«Спартак», ЦСКА и «Динамо» включили в шорт-листы защитника «Сочи» Дркушича («Чемпионат»)
Ванья Дркушич привлек внимание топ-клубов Мир РПЛ.
Как сообщает «Чемпионат», 24-летним защитником «Сочи» заинтересовались «Спартак», «Динамо» и ЦСКА.
«Игрок есть в шорт-листах всех трех клубов, но пока ни один из них не выходил на «Сочи» с предложением. Идет прощупывание ситуации. Сам игрок готов остаться в России», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Словенский футболист выступает в России с сезона-2021/22. В текущем чемпионате он провел 21 матч и забил 2 гола. Подробно со статистикой Дркушича можно ознакомиться здесь.