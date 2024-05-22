Владельцем «Интера» стал американский фонд Oaktree. Чжан не смог вернуть ему долг в 395 млн евро

Теги Интер серия А Италия бизнес деньги Стивен Чжан Футбол

«Интер» перешел под управление американского фонда.

Американский инвестиционный фонд Oaktree Capital объявил, что с сегодняшнего дня владеет «Интером».

В 2021 году владелец «нерадзурри» Стивен Чжан взял у Oaktree кредит под залог акций клуба на 380 млн евро. Чжан не смог погасить долг вовремя, из-за чего клуб перешел под управление фонда. С учетом процентов китайский бизнесмен должен Oaktree 395 млн евро.

Процедура перехода управления клубом займет 15-20 дней.

«Oaktree стремится достичь наилучшего результата для долгосрочного процветания «Интера», уделяя первоначальное внимание операционной и финансовой стабильности клуба.

Oaktree с большим уважением относится к истории «Интера», энтузиазму игроков и преданности болельщиков клуба. Oaktree намерен тесно сотрудничать с нынешним руководством «Интера», партнерами, лигой и спортивными руководящими органами, чтобы обеспечить успех клуба на поле и за его пределами, уделяя особое внимание сильному менеджменту и управлению с видением устойчивого роста», – говорится в заявлении фонда.

Вы не представляете, как плохо с деньгами в «Интере»

