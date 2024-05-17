«Спартак», ЦСКА и «Динамо» включили в шорт-листы защитника «Сочи» Дркушича («Чемпионат»)

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Сочи Ванья Дркушич Футбол

Ванья Дркушич привлек внимание топ-клубов Мир РПЛ.

Как сообщает «Чемпионат», 24-летним защитником «Сочи» заинтересовались «Спартак», «Динамо» и ЦСКА.

«Игрок есть в шорт-листах всех трех клубов, но пока ни один из них не выходил на «Сочи» с предложением. Идет прощупывание ситуации. Сам игрок готов остаться в России», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Словенский футболист выступает в России с сезона-2021/22. В текущем чемпионате он провел 21 матч и забил 2 гола. Подробно со статистикой Дркушича можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев
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А наш зенит разрешил вести переговоры?
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Дркушич самый ценный лот Сочи, обычно такие оказываются в Зените.
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Ответ Amalfitano
Вот что я написал 11 апреля в новости про интерес Нанта к Дркушичу: Amalfitano 11 апреля, 16:52 Жаль что Спартак на него не обратил внимание. Он точно лучше Дуарте. И вообще в Сочи очень интересные иностранцы сейчас. Тот же Крамарич или новый венесуэльский нападающий.
Дуарте очень вырос как футболист за последний год, стал основным в защите. Не понимаю стеб в его сторону
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Ответ Никита Самарин
Дркушич самый ценный лот Сочи, обычно такие оказываются в Зените.
Да он по португальски не говорит
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Ответ Islam Gasanov
Для ЦСКА хороший вариант крепкий цз и опытный,а то дефицит с центральными защитниками
Да у вас там 2 бразильских лося которые всё подчищают. Просто ЦСКА надо научиться атаковать а не обороняться постоянно.
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Ответ Amalfitano
Вот что я написал 11 апреля в новости про интерес Нанта к Дркушичу: Amalfitano 11 апреля, 16:52 Жаль что Спартак на него не обратил внимание. Он точно лучше Дуарте. И вообще в Сочи очень интересные иностранцы сейчас. Тот же Крамарич или новый венесуэльский нападающий.
Дуарте сейчас играет очень хорошо .
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Ну раз клубы интересуются, значит зенит просто так заберет из фармы.
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ЦЗ в ротацию ЦСКА необходим очень
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Если Сочи вылетит ,побежит туда ,где больше зп будет .
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Для ЦСКА хороший вариант крепкий цз и опытный,а то дефицит с центральными защитниками
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К Рябчуку да Дркушича в Спартак добавить. Лавку можно удлинять
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Ответ Amalfitano
Да у вас там 2 бразильских лося которые всё подчищают. Просто ЦСКА надо научиться атаковать а не обороняться постоянно.
Сезон длинный нужны всегда цз на случай травм и дисквалификации
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Ответ Amalfitano
Да у вас там 2 бразильских лося которые всё подчищают. Просто ЦСКА надо научиться атаковать а не обороняться постоянно.
Вы точно видели графу Забитые мячи в таблице РПЛ?))
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