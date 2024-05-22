Левандовски о Мбаппе в «Реале»: «Страха нет. «Мадриду» наверняка понадобится время, он будет терять очки. «Барсе» надо воспользоваться этим»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Футбол

Роберт Левандовски не боится скорого прихода Килиана Мбаппе в «Реал».

– Пугает ли «Реал» с Мбаппе?

– Официально пока ничего не сказано, но кажется, что все дороги ведут в «Реал». Страха нет. Он невероятный игрок, и если он перейдет в «Мадрид», это будет очень сильная команда.

Но наш менталитет должен таким: независимо от того, насколько хорош соперник, мы сможем его победить, если будем работать вместе как команда.

Мы должны быть готовы с первого матча, с первых минут, потому что «Реалу» наверняка понадобится время. Они не будут хорошо играть в начале турнира, будут терять очки, и мы должны этим воспользоваться. Не для того, чтобы догнать их, а для того, чтобы обогнать. Как два сезона назад, когда были матчи, которые мы не смогли выиграть, но и не проиграли, – сказал нападающий «Барселоны».

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70 комментариев
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Реал и без Мбаппе вас ставит раком 4 класико подряд))
+117
-23
+94
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Скучаешь по временам Негрейры?
+74
-8
+66
Очень смешно. Мбаппе для состава Реала - вишенка на торте.
+40
-8
+32
Ответ Английский маньяк
Очень смешно. Мбаппе для состава Реала - вишенка на торте.
С уходом Тони , этот торт будет не полноценным =(
+30
-4
+26
Ответ Tristan...
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Дааа, были времена без ВАР когда судейство было честным, вспоминаю три пенальти в одном класико и удаление Рамоса за то что чуть не убил Неймара безконтактным фолом, вспоминаю пенальти за фол газона против Альбы(там судья должен был удалить газон но и желтой не показал) вспомнил отменённый гол Бейла в класико и гол Месси когда Суарез отобрал мяч у Варана чисто чуть не оторвав ему ногу и отдал голевой Лео, эххх были времена честного судейства, вспомнил прослезился! С приходом ВАР закончились ЧЕСТНЫЕ судейства и наша любимая еоманда стала бороться с Жироной и в лиге европы отлетать от ноунеймов😭😭😭
+24
-2
+22
Реалу уже потребовалось время с Беллингемом :)
С Мбаппе будет так же.
+24
-4
+20
Что с Лёвой происходит? Адекватный вроде был в Баварии. Как перешел в Барсу, ахинею несёт постоянно.
+21
-7
+14
Ответ Tristan...
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Да да…4 победы подряд и все судейские ага😂😂😂
Прикалывает, конечно, как вы в конвульсиях бьетесь…какой только бред не придумываете😂
+8
0
+8
Ответ Traxyla
С уходом Тони , этот торт будет не полноценным =(
Баланс пропадает. это надо решать
+7
0
+7
ну хз, игрок уровня Мбаппе просто приходит и делает разницу с ходу

