Владельцем «Интера» стал американский фонд Oaktree. Чжан не смог вернуть ему долг в 395 млн евро
«Интер» перешел под управление американского фонда.
Американский инвестиционный фонд Oaktree Capital объявил, что с сегодняшнего дня владеет «Интером».
В 2021 году владелец «нерадзурри» Стивен Чжан взял у Oaktree кредит под залог акций клуба на 380 млн евро. Чжан не смог погасить долг вовремя, из-за чего клуб перешел под управление фонда. С учетом процентов китайский бизнесмен должен Oaktree 395 млн евро.
Процедура перехода управления клубом займет 15-20 дней.
«Oaktree стремится достичь наилучшего результата для долгосрочного процветания «Интера», уделяя первоначальное внимание операционной и финансовой стабильности клуба.
Oaktree с большим уважением относится к истории «Интера», энтузиазму игроков и преданности болельщиков клуба. Oaktree намерен тесно сотрудничать с нынешним руководством «Интера», партнерами, лигой и спортивными руководящими органами, чтобы обеспечить успех клуба на поле и за его пределами, уделяя особое внимание сильному менеджменту и управлению с видением устойчивого роста», – говорится в заявлении фонда.
Завтра Мбаппе в Арсенал перейдет?
Уж больно мутный китаец был.
Успехи в футболе есть, в финансах свободное падение в пропасть.
Но все познается в сравнении.
Посмотри на Жорика из Милана. Клуб без долгов, с доходом, а покупает хрен пойми кого, всякий нелеквид. Не продляет контракты игрокам, тк жмет платить хорошую зарплату.
В то же время китаец отдавал все до юаня, занимал лишь бы быть лучшим.
И Чжан был лучшим, но проиграл в этой опасной затее.
К сведению. Расходы на команду это не трансферы, а Трансферы+Зарплата.
Сразу продаст?
После победы в чемпионате клуб выглядит очень перспективным.
По итогам сезона 24/25 интер будет в плюсе.
Те большие минуса были из-за списания активов. Но там уже все посписывали, что можно и очистили баланс.
Я не уверен, что будет долг. Скорее наоборот. Долг спишут в ноль. Это оч положительно для баланса и здоровых финансов.