Кроос назвал ответный матч с «Баварией» самым важным в сезоне: «Он будет особенным»

Теги Бавария Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Футбол

Тони Кроос назвал ответный матч с «Баварией» самым важным в сезоне.

Первая встреча «Реала» с мюнхенской командой в полуфинале Лиги чемпионов закончилась ничьей со счетом 2:2.

«Это будет особенный матч. Он будет самым важным в сезоне».

О том, что «Реал» никогда не сдается

«Мы это уже знаем. Мы выстояли в первые 15 минут [вчерашнего матча], но в наши планы не входит позволять сопернику забивать или давать ему такие шансы. Есть аспекты, которые мы хотим улучшить», – сказал полузащитник «Мадрида».

Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 8 мая. 

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