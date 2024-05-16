Ахмат – Зенит где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 19 мая

В воскресенье, 19 мая, сыграют Ахмат и Зенит в 29 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Ахмат-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ахмат – Зенит

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ахмат – Зенит

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