«Спартак», ЦСКА и «Динамо» включили в шорт-листы защитника «Сочи» Дркушича («Чемпионат»)

Ванья Дркушич привлек внимание топ-клубов Мир РПЛ.

Как сообщает «Чемпионат», 24-летним защитником «Сочи» заинтересовались « », « » и .

«Игрок есть в шорт-листах всех трех клубов, но пока ни один из них не выходил на « » с предложением. Идет прощупывание ситуации. Сам игрок готов остаться в России», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Словенский футболист выступает в России с сезона-2021/22. В текущем чемпионате он провел 21 матч и забил 2 гола. Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.