это тебе не перспективный нойнейм из Бразилии, а сложившаяся суперзвезда. как будто именно такого нападающего Реалу не хватало. это как Холланд для МС, он придал команде законченный вид
+6
0
+6
Ответ Tristan...
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🤡
+11
-5
+6
Ответ Zlatan!
Что с Лёвой происходит? Адекватный вроде был в Баварии. Как перешел в Барсу, ахинею несёт постоянно.
ДНК Барсы не дремлет
+6
-3
+3
Роберт скорее всего окончательно потухнет и сядет на скамейку в ближайшем сезоне, после чего уедет доигрывать куда-нибудь. На этом его борьба с Реалом и закончится.
+2
0
+2
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Я правильно понял, что за 10 лет нашел только 2 спорных момента в пользу Реала?
+2
0
+2
Хави 2.
+1
0
+1
Так же как Беллингему) понадобилось время)
+1
0
+1
Ответ Zlatan!
Что с Лёвой происходит? Адекватный вроде был в Баварии. Как перешел в Барсу, ахинею несёт постоянно.
от Хави заразился)
+8
-7
+1
Вискас🙏
+3
-2
+1
Ответ proto88
Баланс пропадает. это надо решать
Не особо если честно, вместо Крооса выходил Камавинга и единственное что ухудшилось это количество пропущенных голов, но зато количество забитых выросло. Считай баланс соблюден в сторону атаки.
+2
-1
+1
Ответ liverpool and barcelona fan
Ну точно все 38 матчей не выиграют) где то матчей 30-31 выиграют и этого им хватит. Ближайшие пару лет Барса будет строиться, так что наслаждайся своим временем Мадрид, как мы наслаждались в начале десятых.
Уже десять лет наслаждаемся, и не планируем прекращать).
+5
-5
0
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Эхх, Тристан! Тристан! Неблагодарный ты человек, вот увидит Нэгрейра вот это и заплачет. Жестко ты так со своим спасителем.
0
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0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Реалу уже потребовалось время с Беллингемом :) С Мбаппе будет так же.
Да, да. Без Кросса и Модрича бегунки сами себе пас не выдадут на блюдечке.
+3
-3
0
Ответ Zlatan!
Что с Лёвой происходит? Адекватный вроде был в Баварии. Как перешел в Барсу, ахинею несёт постоянно.
Адекватные в барсу не переходят
+1
-1
0
Ответ samatzakirzyanov
Вини - Мбаппе - Родриго, а кто из них защите будет помогать? Баланс нужен команде.
Винисиус (по установке) и Родриго (всегда) вполне себе отрабатывают в обороне
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Ответ Marcus-light
Без Модрича и Крооса количество потерь у троицы полузащиты будет на порядок выше. А Вини, Мбаппе и Родриго лишь добавят хаоса, создавая запредельные разрывы в линиях. Важно, чтобы Джуд хорошо поработал над новой позицией в межсезонье, но с учётом Евро - будет непросто.
Над какой новой позицией? При переходе на 4-3-3 Джуд вернётся на позицию ЦП, где у него наигранно в несколько раз больше матчей, чем на АПЗ))
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Ответ samatzakirzyanov
Вини - Мбаппе - Родриго, а кто из них защите будет помогать? Баланс нужен команде.
Вини и Родриго часто отрабатывали в обороне когда это нужно было. Вообще Вини был освобожден от работы в обороне только в этом сезоне.
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Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Боль от того что закончился многолетний абонемент в судейскую?
+1
-1
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Ответ Mister Evidence
Атака Винисиус, Мбаппе и Беллингем АПЗ Будет просто огонь🔥 Или тактика с Вини-Мбаппе-Родриго в нападении и центр Вальверде-Беллингем-Тчуамени Без шансов для Барсы, если травмы не будут мешать П. С.: Но в любом случае нужна замена Кроосу, так как Модрич уже стар, Себальос - увы и близко не уровень клуба, а Беллингем всё таки больше игрок атаки, а не распасовщик из центра Нужен игрок с таким же видением поля, как у Тони
Без Модрича и Крооса количество потерь у троицы полузащиты будет на порядок выше. А Вини, Мбаппе и Родриго лишь добавят хаоса, создавая запредельные разрывы в линиях. Важно, чтобы Джуд хорошо поработал над новой позицией в межсезонье, но с учётом Евро - будет непросто.
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Ответ Английский маньяк
Поживем - увидим)
Согласен.
Просто судя по ЛЧ и всему - Это Реал нужен Мбаппе, а не Реалу нужен Мбаппе.

И если черепаха умерит своё эго и будет делать нужное для результата - тогда это вин-вин история. А если будет как в ПСЖ - то это разрушит команду, которую Перес и Анчи выстраивали последние годы
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Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
мне кажется, что вообще нет. Что Мбаппе такого даст, чего у Реала нет сейчас? Он не игрок острия атаки, а на флангах у Реала Винисиус, Родриго, Вальверде. При этом Мбаппе тяготеет к левому флангу, который уже за Винисиусом. Мбаппе будет играть как кто? Как Бензема? Нет, вряд ли. Как поздний Роналду? Для 26 лет это тоже странно.
Поживем - увидим)
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