Булатов назвал «Спартак» разочарованием сезона: «Что Абаскаль не справляется, уже в прошлом году стало понятно. Если бы тренера поменяли в декабре, был бы шанс на медали, думаю»
Виктор Булатов назвал разочаровывающим выступление «Спартака» в нынешнем сезоне.
– Главное разочарование сезона?
– «Спартак» Абаскаля. Как все начиналось! Классная игра, ставка на молодежь, «химия» между тренером и футболистами... Казалось, еще чуть-чуть – и команда превратится в реального претендента на титул. Но вместо взлета мы увидели деградацию.
Уже в прошлом году стало понятно, что Абаскаль не справляется и прогресса не будет. Почему руководители тянули с увольнением? Чего ждали? Если бы поменяли тренера в декабре, думаю, весной у «Спартака» был бы шанс побороться за медали, – сказал трехкратный чемпион России в составе красно-белых.
Абаскаль покинул пост главного тренера «Спартака» в апреле, до конца сезона команду возглавил Владимир Слишкович. Перед заключительным туром красно-белые занимают 5-е место в таблице, набрав 49 очков.
Это при том, что трансферов было немного, а самыми топовыми оказались Файзулаев и Мусаев.