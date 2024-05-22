Мостовой об учебе на тренера: «В футбол играют живые люди, а не компьютер – нет разницы, что ты напечатаешь. Проблемы с компьютером есть, конечно»

Александр Мостовой рассказал о своих трудностях при обучении на тренера.

«Учеба проходит нормально, у нас хорошая группа, мы в прошлом сильные и хорошие футболисты. Единственное, что я старше всех. Все идет в плановом режиме.

Проблемы с компьютером тоже есть, конечно. У всех есть проблемы с компьютером. Футбол – это не компьютер, в него играют живые люди. Компьютер в футбол не играет, так что нет разницы, что ты напечатаешь на компьютере. Все-таки живой человек выйдет на поле и будет делать свою работу», – сказал бывший игрок сборной России.

Сычев об учебе Мостового на тренера: «Power Point не освоил до сих пор, но прогрессирует с каждым модулем, подкован очень серьезно. Приглашение в серьезный клуб не за горами, уверен»