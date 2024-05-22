Иан Раш: «Клопп – современный Шенкли, один из лучших тренеров, работавших в «Ливерпуле». Юрген построил не одну, а две классные команды»

Иан Раш назвал Юргена Клоппа одним из лучших тренеров в истории «Ливерпуля».

Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона. Матч с «Вулверхэмптоном» (2:0) стал для немецкого специалиста последним во главе «красных». Он работал в клубе с 2015 года.

«Я думаю, что он стоит на одном уровне с лучшими тренерами, которые когда-либо работали в клубе – посмотрите на , , сэра . В « » он построил не одну, а две классные команды.

В прошлом году, когда наши результаты ухудшились, многие не ожидали, что этот сезон будет хорош. Если бы в начале сезона кто-то сказал, что мы проведем отличный матч на «Уэмбли», выиграем трофей и выйдем в Лигу чемпионов, вы бы сильно в этом сомневались. Говорят, что этот сезон разочаровал, и это отчасти связано с тем, что стандарты Юргена очень высоки. Клопп задает высочайшие стандарты, поэтому он должен всегда быть на высоте.

Клопп напоминает Шенкли. Шенкс заложил основы, а Боб Пэйсли вывел команду на новый уровень. Боб не любил много говорить, в отличие от Шенкли, и Юрген – это современный Шенкли. Он очень эмоционален, он демонстрирует страсть как на скамейке, так и перед болельщиками, и именно за это его любят фанаты», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

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