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75 комментариев
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Ответ Михаил Ханжин
Последние дни новости мира футбола потрясают всех. Завтра Мбаппе в Арсенал перейдет?
Ага, причём в тульский...
+63
0
+63
Последние дни новости мира футбола потрясают всех.
Завтра Мбаппе в Арсенал перейдет?
+46
-1
+45
Ответ Анатолий Вассерман
американцы в футболе это к беде, жалко Симоне.
ну Elliot по итогу вытащил Милан из ямы
+29
0
+29
американцы в футболе это к беде, жалко Симоне.
+33
-4
+29
Жаль Интер, в последние годы стабильность на поле и безобразие в высшем руководстве.
+18
-1
+17
Ответ Анатолий Вассерман
американцы в футболе это к беде, жалко Симоне.
для него ничего не поменяется. Вся команда, которая занималась спортивной частью сохранится. Перестановки будут лишь в совете директоров, а для Симоне эти люди не имеют значения
+11
-3
+8
Ответ Football Forever
Жаль Интер, в последние годы стабильность на поле и безобразие в высшем руководстве.
Это довольно спорная мысль. Безобразие было с точки зрения положения владельца. Но если вы думаете, что клуб добился последних успехов не благодаря ему, то это ошибка. Такого просто не бывает. Поэтому, при всех долгах этого Чжана, не известно, что замутят новые владельцы.
+9
-1
+8
Американские капиталисты по итогу отжали обе миланские клубы у китайцев)
+9
-2
+7
Hello, ёпт
+10
-3
+7
Надеюсь эти американцы будут поумнее Боули
+9
-3
+6
Ответ Анатолий Вассерман
американцы в футболе это к беде, жалко Симоне.
Почему в беде? Те же Американцы Милан вытащили со дна после китайцев, жаль только отдали уже другому Американцу который нулём оказывается
+4
0
+4
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Надеюсь эти американцы будут поумнее Боули
Они стремятся перепродать клуб. Сейчас для них главное, чтобы стоимость клуба не упала и желательно росла в ближайшие 1-2 года
+6
-3
+3
Эти вряд ли денег дадут, но мб продать богатым ребятам смогут
+3
0
+3
Странно, что под такой актив, Чжан не смог найти новый кредит. По сути он достался за копейки. Наверное есть то, чего мы не знаем или знать не должны.
+3
0
+3
Положительно, кто бы не пришёл.
Уж больно мутный китаец был.
+2
0
+2
Ответ Е.Р.
нет убытков у Интера. в отчете за этот год не будет. щас Лапушару продадут и все наладится.
Факт что в сезон финала ЛЧ убытки 85 лямов. У вас даже титульника не было в этом сезоне. Счас будете жить как Милан, только без маниболов будут хуже результаты) И за долги еще отвалить по 50 лямов в год, что Милан на трансферы тратит. Посмотрим на гения Маротту, когда он не сможет тратить на 100 лямов больше Милана в год
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Ответ Жэд Кэлэд
Почему мутный? При нем все успехи и пошли.
Дикий долг (800 млн., в том числе под дикие проценты) в два раза больше выручки (400 млн.), дикие убытки, безнадега с финансированием строительства стадиона.
Успехи в футболе есть, в финансах свободное падение в пропасть.
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Ответ deligy
Положительно, кто бы не пришёл. Уж больно мутный китаец был.
Почему мутный? При нем все успехи и пошли.
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Ответ Булочка
Ага, причём в тульский...
О его связке с Гурамом Аджоевым-младшим будут слагать легенды
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Ответ VAR Enjoyer
Это победа. Чжан просто продавал всех кого мог и закрывал позиции свободными агентами. Инвестировать в клуб он давно закончил
Китаец ходил по краю пропасти. Он выбрал оч рискованный путь и проиграл.
Но все познается в сравнении.
Посмотри на Жорика из Милана. Клуб без долгов, с доходом, а покупает хрен пойми кого, всякий нелеквид. Не продляет контракты игрокам, тк жмет платить хорошую зарплату.
В то же время китаец отдавал все до юаня, занимал лишь бы быть лучшим.
И Чжан был лучшим, но проиграл в этой опасной затее.
К сведению. Расходы на команду это не трансферы, а Трансферы+Зарплата.
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Ну вот и еще минус один хороший клуб. Милан, МЮ, Челси теперь и Интер
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Чжан, долг отжай
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Очень недорого обошёлся Интер американскому фонду.
Сразу продаст?
После победы в чемпионате клуб выглядит очень перспективным.
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будем надеяться, что не станут мешать Маротте и Индзаги работать
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Ответ Е.Р.
Это катастрофа. Маротта ГенЕей!"!!"№"!"!"!№"!! Довел, блин, до банкротства. Гений, блин. Хотя в этот раз он может быть не на все 100% виноват. Но пусть не радуется. Не на все 100% это не значит, что совсем не виноват. В самом лучше случае теперь будет унылый монейбол Милана. Это в лучшем! Но скорее всего будет что-то вроде Милана времен его перехода к америкосам от другого китайца.
Это победа. Чжан просто продавал всех кого мог и закрывал позиции свободными агентами. Инвестировать в клуб он давно закончил
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Надеюсь не как Боэли, ждём лучших результатов 👏
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Строительство стадиона опять откладывается на 10 лет?
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Ответ grande Inter
жаль, что так получилось, Чжан реально толковый человек, который не просто занимал пост президента, но и душой за клуб болел и пытался принести как можно больше пользы. в таких плохих условиях клуб не то что деградировал, наоборот, даже на новый уровень вышел, это о многом говорит. как пишут в этих ваших интернетах, Oaktree клуб особо не нужен, а кредит с такими процентами дали, чтобы иметь шанс заработать, что, собственно и произошло, ждёмс богатых владельцев, желательно, из СА :)
Джан это клоун, который довел Интер до долга 800 миллионов. Ждите бантер эру)
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Можно ждать продажу 2-3 лидеров. Жаль, Интер стал реальным топом с Индзаги
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Ответ Клименко
Факт что в сезон финала ЛЧ убытки 85 лямов. У вас даже титульника не было в этом сезоне. Счас будете жить как Милан, только без маниболов будут хуже результаты) И за долги еще отвалить по 50 лямов в год, что Милан на трансферы тратит. Посмотрим на гения Маротту, когда он не сможет тратить на 100 лямов больше Милана в год
по итогам сезона 23/24 убытка не будет, или он будет минимальный.
По итогам сезона 24/25 интер будет в плюсе.
Те большие минуса были из-за списания активов. Но там уже все посписывали, что можно и очистили баланс.
Я не уверен, что будет долг. Скорее наоборот. Долг спишут в ноль. Это оч положительно для баланса и здоровых финансов.
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