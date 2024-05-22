Левандовски о Мбаппе в «Реале»: «Страха нет. «Мадриду» наверняка понадобится время, он будет терять очки. «Барсе» надо воспользоваться этим»

Роберт Левандовски не боится скорого прихода Килиана Мбаппе в «Реал».

– Пугает ли «Реал» с ?

– Официально пока ничего не сказано, но кажется, что все дороги ведут в «Реал». Страха нет. Он невероятный игрок, и если он перейдет в « », это будет очень сильная команда.

Но наш менталитет должен таким: независимо от того, насколько хорош соперник, мы сможем его победить, если будем работать вместе как команда.

Мы должны быть готовы с первого матча, с первых минут, потому что «Реалу» наверняка понадобится время. Они не будут хорошо играть в начале турнира, будут терять очки, и мы должны этим воспользоваться. Не для того, чтобы догнать их, а для того, чтобы обогнать. Как два сезона назад, когда были матчи, которые мы не смогли выиграть, но и не проиграли, – сказал нападающий «Барселоны».