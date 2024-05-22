Экс-игрок ЦСКА Попов ездил со скоростью 260 км/ч по МКАД: «Пару раз водители не замечали, что я так несусь – приходилось выруливать. Было страшно. Сейчас гонять опасно»

Теги ЦСКА Вениамин Мандрыкин Денис Евсиков Денис Попов Валерий Газзаев Евгений Гинер премьер-лига Россия СКА Ростов Андрей Соломатин Winline Медиалига Футбол

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов рассказал, как ездил со скоростью 260 км/ч.

– В ваше время футболисты были менее профессиональными, чем сейчас – часто нарушали режим, курили, выпивали. Какая вредная привычка была у вас?

– Тусовки, алкоголь и казино меня мало интересовали. Моей единственной страстью были машины. Я их менял каждые два месяца, покупал самые дорогие, навороченные. Могли быть даже одной и той же модели, просто разных цветов. Мог весь свой выходной провести за рулем – выезжал и просто катался по городу.

– Какая самая крутая машина была у вас во времена ЦСКА?

– Когда продал «Лексус», начал думать, какую машину купить следующей. Приехал в салон, который тогда принадлежал клубу. Смотрю – выкатывают белый 129-й «Мерседес». Я тут же влюбился. Но консультанты сказали: «Она не продается. Это машина Евгения Ленноровича».

– Расстроились?

– Да какой там! Я набрал Гинеру и попросил отдать мне этот «Мерседес». Евгений Леннорович согласился, но с одним условием: «Только не гонять!» Думаю, в тот момент я стал самым крутым в ЦСКА. Когда приехал на базу, все пацаны офигели, стали просить покататься.

– Кто-то еще в клубе любил машины так же, как вы?

– Веня Мандрыкин, Денис Евсиков, Андрей Соломатин. Мы жили в одном районе – когда собирались на тренировку, встречались на кольце и устраивали настоящие заезды. Мы так гоняли, что в какой-то момент Газзаев запретил охраннику одновременно выпускать нас с базы – только с интервалом в 15 минут.

– Настолько не знали меры?

– Ага. За Веней однажды целый патруль гонялся по кольцу, железные шипы выбрасывали.

– За вами не гонялись?

– Не успевали – я обычно быстро смывался.

– Максимум скорость, до которой разгонялись?

– 260, по МКАД.

– Это на гинеровском «Мерсе»?

– Да.

– Что за ощущения, когда едете на такой огромной скорости?

– Машина как будто замирает, кажется, что ты стоишь на месте, а не едешь. Пару раз другие водители не замечали, что я так несусь и перестраивались в мою полосу. Приходилось как-то выруливать. Честно – было страшно, весь пропотел. Но однажды все же не повезло – перевернулся.

– Ой…

– У Газзаева в ЦСКА первый сбор всегда был в Железноводске. А туда из моего Новороссийска ехать намного ближе, чем из Москвы. Ну я как-то раз попросился у Валерия Георгиевича приехать самому, на машине. Выехали с товарищем и перевернулись.

– Сколько было на спидометре?

– В том то и дело, что не гнали! Была пурга, гололед. Машину просто занесло, и мы несколько метров проскользили на крыше. Вылезли, все нормально – на мне только пару царапин. Но на сбор я в итоге опоздал. Нужно было видеть лицо Газзаева! Больше на сборы я сам не ездил.

– Сейчас гоняете?

– У меня даже машины своей нет, только у жены. Адреналина от скорости я получил сполна. Сейчас удовольствие доставляет работа, а не быстрая езда. Да и движение на дорогах не то, что в мое время – камеры, автобусные полосы, самокатчики, курьеры. Гонять стало опасно, – рассказал тренер ростовского СКА.

