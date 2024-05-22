Мостовой о стажировке: «Рассматриваю Москву или рядом – хотелось бы в РПЛ, конечно. В «Спартак» назначили Станковича – с удовольствием бы пришел в клуб и посмотрел, человек играл на высоком уровне»

Александр Мостовой выразил желание пройти стажировку в московском клубе.

«У нас учеба завершается в сентябре-октябре этого года. Пока что идет в плановом режиме, встречаемся, как всегда, в ближайшее время будет в июне продолжение.

Я пока не определился, в каком клубе буду проходить стажировку, информацию тоже не запрашивал. Я думаю, что это не принципиально, главное – побыть, посмотреть. Думаю, когда начнется новый сезон, пройду стажировку. Рассматриваю Москву, чтобы не уезжать далеко, или где-то рядом. Хотелось бы в , конечно.

Сейчас в « » назначили . Сейчас бы в клуб с удовольствием пришел на стажировку и посмотрел, потому что человек играл на высоком уровне. Но с клубами не общался, думаю, что не составит труда, позвонил, спросил, если да, то приду. Безусловно, и академия РФС окажет содействие, они помогают в этом плане», – сказал .