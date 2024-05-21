Лион – ПСЖ где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Франции 25 мая
В субботу, 25 мая, сыграют Лион и ПСЖ в финале Кубка Франции по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Пьер-Моруа».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лион – ПСЖ
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Кубок Франции по футболу: все новости
Последние матчи Лион
- Лион – Страсбур : 2 – 1
- Клермон – Лион : 0 – 1
- Лилль – Лион : 3 – 4
- Лион – Монако : 3 – 2
- ПСЖ – Лион : 4 – 1
Последние матчи ПСЖ
- Метц – ПСЖ : 0 – 2
- Ницца – ПСЖ : 1 – 2
- ПСЖ – Тулуза : 1 – 3
- ПСЖ – Боруссия Д : 0 – 1
- Боруссия Д – ПСЖ : 1 – 0
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