивает о самочувствии. «Все с кайфом» – «Может, тебе девочку вызвать для разнообразия?» Он еще использовал старомодное выражение – «фирма платит». 

Конечно, я отказался. Как бы я провел ее на базу?

Мы с ним много вспоминали матч против 2Drots и то, как я проехался по газону после отбитого пенальти. Он сказал: «Я думал, ты бежишь ко мне». А я ответил, что понимал: в таком случае его снесет толпа. Мы смеялись над этим, и я пообещал, что в новом сезоне обязательно побегу к нему. Знал бы я, что уже этого не произойдет, побежал бы в тот раз», – рассказал голкипер «Эгриси» Клюкин.

«Вася сказал: «Ты неправ. Но я впрягусь». Люди «Эгриси» вспоминают жизнь с Уткиным

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13 комментариев
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Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
Этим пользуется куча людей по всему миру. Лично я никогда никого не вызывал, но не вижу ничего страшного для тех, кто пользуется услугой. В чем проблема если человек может себе позволить и никакими отношениями не связан?
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+11
Напрасно отказался, те паче фирма платит.
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-4
+10
Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
В обычных отношениях не стоит, конечно. Но в приведённом примере это такая же работа как и играть в футбол.
+5
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+4
Ответ Иван Иванов
У тебя проблема найти девушку на улице??? Склеить её?
Лежит такой Клюкин вечером в Ростове и решил пойти клеить.
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Комментарий удален модератором
Ответ Иван Иванов
А унего руки из жопы растут?)))
О, вот где смайлики прорезались. Я ж говорил, что Иван Иванов дешевка
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Ответ Иван Иванов
А унего руки из жопы растут?)))
А это руками делают?
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