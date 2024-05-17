Модрич уведомил «Реал» о желании остаться. Хавбек отклонил два крупных предложения от других клубов

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Фабрицио Романо Футбол

Лука Модрич хочет и дальше играть за «Реал».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что хавбек уведомил руководство клуба о желании остаться и заключить новый контракт.

Подчеркивается, что зарплата не имеет решающего значения. Хорватский футболист уже отклонил два крупных предложения от других клубов и ждет, как будут развиваться взаимоотношения с «Реалом».

В текущем сезоне 38-летний игрок принял участие в 30 матчах Ла Лиги и сделал 6 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев
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Один из лучших полузащитников в истории, проделвать!!!
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Маэстро должен остаться!
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Надеюсь, что хорватский волшебник останется в «Реале»! Еще может 1 сезон отыграть на топ-уровне!
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Ответ meringue
Модрич это и есть Реал.
Модрич это лишь одно из плеяды громких имен в истории Реала. Реал потому самый великий клуб, что превыше любого футболиста в мире
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Ответ realsila
Один из лучших полузащитников в истории, проделвать!!!
Не полузащитников а игроков вообще в истории футбола
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Ответ Футбольные Хроники
Маэстро должен остаться!
Игрок эпохи Криша и Месси, лично я считаю что на своей позиции он такой же топ как они!
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Ответ Gold Ballon D'Or
Эпохальный футболист Хотелось бы, чтобы закончил карьеру именно в Мадриде, как и Зидан когда-то Если возьмёт 6-ю ЛЧ, можно ставить памятник рядом со стадионом и вносить в Зал Славы
Да и без 6 лч уже достоин всего этого
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Ответ meringue
Модрич это и есть Реал.
Клуб главнее. И Зидан был, и Фигу, Рональдо с Роналду. Но именно клуб делает их великими. В Мадриде правильное мышление, а не как у некоторых
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Эпохальный футболист

Хотелось бы, чтобы закончил карьеру именно в Мадриде, как и Зидан когда-то

Если возьмёт 6-ю ЛЧ, можно ставить памятник рядом со стадионом и вносить в Зал Славы
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Добровольно уйти из Реала это редкость)
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Судя по некоторым источникам Модрич согласился на сокращение зарплаты в 50%. А легенда одного клуба, которая постоянно кичилась своим «больше, чем клуб» до сих пор продолжает сидеть на зарплате
Модрич, конечно, просто уникальный игрок. Я и представить не мог, что он настолько предан клубу
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Ответ Homelander_666
Видимо, клуб решил, что ветераны ещё способны год отыграть на высоком уровне. Тогда в следующем сезоне команда обязана взять значимый трофей, чтобы легенды ушли на победной ноте. А летом 2025 им на смену, надеюсь, Флорентино привезёт Вирца😎
Только Виртц не играет ни на позиции Модрича, ни на позиции Крооса.
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Продлить голденбоя
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А с учетом мадридских травм и короткого состава - будет лучшее решение
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Ещё один сезон точно заслужил поиграть. Доказал что физически тянет , ну а техника и футбольное мышление никуда не делось. Еще сезон точно надо дать возможность поиграть. Плюс это авторитет для новичков Реала.
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В Юву бы его на пару сезонов 🙏
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Ответ Евгений Кузнецов
клуб вынуждает игрока унижаться прося контрак в его то статусе...надо уходить если тебя не уважают и все что ты сделал для клуба
с ним не то что торговаться, ему памятник возле бернабеу можно уже ставить. и пусть играет, пока сам не скажет, что устал и ухожу
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На замену выходит шикарно
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Модрич умный игрок, но походу не умный человек
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Оставлять волшебника🌟
Потом в структуру устроить
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Легенда ещё должна поиграть в Реале !
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Супер новость!
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Во благо семьи
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Лукита маэстро полузащиты Реала
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