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55 комментариев
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Не пойму я таких, пусть поедет на закрытую гоночную трассу и там погоняет, а не на дорогах общего пользования, рискуют не только своей жизнью, но и окружающих
+108
0
+108
Мандрыкин догонялся…. Никогда не понимал такого, арендуй трек и обгоняйся.А мкад, там люди на дачу с детишками едут и тут этот олень несется.
+107
-1
+106
Ещё и гордится........
+80
-1
+79
Ответ Б81
Мандрыкин догонялся…. Никогда не понимал такого, арендуй трек и обгоняйся.А мкад, там люди на дачу с детишками едут и тут этот олень несется.
Инфантилизм, эгоизм и понты
+44
0
+44
"За Веней однажды целый патруль гонялся по кольцу"

Веня догонялся в итоге. Попову повезло, что как Мандрыкин не закончил, и с собой кого-нибудь не прихватил
+41
-1
+40
Осуждаю, презираю таких!
+41
-1
+40
Ладно сам идиот убьётся, так ведь сколько еще невинных душ с собой на тот свет возьмет!
+37
-7
+30
кажется, мы прочитали речь одного из самых тупых людей на свете
+28
0
+28
Ответ tverd1
Видимо ты еще не жил 20 лет назад или был ооооооочень маленьким. Гоночных трасс не было в принципе. Был полу разбитый трек в Раменском и в принципе все. И на это время выпал пик популярности стрит-рейсинга и полное отсутствие контроля (кроме ГАИшников в кустах) за движением.
Другое дело, что стритрейсеров и ту опасность, что они несут случайным людям, не оправдывает отсутствие гоночных трасс.
+26
-1
+25
Мандрыкин вот докатался
+26
-5
+21
Чудак на букву М
+16
0
+16
Было страшно, видимо заставляли под дулом пистолета
+14
0
+14
Сейчас гонять опасно (с) А раньше на 260 не опасно было?
+14
-1
+13
У Мандрыкина это прямо любовь до гроба была, да
+12
-1
+11
Он хотя бы чувствует, что ни разу не прав?
+10
-1
+9
Дебил.Потом от таких дети гибнут в едущих рядом машинах.
+9
0
+9
Мандрыкин догонялся...Этому повезло, и вряд ли стоит настолько горделиво об этом рассказывать...
+10
-1
+9
эпитет к таким можно только нецензурный подобрать
+7
0
+7
Ответ Б81
Мандрыкин догонялся…. Никогда не понимал такого, арендуй трек и обгоняйся.А мкад, там люди на дачу с детишками едут и тут этот олень несется.
с Мандрыкиным почти хорошо получилось - сам устранился от автотранспорта навсегда, только две девчонки с ним в машине сильно пострадали. впрочем, их в ту машину никто насильно не тащил.
+7
0
+7
Ответ tverd1
Видимо ты еще не жил 20 лет назад или был ооооооочень маленьким. Гоночных трасс не было в принципе. Был полу разбитый трек в Раменском и в принципе все. И на это время выпал пик популярности стрит-рейсинга и полное отсутствие контроля (кроме ГАИшников в кустах) за движением.
С их возможностями можно было Нюрбургринг на сутки арендовать для себя
+8
-1
+7
Ну как без венечки мандрыкина) Топовый гонщег)
+7
-1
+6
Познавательный и полезный пост с выводом: чего не нужно делать ни в коем случае, даже когда имеешь бабло и славу!
+5
0
+5
Ответ Экочёрт 4000
кажется, мы прочитали речь одного из самых тупых людей на свете
Дениска и игроком был деревянным, и мозгом не вышел, как мы видим)
+4
0
+4
Безмозглый…(( Хорошо никого не убил…
+4
0
+4
И где сейчас Веня?((
+4
0
+4
Когда-то максимально разгонялся до 160ти (тоже на МКАДе). Было ощущение, что машина сейчас взлетит и больше не практиковал. 120 максимум на свободной дороге, безопасность прежде всего.
+6
-2
+4
Ур*д, чудом никого не убил
+3
0
+3
так гонять, не от большого ума. нашёл чем хвастаться. меня бесят такие, ладно сами - хрен с ними, а страдают от таких и нормальные люди....
+2
0
+2
Смотрю – выкатывают белый 129-й «Мерседес». Я тут же влюбился. Но консультанты сказали: «Она не продается. Это машина Евгения Ленноровича».
Он им ответил кричалкой интересно?)))
+2
0
+2
Ответ tverd1
Видимо ты еще не жил 20 лет назад или был ооооооочень маленьким. Гоночных трасс не было в принципе. Был полу разбитый трек в Раменском и в принципе все. И на это время выпал пик популярности стрит-рейсинга и полное отсутствие контроля (кроме ГАИшников в кустах) за движением.
И что, его это оправдывает?
В России в год в авариях погибает 15 тысяч человек, в том числе, из-за таких идиотов
+2
0
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