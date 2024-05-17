Кристал Пэлас – Астон Вилла где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 19 мая
В воскресенье, 19 мая, сыграют Кристал Пэлас и Астон Вилла в 38 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Кристал Пэлас – Астон Вилла
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
Последние матчи Кристал Пэлас
- Вулверхэмптон – Кристал Пэлас : 1 – 3
- Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед : 4 – 0
- Фулхэм – Кристал Пэлас : 1 – 1
- Кристал Пэлас – Ньюкасл : 2 – 0
- Кристал Пэлас – Вест Хэм : 5 – 2
Последние матчи Астон Вилла
- Астон Вилла – Ливерпуль : 3 – 3
- Олимпиакос – Астон Вилла : 2 – 0
- Брайтон – Астон Вилла : 1 – 0
- Астон Вилла – Олимпиакос : 2 – 4
- Астон Вилла – Челси : 2 – 2
Прогноз на матч Кристал Пэлас – Астон Вилла
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