Кристал Пэлас – Астон Вилла где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 19 мая

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Кристал Пэлас Футбол

В воскресенье, 19 мая, сыграют Кристал Пэлас и Астон Вилла в 38 туре АПЛ.

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Во сколько играют Кристал Пэлас – Астон Вилла

  • Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

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