«Уткин спросил о самочувствии: «Может, тебе девочку вызвать?» Я отказался. Как бы я провел ее на базу?» Вратарь «Эгриси» Клюкин о советах Василия

Голкипер «Эгриси» Алексей Клюкин поделился воспоминаниями о Василии Уткине.

«Я очень трепетно относился к Василию. Этот человек поверил в меня. После четвертого сезона устроил просмотр в « ». Василий видел во мне перспективу и жалел, что я не попал к раньше.

Когда я был в Ростове, мы постоянно общались: он советовал, куда сходить, что посмотреть. И вот, на второй день я лежу, отдыхаю, переписываюсь с Васей. Он спрашивает о самочувствии. «Все с кайфом» – «Может, тебе девочку вызвать для разнообразия?» Он еще использовал старомодное выражение – «фирма платит».

Конечно, я отказался. Как бы я провел ее на базу?

Мы с ним много вспоминали матч против 2Drots и то, как я проехался по газону после отбитого пенальти. Он сказал: «Я думал, ты бежишь ко мне». А я ответил, что понимал: в таком случае его снесет толпа. Мы смеялись над этим, и я пообещал, что в новом сезоне обязательно побегу к нему. Знал бы я, что уже этого не произойдет, побежал бы в тот раз», – рассказал голкипер «Эгриси» .

«Вася сказал: «Ты неправ. Но я впрягусь». Люди «Эгриси» вспоминают жизнь с Уткиным