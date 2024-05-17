Модрич уведомил «Реал» о желании остаться. Хавбек отклонил два крупных предложения от других клубов

Лука Модрич хочет и дальше играть за «Реал».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что хавбек уведомил руководство клуба о желании остаться и заключить новый контракт.

Подчеркивается, что зарплата не имеет решающего значения. Хорватский футболист уже отклонил два крупных предложения от других клубов и ждет, как будут развиваться взаимоотношения с « ».

В текущем сезоне 38-летний игрок принял участие в 30 матчах и сделал 6 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.