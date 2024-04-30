Беллингем, Кейн, Винисиус, Мусиала, Кроос и Лаймер – в старте на матч «Бавария» – «Реал»

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«Реал» и «Бавария» представили составы на полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти выпустит с первой минуты следующих футболистов:

вратарь: Андрей Лунин;

защита: Лукас Васкес, Начо Фернандес, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;

полузащита: Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Джуд Беллингем;

нападение: Винисиус Жуниор, Родриго.

Возглавляющий мюнхенцев Томас Тухель выбрал такую команду:

вратарь: Мануэль Нойер;

защита: Йозуа Киммих, Эрик Дайер, Ким Мин Чжэ, Нуссаир Мазрауи;

полузащита: Конрад Лаймер, Леон Горетцка, Лерой Сане, Томас Мюллер, Джамал Мусиала;

нападение: Харри Кейн.

«Реал» – тактическая задача для Тухеля. На что пойдет «Бавария»?

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21 комментарий
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Ждём зарубу,удачи Реалу)
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В открытый футбол вряд-ли будут играть, но Реал против Баварии это галактическая вывеска
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Надеюсь Васкес сегодня будет также бесподобен, как в прошедшем Класико.
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Защита Ноер. Мазруи. Ким. Даер это анекдот)) Винисиус будет делать с ними джого бонито
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Будет очередная перестрелка грандов - Бавария не умеет сдавать назад и не шлифует при этом газон до посинения, а Реал смертоносен в контратаках. Пожалуй самое зрелищное противостояние в Европейском футболе.
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Петер Шмейхель такой старый. Как время летит.
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Ответ Николай Володин
Очень тяжелая защита у Реала,думаю разгром от Баварии обеспечен сегодня...
И чем же она тяжела? Бог на втором этаже Рюдигер в сочетании с Начо который провел выдающийся матч с сити.
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Всегда матчи с Баварией , как что-то приятное. Футбол будет красив, удачи обеим командам. Hala Madrid!
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Почему нет Камавинги?
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Киммих против Винисиуса, 🤔
Дайер страхует, Сане отрабатывает назад. На это, конечно, будет интересно посмотреть.
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Ответ Николай Володин
Почему нет Камавинги?
Выйдет и освежит игру во втором тайме.
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Ответ Николай Володин
Ох и рискует Анчи снова...
Чем? Что выпустил всех сильнейших, кроме Карвахаля дисквалифицированного?
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Ответ paskal-instrument.ru
Многие почему-то уверены в лёгкой победе Реала уже сегодня. Не слишком ли торопятся списывать немцев со счетов...
В полуфинале ЛЧ никого нельзя списывать со счетов.
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