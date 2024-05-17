Слот о «Ливерпуле»: «Могу подтвердить, что стану его тренером в следующем сезоне»

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия возможные трансферы Арне Слот Футбол

Арне Слот сообщил, что возглавит «Ливерпуль».

«Я могу подтвердить, что стану его тренером в следующем сезоне», – заявил работающий в «Фейеноорде» специалист перед последним туром чемпионата Нидерландов.

Ранее сообщалось, что за Слота мерсисайдцы заплатят вплоть до 15 млн евро.

Арне тренирует «Фейеноорд» с 2021 года. Под его руководством команда из Роттердама выиграла чемпионат и Кубок Нидерландов.

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24 комментария
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+39
-2
+37
Какой же Слот крутой)
+22
0
+22
Ответ Unknown Noname
Этот слот уже занят.
Другой слот свободен 😁😂😁
+8
0
+8
Ответ Инсаф Галиуллинн
Уже давно известно об этом :)
Сегодня он подписал контракт. И может говорить об этом как о свершившемся факте. А Ливерпуль объявить позже. Но подписание контракта точно было сегодня.
+4
0
+4
Ещё один лысый шарлатан из Голландии будет
+5
-2
+3
Молния не ударяет в одно и то же место два раза...Надеюсь лысый тренер из Эредивизии в АПЛ сможет показать себя достойно.Удачи ему в Ливерпуле.
+2
-1
+1
Ответ AndrewBegoun
Я все равно не понял зачем он нужен? Почему не уговаривали зама Клоппа - очень же хороший вариант, предсказуемый. Тем более, что человек ушел на должность главного. Почему не Ливерпуль тренировать?
может он сам отказался ?
+1
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Я все равно не понял зачем он нужен? Почему не уговаривали зама Клоппа - очень же хороший вариант, предсказуемый. Тем более, что человек ушел на должность главного. Почему не Ливерпуль тренировать?
+1
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Это кто? Что за ноунейм?
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Второй Тен Хаг или топ-тренер?
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Фоточку добавьте дяде, всё-таки Ливер возглавил.
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Поздравляю Слота и удачи с Ливерпулем в новом сезоне YNWA
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интересно послушать ожидания болельщиков Ливерпуля
этот человек по сравнению с Клопом
Как Пеп и сульшер
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Подтянет Ливерпуль до уровня МЮ)
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А где в список кандидатов Стивен Джерард
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Очередной физрук?
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Ответ AndrewBegoun
Я все равно не понял зачем он нужен? Почему не уговаривали зама Клоппа - очень же хороший вариант, предсказуемый. Тем более, что человек ушел на должность главного. Почему не Ливерпуль тренировать?
а куда он ушел главным тренером?
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