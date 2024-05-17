Слот о «Ливерпуле»: «Могу подтвердить, что стану его тренером в следующем сезоне»
Арне Слот сообщил, что возглавит «Ливерпуль».
«Я могу подтвердить, что стану его тренером в следующем сезоне», – заявил работающий в «Фейеноорде» специалист перед последним туром чемпионата Нидерландов.
Ранее сообщалось, что за Слота мерсисайдцы заплатят вплоть до 15 млн евро.
Арне тренирует «Фейеноорд» с 2021 года. Под его руководством команда из Роттердама выиграла чемпионат и Кубок Нидерландов.
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