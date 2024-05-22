Левандовски о Мбаппе в «Реале»: «Страха нет. «Мадриду» наверняка понадобится время, он будет терять очки. «Барсе» надо воспользоваться этим»
Роберт Левандовски не боится скорого прихода Килиана Мбаппе в «Реал».
– Пугает ли «Реал» с Мбаппе?
– Официально пока ничего не сказано, но кажется, что все дороги ведут в «Реал». Страха нет. Он невероятный игрок, и если он перейдет в «Мадрид», это будет очень сильная команда.
Но наш менталитет должен таким: независимо от того, насколько хорош соперник, мы сможем его победить, если будем работать вместе как команда.
Мы должны быть готовы с первого матча, с первых минут, потому что «Реалу» наверняка понадобится время. Они не будут хорошо играть в начале турнира, будут терять очки, и мы должны этим воспользоваться. Не для того, чтобы догнать их, а для того, чтобы обогнать. Как два сезона назад, когда были матчи, которые мы не смогли выиграть, но и не проиграли, – сказал нападающий «Барселоны».
С Мбаппе будет так же.
Прикалывает, конечно, как вы в конвульсиях бьетесь…какой только бред не придумываете😂
это тебе не перспективный нойнейм из Бразилии, а сложившаяся суперзвезда. как будто именно такого нападающего Реалу не хватало. это как Холланд для МС, он придал команде законченный вид
Просто судя по ЛЧ и всему - Это Реал нужен Мбаппе, а не Реалу нужен Мбаппе.
И если черепаха умерит своё эго и будет делать нужное для результата - тогда это вин-вин история. А если будет как в ПСЖ - то это разрушит команду, которую Перес и Анчи выстраивали последние годы