Родриго о 2:2 с «Баварией»: «Идеальный результат с учетом всего, что произошло. Какой пас от Крооса – невероятно, говорим ему, чтобы продолжал играть еще много лет»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Сантьяго Бернабеу Винисиус Жуниор Родриго Футбол

Родриго дал комментарий после матча с «Баварией» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Реал» на выезде сыграл вничью с мюнхенским клубом (2:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. 

На 24-й минуте Винисиус Жуниор открыл счет в матче с передачи Тони Крооса

«Если мы не можем победить, значит, мы не хотим выигрывать, ничья стала идеальным результатом с учетом всего, что произошло. Это нормально, теперь мы будем играть дома.

Это матчи Лиги чемпионов, мы к ним привыкли. Когда они думают, что ты уже повержен, тогда ты можешь стать наиболее опасным. На каком-то этапе игры мы действовали не так хорошо, потом смогли сравнять счет.

Какой пас от Крооса – невероятно. Мы всегда говорим ему продолжать играть. Не один [сезон], а еще много лет, у него есть мастерство, за которым мне нравится наблюдать, мне нравится играть рядом с ним.

Я играл слева, с Вини мы меняемся позициями, это хорошо для команды, и я надеюсь, что тренер продолжит использовать эту тактику, она хорошо работает. Открытый результат перед игрой на «Сантьяго Бернабеу», но мы будем играть у себя дома и посмотрим, что получится. С нетерпением ждем [ответного матча]», – сказал полузащитник «Реала».
 
 
 

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6 комментариев
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Есть чуйка что этот бразил забьёт в ответке)
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Круто выразился Саша Журавлев про игру Мадрида: "Играйте как хотите, мы вам все равно забьем" 😁
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Ответ войд
Есть чуйка что этот бразил забьёт в ответке)
есть чуйка,что твоя чуйка тебя не подведет и этот бр@зил забьет в ответке))
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Крос конечно Бог паса! Лучший!
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абсолютно простой пас, тут скорее кореец "гениально" сыграл
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Надеюсь, что Тони Кроос продлит свой контракт хотя бы на сезон. Второе дыхание открыл, просто потрясающий сезон проводит.
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