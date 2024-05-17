Модрич уведомил «Реал» о желании остаться. Хавбек отклонил два крупных предложения от других клубов
Лука Модрич хочет и дальше играть за «Реал».
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что хавбек уведомил руководство клуба о желании остаться и заключить новый контракт.
Подчеркивается, что зарплата не имеет решающего значения. Хорватский футболист уже отклонил два крупных предложения от других клубов и ждет, как будут развиваться взаимоотношения с «Реалом».
В текущем сезоне 38-летний игрок принял участие в 30 матчах Ла Лиги и сделал 6 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Хотелось бы, чтобы закончил карьеру именно в Мадриде, как и Зидан когда-то
Если возьмёт 6-ю ЛЧ, можно ставить памятник рядом со стадионом и вносить в Зал Славы
Модрич, конечно, просто уникальный игрок. Я и представить не мог, что он настолько предан клубу
Потом в структуру устроить