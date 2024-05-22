Булатов назвал «Спартак» разочарованием сезона: «Что Абаскаль не справляется, уже в прошлом году стало понятно. Если бы тренера поменяли в декабре, был бы шанс на медали, думаю»

Теги Спартак премьер-лига Россия Виктор Булатов Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Виктор Булатов назвал разочаровывающим выступление «Спартака» в нынешнем сезоне.

– Главное разочарование сезона?

– «Спартак» Абаскаля. Как все начиналось! Классная игра, ставка на молодежь, «химия» между тренером и футболистами... Казалось, еще чуть-чуть – и команда превратится в реального претендента на титул. Но вместо взлета мы увидели деградацию.

Уже в прошлом году стало понятно, что Абаскаль не справляется и прогресса не будет. Почему руководители тянули с увольнением? Чего ждали? Если бы поменяли тренера в декабре, думаю, весной у «Спартака» был бы шанс побороться за медали, – сказал трехкратный чемпион России в составе красно-белых.

Абаскаль покинул пост главного тренера «Спартака» в апреле, до конца сезона команду возглавил Владимир Слишкович. Перед заключительным туром красно-белые занимают 5-е место в таблице, набрав 49 очков.

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9 комментариев
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А цска Федотова не разочаровал?
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Ответ Beast
А цска Федотова не разочаровал?
Чем? В прошлом году были кубок и серебро ("первые после Зенита") - это максимум из возможного, в этом году - некоторый спад, но всё равно 6 место и финал пути РПЛ, где проиграли Зениту только по пенальти.
Это при том, что трансферов было немного, а самыми топовыми оказались Файзулаев и Мусаев.
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