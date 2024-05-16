Ахмат – Зенит где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 19 мая
В воскресенье, 19 мая, сыграют Ахмат и Зенит в 29 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Ахмат-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ахмат – Зенит
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Последние матчи Ахмат
- Крылья Советов – Ахмат : 0 – 2
- Краснодар – Ахмат : 0 – 1
- Ахмат – Пари НН : 5 – 1
- Ахмат – Сочи : 1 – 0
- ЦСКА – Ахмат : 1 – 2
Последние матчи Зенит
- Зенит – ЦСКА : 0 – 0
- Зенит – ЦСКА : 0 – 1
- Факел – Зенит : 1 – 1
- ЦСКА – Зенит : 1 – 1
- Динамо – Зенит : 1 – 0
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