Экс-игрок ЦСКА Попов ездил со скоростью 260 км/ч по МКАД: «Пару раз водители не замечали, что я так несусь – приходилось выруливать. Было страшно. Сейчас гонять опасно»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов рассказал, как ездил со скоростью 260 км/ч.

– В ваше время футболисты были менее профессиональными, чем сейчас – часто нарушали режим, курили, выпивали. Какая вредная привычка была у вас?

– Тусовки, алкоголь и казино меня мало интересовали. Моей единственной страстью были машины. Я их менял каждые два месяца, покупал самые дорогие, навороченные. Могли быть даже одной и той же модели, просто разных цветов. Мог весь свой выходной провести за рулем – выезжал и просто катался по городу.

– Какая самая крутая машина была у вас во времена ЦСКА?

– Когда продал «Лексус», начал думать, какую машину купить следующей. Приехал в салон, который тогда принадлежал клубу. Смотрю – выкатывают белый 129-й «Мерседес». Я тут же влюбился. Но консультанты сказали: «Она не продается. Это машина Евгения Ленноровича».

– Расстроились?

– Да какой там! Я набрал и попросил отдать мне этот «Мерседес». Евгений Леннорович согласился, но с одним условием: «Только не гонять!» Думаю, в тот момент я стал самым крутым в ЦСКА. Когда приехал на базу, все пацаны офигели, стали просить покататься.

– Кто-то еще в клубе любил машины так же, как вы?

– , Денис Евсиков, . Мы жили в одном районе – когда собирались на тренировку, встречались на кольце и устраивали настоящие заезды. Мы так гоняли, что в какой-то момент Газзаев запретил охраннику одновременно выпускать нас с базы – только с интервалом в 15 минут.

– Настолько не знали меры?

– Ага. За Веней однажды целый патруль гонялся по кольцу, железные шипы выбрасывали.

– За вами не гонялись?

– Не успевали – я обычно быстро смывался.

– Максимум скорость, до которой разгонялись?

– 260, по МКАД.

– Это на гинеровском «Мерсе»?

– Да.

– Что за ощущения, когда едете на такой огромной скорости?

– Машина как будто замирает, кажется, что ты стоишь на месте, а не едешь. Пару раз другие водители не замечали, что я так несусь и перестраивались в мою полосу. Приходилось как-то выруливать. Честно – было страшно, весь пропотел. Но однажды все же не повезло – перевернулся.

– Ой…

– У Газзаева в первый сбор всегда был в Железноводске. А туда из моего Новороссийска ехать намного ближе, чем из Москвы. Ну я как-то раз попросился у Валерия Георгиевича приехать самому, на машине. Выехали с товарищем и перевернулись.

– Сколько было на спидометре?

– В том то и дело, что не гнали! Была пурга, гололед. Машину просто занесло, и мы несколько метров проскользили на крыше. Вылезли, все нормально – на мне только пару царапин. Но на сбор я в итоге опоздал. Нужно было видеть лицо Газзаева! Больше на сборы я сам не ездил.

– Сейчас гоняете?

– У меня даже машины своей нет, только у жены. Адреналина от скорости я получил сполна. Сейчас удовольствие доставляет работа, а не быстрая езда. Да и движение на дорогах не то, что в мое время – камеры, автобусные полосы, самокатчики, курьеры. Гонять стало опасно, – рассказал тренер ростовского СКА.