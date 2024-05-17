Мбаппе за 520 000 евро купил портрет Пеле, выставленный на аукцион за 5 000
Килиан Мбаппе приобрел портрет Пеле более чем за полмиллиона евро.
16 мая футболисты «ПСЖ» поучаствовали в благотворительном аукционе, организованном компанией Artcurial в помощь фонду «Пари Сен-Жермен».
Картина под названием «Король», нарисованная уличным художником Hopare на холсте размером 200х150 см в 2023 году, была выставлена на торги при цене 5 тысяч евро.
Изначально на нее претендовали шесть человек. По достижении отметки в 300 000 евро борьбу продолжили Мбаппе и защитник Ашраф Хакими. Килиан в итоге опередил одноклубника, заплатив 520 000 евро – наибольшую сумму за вечер.
Всего на благотворительном мероприятии удалось собрать 2,7 млн евро.
Следует отметить, что картина выставлялась и даже была продана на аналогичном аукционе год назад, однако его результаты были отменены на фоне травм вратаря Серхио Рико, полученных в результате падения с лошади.
Фото: leparisien.fr
Красивый жест
в плане бизнеса Мбаппе очень дальновиден