Мостовой об учебе на тренера: «В футбол играют живые люди, а не компьютер – нет разницы, что ты напечатаешь. Проблемы с компьютером есть, конечно»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой ТАСС Футбол

Александр Мостовой рассказал о своих трудностях при обучении на тренера.

«Учеба проходит нормально, у нас хорошая группа, мы в прошлом сильные и хорошие футболисты. Единственное, что я старше всех. Все идет в плановом режиме.

Проблемы с компьютером тоже есть, конечно. У всех есть проблемы с компьютером. Футбол – это не компьютер, в него играют живые люди. Компьютер в футбол не играет, так что нет разницы, что ты напечатаешь на компьютере. Все-таки живой человек выйдет на поле и будет делать свою работу», – сказал бывший игрок сборной России.

Сычев об учебе Мостового на тренера: «Power Point не освоил до сих пор, но прогрессирует с каждым модулем, подкован очень серьезно. Приглашение в серьезный клуб не за горами, уверен»

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26 комментариев
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Проблемы с компьютером тоже есть, конечно. У всех есть проблемы с компьютером - пока никому не удалось его включить
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Да что там этот компьютер, он даже чеканить не умеет! - в сердцах бросил Мостовой
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Ответ Ебздрогыч
Проблемы с компьютером тоже есть, конечно. У всех есть проблемы с компьютером - пока никому не удалось его включить
Хотел написать подобный комментарий, но ты меня опередил 😭 Чёртов Ебздрогыч:)
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Ответ Ебздрогыч
Да что там этот компьютер, он даже чеканить не умеет! - в сердцах бросил Мостовой
Да и походка разве футбольная у компьютера?
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Гениальный отечественный специалист, именно таких видят во всех командах РПЛ наши эксперты и заслуженные ветераны!
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Ждём в Баварии
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Ответ Dr. Heisenberg
Начни с Виндоус95)
Пусть для начала освоит калькулятор МК-53. Я на нём учился программировать на УПК в далёком 1988 году.
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Ответ Aleksey Yashin
Да и походка разве футбольная у компьютера?
Может тормозить, как некоторые футболисты.
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походу на курсы компьютерной грамотности нужно было сначала сходить) он скорее всего из тех, что считает монитор компьютером
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"" Слышь ты компьютер, ты в футбол-то играл, ты чему научить меня можешь? "
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Ответ Макс Хромин
походу на курсы компьютерной грамотности нужно было сначала сходить) он скорее всего из тех, что считает монитор компьютером
Не хочу быть душнилой, но моноблок тебе о чём-то говорит?)))
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Ответ Макс Хромин
походу на курсы компьютерной грамотности нужно было сначала сходить) он скорее всего из тех, что считает монитор компьютером
А системный блок процессором.
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Начни с Виндоус95)
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Ещё компьютер сложно по-царски чеканить
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Ответ Ебздрогыч
Проблемы с компьютером тоже есть, конечно. У всех есть проблемы с компьютером - пока никому не удалось его включить
Ну или хотя бы обновить драйвер ролика мышки))))
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Ответ Леха Нету
"" Слышь ты компьютер, ты в футбол-то играл, ты чему научить меня можешь? "
Ну научит мячи пропускать 🤣🤣 😂😂
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Ответ fussballer
А системный блок процессором.
Это другое
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Ответ fussballer
А системный блок процессором.
ооо, процессор это классика
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он оказывается идиот, не владеющий компьютером
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Мостовой о чем угодно (подставьте свое): "Футбол - это же не ______. _______ не играет в футбол, так что нет разницы".
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Я прям очень хочу, чтобы Мостовой сейчас возглавил бы какой-нибудь клуб)))
И буду ждать отмазки, типа :
-да футболисты кривые, даже чеканить не умеют и так далее)
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Проблема в компьютере 🤣🤣🤣🤣
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Попробовал сыграть в футбол симулятор - не смог стать тренером Спартака)
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Играют живые люди, но есть люди и неживые
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мы ржем над Мостовым а тут на спортсе 90% таких экспЭртоФ!
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Давно надо вживить мостовому чип и он по вайфай будет связываться с компом.
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