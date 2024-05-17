Слот о «Ливерпуле»: «Могу подтвердить, что стану его тренером в следующем сезоне»

Арне Слот сообщил, что возглавит «Ливерпуль».

«Я могу подтвердить, что стану его тренером в следующем сезоне», – заявил работающий в « » специалист перед последним туром чемпионата Нидерландов.

Ранее сообщалось, что за мерсисайдцы заплатят вплоть до 15 млн евро.

Арне тренирует «Фейеноорд» с 2021 года. Под его руководством команда из Роттердама выиграла чемпионат и Кубок Нидерландов.