Беллингем, Кейн, Винисиус, Мусиала, Кроос и Лаймер – в старте на матч «Бавария» – «Реал»
«Реал» и «Бавария» представили составы на полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти выпустит с первой минуты следующих футболистов:
– вратарь: Андрей Лунин;
– защита: Лукас Васкес, Начо Фернандес, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;
– полузащита: Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Джуд Беллингем;
– нападение: Винисиус Жуниор, Родриго.
Возглавляющий мюнхенцев Томас Тухель выбрал такую команду:
– вратарь: Мануэль Нойер;
– защита: Йозуа Киммих, Эрик Дайер, Ким Мин Чжэ, Нуссаир Мазрауи;
– полузащита: Конрад Лаймер, Леон Горетцка, Лерой Сане, Томас Мюллер, Джамал Мусиала;
– нападение: Харри Кейн.
«Реал» – тактическая задача для Тухеля. На что пойдет «Бавария»?
Дайер страхует, Сане отрабатывает назад. На это, конечно, будет интересно посмотреть.