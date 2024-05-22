Колосков о планах Калешина возродить советскую тренерскую школу: «Утопическая идея, это целая программа на длительный срок. Профсоюзы уже есть, причем два – зачем создавать третий?»

Вячеслав Колосков высказался о планах Евгения Калешина создать тренерский профсоюз.

Ранее стало известно, что главный тренер « » собирается провести съезд тренерского сообщества с целью создания «Профессиональной организации тренеров». Калешин намерен «возродить советскую тренерскую школу» и вывести агентов из футбола.

«Профсоюзы у нас есть, причем два, и они уже действуют. Зачем создавать третий? Что касается возрождения советской тренерской школы, полностью за. Но как это сделать, каким приказом, каким решением министерства или РФС? Просто так не создать. Это целая программа действий и на длительный срок.

Короче говоря, возродить советскую школу – это утопическая идея. РФС применял немецкую и голландскую школы. У нас есть своя отечественная школа, вот на нее и надо ориентироваться», – сказал почетный президент РФС.