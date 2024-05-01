Кроос назвал ответный матч с «Баварией» самым важным в сезоне: «Он будет особенным»

Тони Кроос назвал ответный матч с «Баварией» самым важным в сезоне.

Первая встреча «Реала» с мюнхенской командой в полуфинале чемпионов закончилась ничьей со счетом 2:2.

«Это будет особенный матч. Он будет самым важным в сезоне».

О том, что «Реал» никогда не сдается

«Мы это уже знаем. Мы выстояли в первые 15 минут [вчерашнего матча], но в наши планы не входит позволять сопернику забивать или давать ему такие шансы. Есть аспекты, которые мы хотим улучшить», – сказал полузащитник « ».

Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 8 мая.