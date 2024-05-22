Иан Раш: «Клопп – современный Шенкли, один из лучших тренеров, работавших в «Ливерпуле». Юрген построил не одну, а две классные команды»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Иан Раш Кенни Далглиш Билл Шенкли Боб Пэйсли Футбол

Иан Раш назвал Юргена Клоппа одним из лучших тренеров в истории «Ливерпуля».

Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона. Матч с «Вулверхэмптоном» (2:0) стал для немецкого специалиста последним во главе «красных». Он работал в клубе с 2015 года. 

«Я думаю, что он стоит на одном уровне с лучшими тренерами, которые когда-либо работали в клубе – посмотрите на Билла Шенкли, Боба Пэйсли, сэра Кенни Далглиша. В «Ливерпуле» он построил не одну, а две классные команды.

В прошлом году, когда наши результаты ухудшились, многие не ожидали, что этот сезон будет хорош. Если бы в начале сезона кто-то сказал, что мы проведем отличный матч на «Уэмбли», выиграем трофей и выйдем в Лигу чемпионов, вы бы сильно в этом сомневались. Говорят, что этот сезон разочаровал, и это отчасти связано с тем, что стандарты Юргена очень высоки. Клопп задает высочайшие стандарты, поэтому он должен всегда быть на высоте.

Клопп напоминает Шенкли. Шенкс заложил основы, а Боб Пэйсли вывел команду на новый уровень. Боб не любил много говорить, в отличие от Шенкли, и Юрген – это современный Шенкли. Он очень эмоционален, он демонстрирует страсть как на скамейке, так и перед болельщиками, и именно за это его любят фанаты», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

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9 комментариев
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трофеев не было в 6 сезонах (с)

и сравнение с Шенкли
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Какой же Клопп - заслуженный строитель
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Какой же Клопп - король Юрген.
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Два в одном.
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О этот великий с 1 АПЛ за 9 сезонов 😂
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*1,5 команды. вторую не достроил, бросив на середине дела.
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Ответ #SharkTeam
трофеев не было в 6 сезонах (с) и сравнение с Шенкли
Это же враньё откровенное, как ни считай)
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