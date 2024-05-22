Мостовой о стажировке: «Рассматриваю Москву или рядом – хотелось бы в РПЛ, конечно. В «Спартак» назначили Станковича – с удовольствием бы пришел в клуб и посмотрел, человек играл на высоком уровне»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Мостовой ТАСС Футбол

Александр Мостовой выразил желание пройти стажировку в московском клубе.

«У нас учеба завершается в сентябре-октябре этого года. Пока что идет в плановом режиме, встречаемся, как всегда, в ближайшее время будет в июне продолжение.

Я пока не определился, в каком клубе буду проходить стажировку, информацию тоже не запрашивал. Я думаю, что это не принципиально, главное – побыть, посмотреть. Думаю, когда начнется новый сезон, пройду стажировку. Рассматриваю Москву, чтобы не уезжать далеко, или где-то рядом. Хотелось бы в РПЛ, конечно.

Сейчас в «Спартак» назначили Деяна Станковича. Сейчас бы в клуб с удовольствием пришел на стажировку и посмотрел, потому что человек играл на высоком уровне. Но с клубами не общался, думаю, что не составит труда, позвонил, спросил, если да, то приду. Безусловно, и академия РФС окажет содействие, они помогают в этом плане», – сказал Мостовой.

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26 комментариев
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Станкович может выдохнуть. Царь им доволен
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Царь стажироваться желает!
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Мостовой резонно думает, Станкович играл в великих итальянских клубах, выигрывал ЛЧ, наверняка и чиканит не хуже его самого, к такому точно не зазорно попасть на стажировку. ИГРОК игрока видит издалека.
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Карету!
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Химки? Родина? Сатурн? Знамя труда? Знамя Ногинск?
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По ходу если его Реал захочет назначить, то условием будет переезд Реала в Москву, чтобы Александру не уезжать далеко.
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не очень понятно для чего ему стажировка. он футбол играл на самом высоком уровне, нечего нового за это время не придумали, чему его учить?
+3
0
+3
Ответ Dmitry Orlov
Химки? Родина? Сатурн? Знамя труда? Знамя Ногинск?
Чертаново
+7
-4
+3
А ещё лучше рядом с домом) Прям, возле подъезда
+2
0
+2
Сделайте фильтр для ленты: «Минус Мостовой»
+1
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Если ещё несколько раз сказать что готов и что играл на высоком уровне, возможно даже позвонят
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по телеку смотри
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На стадион иди и смотри. А в клубе работать надо.
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Хотелось бы в РПЛ , но на худой конец и АПЛ
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С таким ЧСВ нельзя тренером команды работать
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Царь сказал стажировку. Значит стажировку 😂😂😂
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