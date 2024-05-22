Владельцем «Интера» стал американский фонд Oaktree. Чжан не смог вернуть ему долг в 395 млн евро

«Интер» перешел под управление американского фонда.

Американский инвестиционный фонд Oaktree Capital объявил, что с сегодняшнего дня владеет « ».

В 2021 году владелец «нерадзурри» взял у Oaktree кредит под залог акций клуба на 380 млн евро. Чжан не смог погасить долг вовремя, из-за чего клуб перешел под управление фонда. С учетом процентов китайский бизнесмен должен Oaktree 395 млн евро.

Процедура перехода управления клубом займет 15-20 дней.

«Oaktree стремится достичь наилучшего результата для долгосрочного процветания «Интера», уделяя первоначальное внимание операционной и финансовой стабильности клуба.

Oaktree с большим уважением относится к истории «Интера», энтузиазму игроков и преданности болельщиков клуба. Oaktree намерен тесно сотрудничать с нынешним руководством «Интера», партнерами, лигой и спортивными руководящими органами, чтобы обеспечить успех клуба на поле и за его пределами, уделяя особое внимание сильному менеджменту и управлению с видением устойчивого роста», – говорится в заявлении фонда.

Вы не представляете, как плохо с деньгами в «Интере»